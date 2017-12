¡Para recordar! Estas han sido las canciones de la Feria de Cali desde 1990

Con información de Corfecali.

1990

Ese año, el estadio Pascual Guerrero fue escenario de un evento tan magno como las presentaciones de la Sonora Matancera o Celia Cruz años atrás, era la presentación de Juan Luis Guerra y la 4:40 que entonaron ‘Burbujas de amor’, ‘Como abeja al panal’, ‘Manantial de corazones’, ‘Media luna’ y la ‘Bilirrubina’ con un coro de 40.000 caleños acompañándolos. De nuevo Lisandro Meza conquista a los caleños con su canción ‘La Bella’, que es elegida como disco de la Feria.

1991

Se suspende la calle de la Feria, que se realizaba sobre la calle 5ª, por los desastres de la organización de los dos años anteriores, y se da paso de nuevo a los bailes populares. Es la Feria en la que se da a conocer Mariana, la alumna prodigio de Oscar D’ León, la joven se presentó primero ante un silencio general del público hasta que se quitó la chaqueta e hizo girar uno de sus zapatos en los dedos de la mano, se había originado un nuevo paso. Guayacán interpretó ‘Oiga, mire, vea’ tema que se coronaría ese año y para la historia como el eterno disco de la Feria.

1992

Se inauguró la versión 35 de la Feria de Cali en el parque Panamericano con un mano a mano entre Guayacán y Oscar D’ León que fue presenciado por 30.000 caleños la noche del 25 de diciembre. Hubo macetas gigantescas con mariposas de colores, pasó la reina Jovita con su traje azul celeste y pasaron también cinco carrozas montadas en tractomulas (cuyo valor era de 13 millones de pesos) que impactaron al público por su imponencia y belleza. El disco de Feria fue un homenaje al hombre Caleño, a cargo de la orquesta femenina Son de Azúcar.

1993

Fue el año en que Celia Cruz volvió a Cali y dijo que la Salsa no se iba a caer así hubiera lluvia de merengue y otros ritmos. Y en qué contexto lo dijo, justo en el año donde Carlos Vives con sus pantalones cortos de jean puso a bailar a los caleños quedándose con el título del disco de la Feria.

1994

Ese año las reinas fueron agredidas con bolsas de agua y latas de cerveza a su paso por el desfile. Lo único a rescatar fue la inauguración el 25 de diciembre en el parque Panamericano donde hubo cañonazos de luces, era una lluvia de meteoritos diminutos, fue un show de pólvora controlada que dejó con la boca abierta a los espectadores que alucinaron cuando los tronantes reventaban con luces azules y rojas que formaban estrellas en el cielo. El fantástico dúo de Marc Anthony y La India con la canción ‘Vivir lo nuestro’ fue la elegida como disco de la Feria.

1995

La cabalgata se prendió cuando la diva Amparo Grisales la inauguró con su diminuto chaleco negro que hizo que los hombres abrieran los ojos y las mujeres fruncieran el ceño, igual desenfreno causó la aparición de Luly Bossa en el CAM (Centro Administrativo Municipal) con unos jeans apretados y trusa café. Mientras tanto Gloria Estefan con su canción ‘Farolito’ consquistó el oído de los caleños para quedarse con el título del Disco de La Feria.

1996

Tuvieron que pasar más de cinco años para que los caleños pudieran disfrutar de nuevo del Gran Combo de Puerto Rico. Los salseros fueron el show central en el superconcierto de la edición 39 Feria de Cali. El Grupo Niche volvió a brillar ese año con su éxito de Feria ‘La Canoa Ranchá’.

1997

Esta vez no fue el alcalde quien inauguró la Feria sino el niño bonito de la Salsa, Ismael Miranda, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. No pasaban de moda las viejotecas en el Evangelista Mora al que acudían a diario 2.000 personas. Por otro lado, el Superconcierto no tuvo la fuerza de años pasados, aunque contó la presencia de Willie Colón y de quien se ganaría de lleno el corazón de los jóvenes caleños: Victor Manuelle. Pero la gran novedad fueron las tascas del río Cali que causaron sensación. ‘El Trompo Sarandengue’ de Sol Barniz fue el elegido como disco de la Feria.

