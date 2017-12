“Yo salí del clóset a los 19 años”: Camila Chaín

La locutora le contó a El Espectador cómo le dijo a su mamá que le gustaban las mujeres. “Esto no es como si fuera una moda, no es que ‘ay, ahorita hay mucha gente homosexual'. No, es una realidad, que además es parte de la naturaleza humana, no va a cambiar’”, agregó Chaín.