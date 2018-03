¡Que calor! La temperatura en Cali podrá alcanzar los 34°C

Redacción Valle

La Corporación Autónoma Regional del Valle desmintió una cadena que circula en WhatsApp que advierte del supuesto incremento de la radiación ultravioleta en un día particular que no se especifica. No obstante, advirtió que por estos días los rayos UV están alcanzando niveles muy altos y recomendó a los ciudadanos protegerse.