1998

Fue una espectacular mezcla de colores, currulao, mambo, rock y folclor latino. Desde el CAM salieron 15 majestuosas comparsas. Volvió la reina, la rumbera eterna Celia Cruz a la ciudad que la veneraba casi como una deidad. Otra dosis de furor tuvo lugar en Los Cristales con un homenaje póstumo a Piper Pimienta, el hombre que tantas veces bailó e hizo bailar a Cali, el evento fue acompañado por sus entrañables amigos Manyoma, Saoco y Lucho Puerto Rico; lo demás estuvo a cargo de nada más y nada menos que el Grupo Niche y El Gran Combo. La guarachera de Cuba fue la que puso a bailar a los caleños con el que fue elegido disco de la Feria: La vida es un carnaval.

1999

Más de 12.000 espectadores hicieron presencia en Los Cristales para la inauguración de la Feria de Cali. La rumba inició con el venezolano Luis Felipe Gonzales quien se fajó con el repertorio de Nelson y sus estrellas. Pero la verdadera fiesta se armó cuando el escenario se llenó de veteranos bailarines de Salsa acompañados de la virreina nacional de la belleza, Carolina Cruz. Por su parte, la Puerto Rican Power enamoró a los caleños para el Disco de la Feria con su canción ‘Tu Cariñito’.

2000

Seguían de moda las tascas del río Cali que presentaban gran concurrencia y buenos comentarios. Fue la Feria de Willie Colón que en el Superconcierto hizo temblar a los asistentes con su trombón. También, fue la Feria donde los bailarines de Salsa volverían a las pistas con el concurso ‘Cali en su Salsa 2000’ donde Luis Eduardo Hernández y Martha Lucía Montañez se coronaron campeones. El Grupo Saboreo fue quien se llevó el honor de ostentar un Disco de la Feria con la canción ‘La vamo a tumbá’.

2001

Con la canción 'El hijo de Tuta', Lizandro Meza se consagra como el artista con más Discos de Feria de Cali (4 en total) en toda la historia del certamen. En ese año otros grandes artistas como Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Gilberto Santa Rosa, Luis Felipe González y Marquitos Micolta atendieron la cita con los caleños. La rumba en diferentes escenarios estuvo a cargo de Alquimia, La Sonora del 21, Dípsofacto, Los Tupamaros, Los Explosivos del Norte, Los Emigrantes, Peregoyo y su combo, Los 50 de Joselito, Gran Combo de Puerto Rico, Canela, Merengue Band, Fiesta Cordobesa, Guayacán y Grupo Niche.

2002

¡Que borrachera! fue el nombre de la canción que eligieron los caleños como disco de la Feria de Cali interpretado por la Orquesta Canela. En esa versión hubo gran variedad en la escena musical con la presentación de artistas como Carlos Vives, Fito Páez y Joe Arroyo entre otros. La programación para la familia tuvo un espacio destacado con eventos del Día de la Familia, el Desfile porque te quiero Cali, la maratón de patinaje, la Feria del adulto mayor y el Festival de Flores y Colonias.

2003

Jorge Celedón trajo los acordes caribeños que hicieron disfrutar a los caleños en esta versión con la canción 'Parranda en el cafetal' que se convirtió en el Disco de Feria. Ese año la tristeza aún rondaba los corazones de los salseros por el fallecimiento de Celia Cruz ocurrido el 16 de julio. Por otro lado, y después de 23 años, una vallecaucana había sido elegida Señorita Colombia. La designación recayó el 17 de noviembre en Catherine Daza Manchola.

2004

´Tengo la camisa negra' de Juanes fue el epicentro del debate al ser elegida como el Disco de Feria en esa oportunidad. Por otro lado, gran descontento causó el desorden e incidentes registrados en la Cabalgata, considerada la peor organizada de la historia. La cuota de alegría estuvo a cargo de Carlos Vives, Sergio Vargas, Cheo Feliciano, Jorge Celedón, Pedro Arroyo, Vichi Camacho, Tito Páez, Julio Nava, Dr. Krápula, Mauricio y Palo de Agua, Eddy Herrera, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Don Omar, Charlie Zaa, Omar Geles, Guillermo Novellis, Vetto Gálvez, Yuri ‘La Reina de la Plancha’ y Santiago Cruz. Los eventos diferenciales fueron Festival de Flores y Colores, la Exposición Rostros y Máscaras, el Concierto de Tango, la Maratón de Imitadores, Concurso de Cuenta Chistes y actividades de Deporte Extremo.

