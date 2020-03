De la Asociación Colombiana de Actores

Actores cuestionan “las ayudas” del Gobierno por Covid-19

Joseph Casañas - @joseph_casanas

En una carta enviada al presidente Iván Duque, con copia a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los demás alcaldes y gobernadores del país, la Asociación Colombiana de Actores (ACA) expresó su preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector artístico en medio de la crisis generada por el coronavirus.

En la misiva, la junta directiva de la Asociación, a la cual pertenecen cerca de dos mil actores y actrices, se les pide a los gobernantes “atención inmediata” para evitar que las medidas adoptadas en la industria con respecto a la propagación del virus terminen por llevar a la quiebra a los miembros del gremio actoral, quienes en su mayoría engrosan el porcentaje de trabajadores en la informalidad, que en Colombia representa cerca del 50 % de la fuerza laboral.

Los miembros de la Asociación Colombiana de Actores están preocupados por la falta de ingresos que ya están padeciendo por cuenta de la crisis. Por eso, piden la “congelación de créditos e hipotecas y suprimir los intereses de mora a personas naturales, ya que, al ser prestadoras de servicios, sus ingresos pueden llegar a la iliquidez total”.

En este sentido, el grupo Aval presentó “un paquete de medidas para apoyar a sus clientes y mitigar los efectos del Covid-19”. En el comunicado divulgado por el grupo del que hacen parte los bancos Bogotá, Popular, AV Villas y de Occidente, se lee que se les ofrece a las “empresas e independientes la posibilidad de solicitar un período de gracia de dos meses, prorrogable hasta por otros dos meses, en el que no pagarán el capital de sus créditos. La vida de los créditos será alargada en el mismo número de meses que se prorrogue el crédito”.

Para Julio Correal, presidente de la Asociación Colombiana de Actores, la medida es retórica y no corresponde con el respaldo real que se debería tener en contingencias como esta. “Ofrecer un período de gracia de no pago de capital, pero en el que sí corren los intereses es muy poco generoso, porque somos grupos poblacionales que no vamos a tener ingresos mientras dure la emergencia. Hay que recordar que hace 21 años todos tuvimos que pagar un impuesto ‘temporal’ del 2 x 1.000, que ya va en 4 x 1000, para salvar a los bancos. Esto no corresponde a lo que uno esperaría de un grupo económico que ha crecido como ninguno en las últimas décadas. Lo mínimo que se esperaría es un período muerto de entre cuatro y seis meses, porque superada la etapa más difícil, no sabemos cuánto tiempo se va a necesitar para recuperarnos de este tiempo cesante”.

La semana pasada el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) lanzó una línea de crédito por $250.000 millones para los sectores de turismo, aviación y empresas de espectáculos públicos afectados por el coronavirus. Según el ministerio de Cultura, esta medida "busca mantener la liquidez de las empresas de estos sectores en condiciones financieras favorables".

A Correal Triana no le convence del todo este anuncio del Gobierno. “Es una buena iniciativa, pero creo que las medidas generales que ha adoptado el Gobierno están más pensadas para los empresarios, pero resulta que en el tema del espectáculo somos muchas personas naturales las que vivimos de esto. Lo de Bancóldex no nos beneficia en nada; es más para proteger a las grandes inversiones”, dice el actor.

Sobre los cambios en el calendario tributario de la DIAN, que anunció que quienes tengan como actividad económica principal el teatro “tendrán como plazo máximo para pagar la segunda cuota del Impuesto sobre la Renta y Complementarios hasta el 31 de julio de 2020 y el pago de la tercera cuota hasta el 31 de agosto de 2020”, Correal indicó que, aunque aplaude la medida, “la presunción de que esta emergencia va a durar uno o dos meses es solo especulación y, una vez se supere, quién sabe cuánto tiempo vamos a necesitar para recuperarnos”.

En la carta abierta al presidente Duque, la Asociación Colombiana de Actores pide “congelar los pagos de seguridad social sin que esto afecte la cobertura; posibilitar que los servicios públicos también brinden alivio en los pagos y que las empresas de telefonía celular no suspendan el servicio a sus clientes en caso de mora, con nuevos plazos de pago”.

Al respecto, finaliza Correal Triana: “Cualquier billete que se gaste ahora es plata que se va a necesitar para comer (…) esta pandemia pondrá en evidencia que el patógeno más letal es el que el neoliberalismo ha regado por el mundo, condenando a millones de personas a trabajar como independientes o informales, quienes seremos, junto a los viejos, los más afectados”.