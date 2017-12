Agente de tránsito en Cali fue golpeada por policía jubilado que cometía una infracción

Redacción Cali

En lo corrido del año, 12 agentes de tránsito en Cali han sido agredidos en medio de operativos de control. El caso más reciente se registró este domingo en una vía del norte de la capital del Valle del Cauca, donde una guarda fue agredida por un jubilado de la Policía. ¿La razón de la agresión? Al sorprenderlo transitando en contravía y cuando se disponía a imponerle el respectivo comparendo, el sujeto le propinó dos golpes en la cara.

El hecho se registró sobre la calle 35 con carrera 1, en inmediaciones del centro comercial La Estación. Según la afectada, al verse sorprendido cometiendo la infracción, el conductor –identificado como Ricardo Humberto Clavijo– intentó retroceder, pero ella le hizo el llamado para el respectivo procedimiento.

“Le pedí los documentos y la licencia, él me preguntó para qué y le dije que él sabía lo que había hecho. Entonces, me respondió: ‘Es que yo no sabía que eso era contravía, yo no soy de aquí’. Y yo le contesté que la señal aquí, en China, en Australia, en Estados Unidos, Buga o Tuluá, es la misma”, manifestó a Noticias Caracol, Rosa Elvira Salamanca Barragán, guarda de tránsito afectada.

Añadió que el sujeto no le quería entregar los documentos requeridos, porque sabía que ella le impondría el comparendo. “Me dijo: ‘yo no tengo por qué entregarle la licencia a usted porque yo también soy autoridad’”.

Cuando el hombre al fin le entregó los papeles, la agente se dispuso a anotar la dirección donde se había presentado la infracción. Sin embargo, en un intento por persuadir a la funcionaria, el sujeto se identificó como policía. Ante esto, Salamanca explicó que le pidió al hombre que guardara el carné, puesto que no se lo había solicitado.

Justo en ese momento, pasó por el lugar una motocicleta que también iba en contravía, pero ella no alcanzó a detenerla, lo que provocó la furia del infractor, quien le reclamó por no sancionar a ese conductor. "Me empezó a decir vulgaridades: '¿Por qué a él no lo paraste? Eso es en contra mía, es un complot'. Yo seguí haciendo el comparendo y él me pegó un puño entre el oído y la quijada, se me cayeron las gafas y los aretes", agregó la agente de Tránsito.

Señaló que fueron dos golpes los que recibió en el rostro y que las personas que pasaban por el lugar empezaron a reprochar el accionar del hombre. Minutos después de la agresión llegó la Policía y los condujo, primero, a una inspección y luego a la URI para rendir indagatoria.

El abogado de la afectada, Armando Escobar, indicó que ya se adelanta el proceso de judicialización contra el infractor por el delito de violencia de género en concurso con violencia contra servidor público. Mientras tanto, la agente de Tránsito recibió seis días de incapacidad como consecuencia de las lesiones.

Por otro lado, el comandante del Distrito 1 de Policía de Cali, Jonathan Sandoval, confirmó que el agresor es un jubilado de la institución y quedó a disposición de la Fiscalía.