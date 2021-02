De acuerdo con la reciente Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, la disputa del control entre miembros de la banda criminal La Local pone en riesgo la vida de aproximadamente 170.500 habitantes. Víctor Hugo Vidal, mandatario de Buenaventura, habló con El Espectador de los retos que enfrentan en medio del recrudecimiento de la violencia.

A través de la Alerta Temprana de inminencia N° 003-21, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la situación de riesgo que se vive en las comunas 7, 10, 11, 12 y el corregimiento No. 8 en Buenaventura, luego del incremento de homicidios y desplazamientos interurbanos. Solo en enero de este año hubo 21 homicidios. La violencia en el puerto marítimo más importante del Pacifico colombiano se agudizó por cuenta de los enfrentamientos entre los bandos internos de la banda criminal La Local: Los Shotas y Los Espartanos.

Estas dos bandas se encuentran en lucha por el dominio del territorio, desde el pasado 30 de diciembre de 2020, lo que ha generado graves riesgos de vulneración a los derechos de la población. Todo comenzó días antes del 30 de diciembre, luego de un atentado contra el jefe de una de las bandas y la pérdida de un cargamento de estupefacientes. “Acto seguido a estos eventos, han tenido lugar retaliaciones directas contra los presuntos autores de esos hechos, los cuales fueron asesinados, conllevando la coordinada reacción de sus compañeros el 30 de diciembre, día en el que oficialmente se registraron siete homicidios por proyectil de arma de fuego”, puntualiza la Defensoría en la Alerta Temprana de inminencia.

Asimismo, se conoce que, entre los días 30 y 31 de diciembre del año pasado, a los homicidios se sumaron enfrentamientos armados en los barrios Gamboa, Carmelita y Antonio Nariño.

“Esta alerta lo que hace es poner en contexto la situación de orden público, haciendo el llamado a las entidades que tenemos que ver con este asunto, entre ellas la Secretaría de Convivencia, luego que el Ministerio Público nos haya remitido las personas que están en proceso de considerarse víctimas”, explicó Yency Murillo, secretaria de Convivencia de Buenaventura.

Además de la Local, en Buenaventura hay presencia de La Empresa, otra banda criminal que opera en el municipio con menos incidencia. De acuerdo con la Defensoría, para 2016 y comienzos de 2017, La Local había logrado consolidar gran parte del territorio pero aún no podía ingresar a los sectores donde se refugiaban miembros de La Empresa, especialmente en el barrio la Fortaleza y sus alrededores de la comuna 11, en zona de la vía alterna/interna. “Por allí transitan las tractomulas llevan los bienes de exportación e importación, desde y hacia los diversos puertos ubicados en la bahía.

En Buenaventura hay presencia de las disidencias de las Farc, del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln). A ellos se suman los que el Gobierno llama Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), como la Gente del Orden, la banda La Local y La Empresa. Estos actores armados ilegales se disputan las rutas del narcotráfico, pero en el caso de los GDO también se enfrentan por el control interno de actividades como las extorsiones y el microtráfico.

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, habló con El Espectador de la crisis que enfrentan actualmente en el distrito e hizo un llamado a tomar acciones para enfrentar este asunto desde la raíz.

¿Cómo está dividida La Local en Buenaventura?

La Local se le llama a esa estructura que tiene que ver con Los Urabeños. A nivel de la fuerza pública se le llamó así. Es una banda que tiene una división interna en dos grupos, que es lo que nos ha generado las dificultades del mes de enero en términos de violencia, porque se están disputando el mando y el control.

¿Cuáles son los bandos internos que se disputan el territorio?

Se menciona que en el interior de la organización está siendo conducida por el señor Diego Ostra que está detenido en este momento, y que ha surgido otra fuerza interna. Las autoridades están investigando para poder caracterizar el tema. Ya el ministro del Interior mencionó a alias “Mapaya”, como una de las personas que está dirigiendo el otro bando.

¿Cómo opera La Empresa en Buenaventura?

Desde hace años hay presencia de esa estructura armada ilegal, que fue relegada el año pasado por el grupo que llegó en el año 2014, conocidos como Los Urabeños, y se conoce, según información de inteligencia, que está presente en cuatro barrios de la ciudad.

¿Cuántos desplazamientos internos se han registrado este año en el municipio?

No ha sido fácil caracterizarlo. Primero porque la gente no se reporta. La Personería en la semana anterior dijo que no tenía casos reportados, a pesar de que se ha escuchado en las comunidades de que se van a desplazar. Formalmente no conocemos.

¿Cuál es la situación con las fronteras invisibles?

Las fronteras invisibles tienen que ver con el conflicto. Con el control territorial de los grupos ilegales. En la medida en que un grupo u otro pretende hacer control en los territorios, una de las maneras de protegerse, es poner límites de movilidad.

¿Cuántos homicidios se tienen registrados?

En enero de este año hubo 21 homicidios. Cosa que es grave porque veníamos de una disminución sustancial de homicidios el año pasado. Desafortunadamente se presentó esta confrontación interna de La Local y nos ha ocasionado un número importante de homicidios. Aunque no todos los asesinatos se les responsabiliza a ellos.

Usted menciona que hay que profundizar en la crisis: ¿a qué se refiere específicamente?

Queremos decir que Buenaventura, por su condición de Puerto Internacional, es atractiva para los grupos ilegales. No desde hoy, ya vamos para la tercera década viviendo enfrentamientos a sangre y fuego por el control del territorio. Yo digo que hay que profundizar porque no podemos conformarnos solo con que ahora se apaguen los fusiles y la vida continúe igual pagando vacunas por la comida. Tenemos que volver a construir escenarios de paz y no violencia. Hemos venido llamando la atención del origen y la motivación de la violencia en Buenaventura. Hemos querido posicionar en que aquí no hay un caso particular de delincuencia común, aquí lo que hay es una disputa por el control del territorio, que lo ejercen estructuras armadas nacional y en algunos casos con redes internacionales.

¿Cómo está el tema de las extorsiones?

Es un tema grave que no se ha podido controlar. Han habido capturas en los últimos días, pero la extorsión sigue vigente, desde el pequeño comerciante hasta el mediano y alto comerciante. Estamos por un lado exigiendo a la fuerza pública pero también gestionando condiciones logísticas y operativas para que este tema se pueda combatir.

¿Qué llamado le hacen al Gobierno Nacional?

Es lo mismo que venimos haciendo desde hace un año, y el cual afortunadamente ya empieza a tener eco: comprender qué es lo que sucede en Buenaventura, saber quién está detrás y conocer qué es lo que hace que el municipio no pueda superar el tema de la violencia. Entendemos que es la disputa por controlar un territorio que es estratégico para Colombia y el mundo; entonces necesitamos que entiendan que no estamos en una pelea de menores de edad, estamos ante una disputa territorial. Asimismo, que se dispongan a acompañar al pueblo para ver cómo se soluciona. El alcalde se queda corto por constitución, pues el responsable para enfrentar esta situación es el presidente.