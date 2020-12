En un video difundido a través de redes sociales se ve cómo un policía de la Sijín golpea contra una pared a Jeiner Sarmiento. La víctima asegura que lo que se ve en ese registro es apenas una parte del abuso que sufrió.

Un video compartido en redes sociales el miércoles 2 de diciembre evidencia cómo un agente de la Sijín agarra a un detenido por el cuello y lo golpea contra la pared. El hecho ocurrió el 2 de noviembre en una estación de policía del municipio de Sabanalarga, Atlántico. Al parecer, el joven se encontraba detenido por porte de marihuana.

“Me agarra por el cuello, me agarra por la espalda y es cuando me estrella contra la pared (...) Todavía falta bastante en el video, donde él me pega unas patadas y me estrella contra la pared varias veces,” le contó Jeiner Sarmiento a Noticias Caracol.

La investigación de lo sucedido está a cargo de la oficina de control interno de la Policía del Atlántico y la Procuraduría le hará seguimiento al proceso. Por el momento, el agente del video está ubicado en otro cargo para evitar irregularidades en el proceso, según informó el coronel Hugo Molano, comandante de la Policía del Atlántico.

El joven de 23 años de edad agradeció a la persona que grabó y publicó el video, explicando que no había denunciado antes por miedo a las consecuencias. Además, afirmó que ya había recibido una llamada amenazándolo para que saliera de Luruaco, municipio donde reside.