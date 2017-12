Universitario desapareció cuando iba a trotar al cerro de las Tres Cruces

-Redacción Nacional

Como era de costumbre, Leonardo Hernández Bernal, de 25 años, salió de la casa de sus padres el pasado 20 de diciembre, a las 8:30 de la mañana con destino a las Tres Cruces, uno de los cerros tutelares de Cali y destino predilecto por deportistas y aficionados a la actividad física.

El joven había llegado a la capital vallecaucana el 12 de diciembre para disfrutar de las vacaciones y adelantar su tesis. Hace cinco años vive en Bogotá con su abuela materna y es estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital. El ejercicio hace parte de su rutina, constantemente sube al cerro de Monserrate y sale a montar bicicleta en la capital de la República.

Este miércoles, Cuando Sandra Bernal, madre de Leonardo, salía hacia su trabajo el joven la despidió y le contó que tenía planeado subir al cerro. “Él normalmente llega a la 1:30 de la tarde, pero ese día no llegó ni para almorzar. Yo llegué con mi esposo de trabajar y todo estaba prácticamente como lo habíamos dejado, mi Leo no había llegado a la casa”, contó la mamá de Leonardo.

De inmediato, la familia emprendió la búsqueda del joven. Empezaron a llamar a su celular que timbró hasta las 8:00 de la noche, después la llamada pasó buzón. Pusieron en conocimiento de las autoridades el caso y publicaron la denuncia en redes sociales.

Ese mismo día, una mujer, que se identificó como María Muñoz, se comunicó con Sandra y aseguró que luego de haber visto el reporte en Facebook, reconoció al joven quien tomó un Jeep desde el centro de la ciudad hasta el barrio La Nave, ubicado en el sector conocido como Siloé.

“Creemos que le dieron alguna sustancia o algo porque la mujer dijo que lo vio mal, que estaba asustado, ido, mirando para todo lado, desubicado”, indicó Sandra. (Lea también: Hallan el cuerpo de una mujer en estado de descomposición en Cali)

Para llegar hasta el cerro, Leonardo salía trotando desde la casa de sus padres en la calle 45 # 8ª – 61, en el Barrio El Troncal, cerca a la Base Aérea, y debía pasar por el centro de la ciudad, por lo que la familia piensa que quizás el joven nunca llegó a su destino.

En la mañana de este viernes, María llamó por segunda vez a Sandra para reiterarle que el joven estaba deambulando en Siloé, que lo había visto otra vez, pero no pudo detenerlo porque iba de afán hacia su trabajo. Ante esta nueva información, el padre de Leonardo, otros familiares y amigos emprendieron la búsqueda en ese sector desde tempranas horas.

Sandra dice que la Sijin de la Policía no ha dado respuesta alguna. De hecho, asegura que esta mañana llamó para comunicarse con el Intendente Fabián Ruíz, encargado del caso y solicitarle apoyo en la búsqueda que estaban haciendo sus familiares.

“El señor me respondió que le mandara el contacto de la persona que se comunicó pero que estaba en su despedida de trabajo y no me podía colaborar. Le dije que delegara a alguien que nos ayudara por esos lados y no me ha dado respuesta. Todo lo estamos haciendo nosotros”.

El Espectador se comunicó con el oficial quien indicó que desde ayer se han hecho diferentes actividades de investigación y en este momento están haciendo operativos de búsqueda.

Sandra pide solidaridad a la ciudadanía. Habilitó las líneas 3114941438 y 3105258656 para quien tenga información que ayude a dar con el paradero de su hijo que está pronto a graduarse como profesional.