2005

Con la canción ‘Cuando hablan las Miradas’, Guayacán orquesta obtiene su segundo Disco de la Feria y reafirma su protagonismo en la fiesta más importante del fin de año en Colombia. Para el Superconcierto en el estadio ‘Pascual Guerrero’ se inauguró una tarima giratoria, traída especialmente de los Estados Unidos. Un completo éxito para beneficio del público. En ese año la ciudad vivió grandes transformaciones con la ejecución de importantes obras y la entrada en funcionamiento la primera etapa del sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente, más conocido como MIO, que cambió el modo de transportarse en la capital del Valle.

2006

La localía sigue mandando con la elección de 'Diciembre' de Junior Jein como el Disco de la Feria. Tras la polémica generada el año anterior, la versión del 2006 fue la primera en cuatro décadas en la que no se programó la tradicional Cabalgata, cuestionada por la muerte de algunos equinos. La oferta musical palideció por la carencia de grandes artistas de talla internacional. Las agrupaciones encargadas de poner a rumbear a los caleños fueron Los Tupamaros, Latin Band, Los Alegres, Orq. Cobana (de Corea), Los Parranderos, Bronko, Doble Identidad, La Sonora Dinamita, Grupo Tercer Día, Sabor Latino, La Gran Familia, Ilusión, Zumbao, Melchor Zapata, Quinto Changó, Encanto Kimbumbó, Los Nativos Vallenatos, Bemtú, Cali Charanga, Canela, Los Niche, Los Vackos, Baracoa, La 33, Octava Dimensión, La Vieja Guardia y Ciguaraya.

2007

Fue en la Avenida Roosevelt donde se realizó el primer Salsódromo. El evento por su novedad, derroche de talento y colorido, fue una puesta que impactó. Los bailarines de la vieja guardia al lado de los nóveles artistas, los que se atrevieron a desafiar con sus camisas de colores la gravedad y las niñas caleñas dejando lo mejor de si en el asfalto, enmarcaron una Salsódromo que quebró la historia en dos al abrir una Feria de Cali. Y la apuesta generó resultados positivos desde todos los puntos de vista, especialmente para las escuelas de salsa. En cuanto a la escena musical, Jorge Celedón regresó con una alta dosis de optimismo y sabor a través de su canción 'Esta vida', con la cual logró su segundo título de Disco de la Feria de Cali. A pesar de que ganó el vallenato, en ese año el certamen ferial contó con una alta participación de artistas y agrupaciones salseras entre las que se destacaron Luisito Carrión, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Víctor Manuel, Alfredito Linares, Maelo Ruiz, Jimmy Saa, ‘Moncho’ Santana y Henry Fiol.

2008

Tras el éxito en el piloto del Salsódromo en el 2007, este año la Administración Municipal implementó un cambio fundamental en la Feria: se creó la Autopista de la Feria (Autopista Sur-Oriental) entre las calles 56 y 39, carriles de sur a norte, con el objetivo de establecer un espacio fijo para la realización de los tradicionales desfiles con tribunas portátiles a ambos lados y por tramos. En ese año el desfile de comparsas se rindió emotivo homenaje a la memoria de Fanny Mikey y Enrique Buenaventura, reconocidos personajes del arte y la cultura regional y nacional, ambos ya fallecidos. El Disco de la Feria elegido por los caleños fue Zafarrancho del Grupo Enkanto.

2009

El 21 de diciembre, pocos días antes del inicio de la Feria, Cali despidió con nostalgia al célebre humorista Jaime ‘El Flaquito’ Agudelo, quien falleció en la ciudad a los 83 años de edad tras dedicar 40 años al buen humor en la pantalla chica. En muchos eventos feriales también se rindió homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson, quien falleció el 25 de junio de ese año, al parecer por una fulminante mezcla de medicamentos. 'Doble Vida' de los Hermanos Medina fue el preferido por los caleños para ostentar el título del Disco de la Feria de Cali que contó, además, con la presentación de artistas de talla internacional como Vicente Fernández, Marc Anthony, JBalvin, Eddie Palmieri, Gilberto Santa Rosa, Juan Magán y Zion y Lennox.

2010

La orquesta Son de Cali, liderada por las históricas voces del Grupo Niche, Willy García y Javier Vásquez cautivaron a los caleños con el éxito 'Vos me debés', el cual se quedó con el título de Disco de la 53 Feria de Cali. Junto a ellos grandes artistas elevaron las emociones en distintos escenarios donde brillaron Rubén Blades, Yuri Buenaventura, Willy Rosario, Claudia de Colombia, Vicky, Ana y Jaime, Pipe Peláez, Mariano Cívico, Maelo Ruiz, Jorge Celedón, Tito Cruz, Luisito Muñoz, Roberto Roena, Peter Manjarrés, Andy Montañez, Tito Nieves, Silvestre Dangond, Tanía, Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Juan G. González ‘El Charrito Negro’, Tirso Duarte, Henry Fiol y Los Van Van de Cuba.

