Vaticano suspende a sacerdote Carlos Yepes por denuncias de abuso sexual

La Arquidiócesis de Medellín explicó que la suspensión permitirá avanzar las investigaciones del caso.

Fuentes de la Arquidiócesis de Medellín le confirmaron a este diario la suspensión por parte del Vaticano del sacerdote Carlos Yepes, quien es reconocido por su participación en el canal Televid. La Arquidiócesis explicó que la suspensión permitirá avanzar en las investigaciones por presunto abuso sexual.

“Acatando lo establecido, se ha enviado la información a la Congregación para la Doctrina de la Fe y esta ha ordenado recientemente la realización de un proceso judicial penal conforme al canon 1721 del Código de Derecho Canónico”, se lee en el comunicado emitido por la Arquidiócesis de Medellín, quien agregó que se dará seguimiento a esta disposición “cuando el Gobierno Nacional autorice la apertura de las oficinas de la Curia Arquidiocesana, terminada la cuarentena por el COVID-19”.

El caso de Yepes fue mencionado por el periodista Juan Pablo Barrientos en su libro Dejad que los niños vengan a mí. De hecho, en un artículo publicado por La W en 2018, Barrientos contó cómo conoció a Hernán Morales, quien acusa al padre Yepes de abuso.

“Lo primero que me entregó cuando nos vimos fue el documento de retractación ante la Fiscalía. Me dijo que lo hizo porque la fiscal del caso le advirtió que terminaría en la cárcel, que lo mejor que podía hacer era retractarse y hasta le sugirió el texto. Hernán David ya había denunciado al padre Yepes y el arzobispo lo admitió en la entrevista. Dicha denuncia no prosperó, cuenta Hernán David, pues el delito había prescrito y era imposible demostrarlo porque sucedió hace más de 20 años”, se lee en un fragmento del artículo que escribió Barrientos.

Yepes aseguró ser inocente. “En Fiscalía de Medellín yo probé que nunca tuve contacto con él y que era claramente una presión”, dijo el sacerdote en una entrevista a La W en marzo de 2018, quién agregó que él nunca tuvo contacto con Morales cuando era un niño.

El 10 de abril de 2018, mediante el decreto 272AG/ 18, Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de la ciudad, ordenó abrir la investigación por presunto abuso sexual a menores cometido por Yepes. “Se hace necesario establecer una investigación que recoja, en la medida de lo posible, toda la información necesaria para valorar la credibilidad de la denuncia”, se lee en el decreto.

Carlos Yepes fue capellán de la Gobernación de Antioquia y ha pasado por las parroquias de La Asunción, Santa Rita, San Esteban Protomártir y Sagrado Corazón de Jesús. La Arquidiócesis de Medellín, a cargo de monseñor Ricardo Tobón, explicó que en las próximas horas emitirá un comunicado del caso. Sus canales de redes sociales, Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones, suman cerca de 70 mil suscriptores.