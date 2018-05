Artbo Fin de Semana, prográmese

REDACCIÓN CULTURA

En la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá se realizará el foro “Al filo de las limitaciones: Innovaciones culturales transgrediendo las estructuras convencionales”, en el que se discutirán estrategias para superar barreras en las artes. El evento, curado por Ana Sokoloff, especialista en arte latinoamericano, cuenta con 17 invitados, entre los que destacan Karen Wong , actual subdirectora del New Museum y cofundadora de las iniciativas Ideas City y New Inc., en Nueva York; Henry Allsop, director de Hauser & Wirth en Londres, una de las galerías más importantes a nivel mundial; Young Joon Kwak, artista experimental y cofundador de la plataforma queer Mutant Salon, en Los Ángeles, y Mis Amigas Drag, un colectivo de artistas de performance drag colombiano, entre otros.

Karen Wong es la responsable de abrir el evento en la charla inaugural “Al filo de las limitaciones: New Museum”, que se llevará a cabo el 17 de mayo a las 5:00 de la tarde en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá. Allí se presentarán dos iniciativas de esa institución en la que se crean intercambios y nuevos espacios —físicos y conceptuales— entre los museos y la comunidad artística, seguidas de una sesión de preguntas a cargo de Camilo Restrepo. Como subdirectora del New Museum de Nueva York, Wong es reconocida por su participación en iniciativas para la intersección de la cultura en las ciudades. Es cofundadora de Ideas City, una residencia en la que se exploró el futuro de las ciudades vinculándolas con el arte y la cultura como elementos esenciales para las mismas.

En 2014 estuvo tras el proyecto New Inc., la primera incubadora de arte, tecnología y diseño liderada por un museo. También ejerció como directora de Adjaye Associates de 2000 a 2006 y allí ayudó a construir las bases para la internacionalización de la práctica arquitectónica. En su trayectoria también es reconocida por apoyar arquitectos emergentes a través de la junta de Plus Pool.

La Silueta

Es un encuentro editorial que se realizará durante todo el fin de semana. En este proyecto se hará una exhibición de 25 editoriales que trabajan con artistas, proyectos y publicaciones del arte y el mundo editorial. Entre la programación de La Silueta se cuentan invitados como Ricardo Juárez, cofundador de Libros Mutantes, una feria de publicaciones de arte en España; Ana Luiza Fonseca, directora del proyecto editorial Tijuana, de la galería Vermelho en Brasil, y Álvaro Cifuentes, curador y editor del proyecto artístico y editorial Big Sur, de Buenos Aires.

“Una publicación, una piñata” es el taller dirigido por Paulo Licona para que los niños se acerquen al proceso creativo de una publicación. También podrán participar en la creación de su primer fanzine con Paola Acebedo o conocer el proceso de una imprenta Riso con la editorial Colmillo.

Intervención - Un proyecto de ciudad

Uno de los propósitos de esta edición de Artbo Fin de Semana es ofrecer lugares de encuentro e interacción en la ciudad a través del arte. Para esto se realizarán dos intervenciones de acceso libre y gratuito que exploran la relación entre arte y tecnología en dos espacios icónicos de Bogotá.

El monumento a los Héroes presentará la exhibición “Fábulas sobre el caos”, de los artistas Juan José López, Alejandro Villegas, Juan Cortés y Juan Camilo Quiñones, bajo la curaduría de Andrés Burbano. La exposición incluye una serie de instalaciones que exploran la transducción visual, sonora y espacial de algoritmos computacionales y su relación con el arte.

En la Torre Colpatria, el colectivo Babel Media Art traducirá la obra de Ana María Millán, Andrés Sandoval, François Bucher, María Isabel Rueda y Bernardo Ortiz al lenguaje del sistema especial de iluminación de la fachada del edificio para convertirlo en un lienzo y una obra para toda la ciudad.