YaNoEstoyAquí: El amor y la valentía de Daniela Quiñones

Tenía 23 años. Fue asesinada en Marmato, Caldas, a golpes y puñaladas en la cabeza, y después su cuerpo semidesnudo fue arrojado al río Cauca.

Recuerdo que la acompañaba a tomar café, aunque a mí no me gusta esa bebida. Pedía algo frío y ella un expreso supercargado. Un día le dije que me diera a probar un poquito y ella: “¿Sí? ¿En serio quieres?”, y le respondí: “¡Sí sí, dame!”. Y cuando tomé me di cuenta de que eso sabía ¡horrible! Se me notaba en la cara, hasta me grabó un video de lo gracioso que fue porque no era capaz de disfrutar el sabor.

Dani era una persona sociable, sensible. Una mujer muy emprendedora y trabajadora a la que, además, le gustaba ayudar. Siempre llegaba a la casa con un animalito que se había encontrado en la calle para que lo adoptáramos. Era valiente y fuerte, el ánimo de la casa. Amaba ir a la universidad. Siempre tenía una historia que contar o algo para decir, por eso siempre estaba rodeada de amigos.

Quiero que Daniela sea recordada con valentía, con fuerza y llena de felicidad. También quiero que la gente se inspire y sepa que hay que dar mucho amor en el mundo y que todo se puede lograr cuando uno quiere, cuando se proponen las cosas con determinación, como lo hacía ella.

Siento que lo que pasó es algo paradójico, nosotras íbamos a marchas y a cualquier tipo de evento en el que se pudiera apoyar y alzar la voz por las mujeres, eso también era lo que defendía. Creo que ella dejó ese mensaje: tenemos que pelear por nuestras vidas y nuestros derechos.

* Hermana (19 años)

***

La Fiscalía Seccional de Riosucio, Caldas, abrió una investigación por el asesinato de Daniela el 16 de junio. El Juzgado Penal de Riosucio condenó al asesino a 34 años de prisión por feminicidio agravado.