2011

Tras un año de grandes emociones deportivas en donde Cali fue una de las ciudades sede de la realización de la Copa Mundo Sub-20 de fútbol, y de grandes penas como el descenso a la categoría B del América de Cali, la Feria fue cautivada de nuevo por la alegría de Javier Vásquez quien obtuvo el título de Disco de la Feria con su canción 'Salud'.

2012

El mundo de la salsa se conmocionó el 8 de agosto de 2012 con la noticia del fallecimiento a los 62 años, del creador, cantante y director del Grupo Niche, Jairo Varela. Un ícono de la salsa, célebre por su canción ‘Cali Pachanguero’ disco oficial de la Feria en el año 1984. Por lo cual la edición número 55 de la Feria de Cali le rindió honores. En esa oportunidad la Orquesta Matecaña se quedó con el título del Disco de la Feria con la canción llamada 'La voz de mamá'.

2013

Cali fue protagonista en la escena deportiva mundial siendo por primera vez, sede de los World Games, certamen para el que Corfecali realizó un majestuoso espectáculo de clausura que se quedó tatuado en la memoria histórica de la ciudad. Para el cierre de ese año, la Feria realizó por última vez dentro de su programación oficial la tradicional Cabalgata en el sur de la ciudad. Por su parte, Willy García se hizo merecedor al título del Disco de la Feria de Cali con el tema 'Así es que baila en Cali', un homenaje al ritmo, cadencia y velocidad que identifica la forma de bailar de los nacidos en la Sultana del Valle.

2014

Por primera vez el evento inaugural de la Feria se realiza de noche con un éxito rotundo. A través de un elaborado juego de luces, sonido, carrozas y vestuario se logró un conjunto armonioso que encantó a los caleños y turistas. En plena Feria se inauguró en el barrio Obrero una estatua de ‘Piper Pimienta’ Díaz, obra del escultor Diego Pombo, iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali para inmortalizar al destacado intérprete de 'Las caleñas son como las flores', entre otros éxitos. La agrupación de Juan Carlos Ensamble fue la encargada de poner a bailar a los caleños con el tema 'De Dos en Dos', declarado Disco de la Feria en ese año.

2015

La salsa 'shoke' querida por unos y cuestionada por otros, toma mucha más fuerza en la versión 58 de la Feria de Cali, que en esa oportunidad contó con una variada participación de artistas salseros, urbanos y del Pacífico entre los que brillaron Richi Valdez, Willy García, La Misma Gente, Matecaña Nelson y sus Estrellas, Integración Casanova, Luis Felipe González, Luisito Muñoz, Jhon Alex Castaño, Hermes Manyoma Orquesta La Ley, Los Traviesos, Luisito Carrion, Orquesta Canela y Herencia de Timbiquí. Por su parte el artista Mayorga se hizo al título de Disco de la Feria con el tema 'Cali Salsa Flow'.

2016

Por primera vez en su historia se conoce el impacto económico y social de la Feria de Cali en su versión 59, gracias a un estudio contratado por Corfecali y realizado por la Universidad Javeriana. Negocios valorados en $267.749 millones y la generación de 8.558 puestos de trabajo son algunos de los datos más relevantes que permitieron establecer que la Feria es el principal motor de la economía de la ciudad durante la temporada de fin de año, y representa una enorme oportunidad de desarrollo socioeconómico para los caleños. En esa versión, no hubo designación oficial de Disco de la Feria.

2017

Con un estribillo contagioso y alegre, en clave de salsa, José Aguirre e invitados internacionales crearon la canción homenaje a los 60 años de la Feria de Cali: ‘Que se sienta’. La obra cuenta con la interpretación de la ‘Cali Salsa Big Band’ y las voces de Alejandro Iñigo, Yan Collazo, Charlie Aponte, Tony Vega y Roberto Blades. Por otra parte, el maestro Richie Valdés, reunió a 16 intérpretes del género salsa para hacerle otro homenaje a la 60 Feria de Cali con la canción ‘Me la Gozo’.