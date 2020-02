Bettany Hughes: “Estambul ha luchado por mantener su identidad”

Andrés Osorio Guillott

¿Cómo surgió el interés por estudiar en Estambul? ¿Cuánto tiempo le llevó investigar la historia de la ciudad?

Fui a Estambul por primera vez cuando tenía 18 años y me enamoré de la ciudad. Me pareció responder a todas las preguntas sobre cómo las civilizaciones se juntan y cómo las diferentes sociedades pasan el testigo de la cultura entre ellas. He estado viajando a la ciudad durante los últimos 30 años y me llevó 10 años escribir este libro.

Usted habla en el libro sobre la importancia de la geografía en la historia de un territorio. A partir de ahí, ¿qué otras ciudades cree que es importante estudiar y contar sobre los eventos que podrían ocurrir en ciertos lugares?

La historia comienza en la geografía. Me encantan las ciudades portuarias, como Atenas, Alejandría, Estambul, Cartagena, que por definición tienen que recibir nuevas personas, nuevos productos y nuevas ideas en sus entradas.

También habla de Estambul como una ciudad que por su ubicación se vuelve cosmopolita. Es una ciudad para todos. En América Latina se tiene la misma idea sobre Nueva York. ¿Cuáles podrían ser las similitudes y diferencias entre una ciudad y otra?

Personalmente, creo que ser cosmopolita es más que eso... La palabra original, cosmópolis, significaba una ciudad que estaba conectada al mundo en general. Si eres cosmopolita, eres ciudadano del mundo. Las grandes ciudades inspiran un amor tanto en casa como en el extranjero.

Se entiende que una ciudad como Nueva York no tiene la historia de Estambul en cuanto a presenciar cuatro imperios y varias religiones, sin embargo, ¿qué otros elementos pueden determinar ese carácter o estado de universalidad en una ciudad?

Hay una hermosa palabra en griego antiguo, xenia, que significa el deber de dar la bienvenida tanto a extraños como a amigos. Las ciudades universales tienen ese espíritu, esa noción de que es bueno, no amenazan con dar la bienvenida a lo desconocido a través de su umbral.

Una ciudad que tiene la historia de cuatro imperios y dos religiones es un territorio que protege gran parte del progreso de los seres humanos y su organización política y social. ¿Por qué cree que esta área ha logrado sobrevivir a tantos conflictos y enfrentamientos de identidad cultural?

Sé que es notable. Estambul es la ciudad más antigua y duradera de Europa. Eso es seguramente porque es lo suficientemente sabia como para alimentar ideas, no ideologías, para aceptar que puede haber diferentes visiones del mundo que aún pueden coexistir.

¿Cómo fue su experiencia en Estambul? ¿Cómo fueron sus primeras impresiones y qué lugares la impactaron y motivaron para llevar a cabo esta investigación?

Todavía recuerdo haberme despertado por la mañana con vendedores de chai y haber sido ayudada por extraños. Todo el libro es un testimonio de la inspiración que se encuentra en cada tramo de vía fluvial de la ciudad, cada edificio histórico en cada horizonte y en cada esquina de Estambul.

Una ciudad que tiene tantas culturas e historia podría verse afectada por los discursos que buscan universalizar o unificar identidades. ¿Cómo ha logrado Estambul luchar contra estas dinámicas de mercado provenientes de los sistemas prevalecientes?

Estambul es un personaje tan notable: en parte debido a su increíble ubicación (un autor lo describió como un conjunto de diamantes entre dos esmeraldas y dos zafiros), la ciudad siempre ha tenido un sentido de sí misma que a menudo es mayor que sus gobernantes o que el mercado o el ejército efectivo. Entonces, en muchos sentidos, Estambul siempre ha escrito su propia historia: lucha por mantener su identidad.

También ha estudiado mucho la antigua Grecia, incluidas citas a menudo hechas a filósofos. Al menos en Colombia no se ha rescatado la importancia de la filosofía en general y las bases establecidas por los pensadores griegos para modelos que todavía están tan presentes, como la democracia. ¿Esto también sucede en Europa? ¿Cómo podemos volver al estudio de la filosofía y la antigua Grecia para comprender el origen de la política, por ejemplo?

Sócrates dijo que no vale la pena vivir la vida no examinada y que la mejor manera de examinar la vida es hacer preguntas fundamentales al respecto. Siempre debemos preguntarnos, no solo qué estamos haciendo, cuándo y cómo, sino por qué.

¿Qué mitos e ideas rescata de Grecia para entender nuestro presente? ¿Es posible realizar este ejercicio o sería un anacronismo querer acercar la filosofía griega al siglo XXI?

Algunos mitos, algunas filosofías, pertenecen firmemente a la época en que fueron creadas. Otros son perfectamente atemporales. ¿Cómo podemos discutir con la idea de Sócrates de que “el amor es lo único que hay que entender” o el consejo de Buda de que deberíamos “amar sin límites”?