Agua: escenario del arte y la fantasía

Laura Camila Arévalo Domínguez

Bruno Schnebelin, director artístico de Ilotopie, convertirá el agua en el centro de la ciudad. El 1° de abril, a las 7 de la noche, los asistentes a la clausura del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá verán cómo el lago del parque Simón Bolívar se transformará por 50 minutos en lo único en qué pensar. La cotidianidad de la ciudad dejará de transcurrir a espaldas del agua. Ahora será en ella donde se haga lo común, y después de algunos minutos ocurra lo insospechado.

Ilotopie es una organización artística francesa que nació en una isla diminuta, de la que provienen los integrantes de este grupo teatral. En francés, “ilo” lo definieron como: isla, y “topie” sería la utopía. Por eso, desde el inicio y el nombre, se han encargado de ser los artistas que convierten el agua en parte fundamental de una obra. Sus escenarios son los ríos y lagos que encuentran en cada país que visitan. El turno ahora será para Bogotá, lugar al que quieren hechizar con el poder de lo ilusorio.

En los diez años de trayectoria que tiene la compañía, no hay obstáculos que puedan detener este espectáculo reconocido en el mundo. Al preguntarles por la complejidad del clima bogotano y la forma en la que iban a construir la escenografía, brotaron risas pícaras y una clara convicción: “¿Cómo montamos todo? Esos son secretos. Respecto al clima loco de la ciudad, estamos preparados. Siempre hay que adaptarse al lugar. Para nosotros todo viene bien. No podemos controlar las condiciones del agua ni del clima. Entonces nos adaptamos. Los problemitas que podamos encontrar hacen que no nos aburramos (risas)”.

En 1986 nació en tierra francesa esta noble y concienzuda intención por darle un protagónico en las artes a uno de los componentes más importantes para el ser humano: el agua.

Para ellos, Colombia tiene un gran potencial artístico, pero, en definitiva, creen que hay aspectos que desarrollarían más el futuro de la industria cultural del país. Trabajar aún más con elementos internacionales que diversifiquen la cultura existente. Sin duda en Colombia hay inquietud por lo externo, pero viajar con la producción interna, sin límites, llevaría a niveles más altos de disciplinas como el teatro. Decidirnos por traspasar la frontera del idioma. “Todo lo que es arte plástico, toda la danza, las artes circenses, te dan sensaciones y te hablan sin necesitar palabras”, dice Schnebelin.

La invitación del Distrito con esta clausura es entrar a universos distintos. La Alcaldía y la FITBo traen a la Francia acuática y artística, para que muestre cómo de la realidad, en segundos, es posible pasar a la ilusión. El domingo habrá magia. No hay que hablar francés para conectarse con los sueños de las personas que trabajan en Ilotopie. Ese día, aceptar la invitación a la clausura para ver “Water fools”, es acceder a elevar los sentidos a lo más alto. “Lo que queremos es que se interesen en las imágenes. No en cómo se hace. Que del espectáculo se llevan las ganas de soñar”.

Habrá una mezcla de elementos en el show. Ese híbrido entre realidad y sueños hará que cada persona cree su propia versión de una historia susceptible a cualquier interpretación. Un libro de imágenes. No hay una historia. Cada uno lo interpretará con su camino recorrido, cultura y entorno.

El espectáculo contará con la presentación de 12 actores colombianos que se integrarán al show. Según el equipo francés, el único requerimiento es que sepan nadar.

¿Han tenido algún accidente durante un show sobre el agua?

“Se han caído. Se supone que nadie va a caer, pero a veces puede pasar y por eso es importante que los actores colombianos sepan defenderse si eso ocurre”.

A los bogotanos ahora les corresponde no permitir que las artes se desvanezcan. Los ciudadanos tienen una responsabilidad mayor con la producción cultural y su consumo. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá continúa luchando por estar presente, pero la forma más efectiva para evitar su declive total es asistiendo y apoyando una de las actividades que han hecho de Bogotá una ciudad visible y más humana. La FITBO eleva la calidad de Bogotá.

Idartes reconoce la importancia y trascendencia de esta temporada para la ciudad, y decidió regalarles a Bogotá y al festival un estímulo para celebrar la culminación de una decimosexta edición hecha a pulso. Para los bogotanos, un obsequio, y para el evento, un soporte. La clausura será financiada por el Distrito, y se hará por todo lo alto. “Toda la vinculación de la Alcaldía en esta edición del Festival es precisamente porque desde la institución reconocemos su importancia, que además es patrimonio cultural. Entonces es un apoyo definitivo al Festival, que consideramos un evento que debe seguir haciéndose en la ciudad”, menciona Juliana Restrepo, directora de Idartes, quien ha seguido de cerca toda la preparación de la clausura.

Respecto a las condiciones del parque y el lago, la institución tomó todas las precauciones para que el evento del 1° de abril se desarrolle con tranquilidad. El IDRD y los ingenieros expertos en el estado del agua revisaron que no hubiese ninguna afectación al hábitat.

La clausura del Festival Iberoamericano es gratis. Hay una sensación de que los eventos públicos gratuitos no tienen la calidad que merezca la asistencia de la ciudadanía. Esto es falso. Bogotá se ha convertido en algo más que la capital del país. Es el centro en el que arte y la cultura tienen atención y espacio. La diferencia y la contribución son la presencia en estas actividades que cuentan con una calidad comparable con cualquier evento privado.

Las puertas del parque Simón Bolívar se abrirán a las 5 de la tarde. La función de 50 minutos se inicia a las 7 de la noche y se esperan 30.000 asistentes. La pretensión es superar esta cifra y convertir la ciudad en cómplice de las maravillas que produce el arte.