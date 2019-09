Artbo 2019, del 19 al 22 de septiembre, en Bogotá

Colombia se resbala en su propia tragedia

Joseph Casañas - @joseph_casanas

Wilson Díaz no es un artista romántico; es más bien un hombre pragmático. Cuando se le pregunta si considera que el arte tiene el poder de salvar vidas dice, después de lavar el pincel y el pocillo de tinto despicado que usa para verter y mezclar sus pinturas, que no está tan seguro de eso. Que probablemente no tenga nada que ver una cosa que la otra. Que todo es más simple. “El arte lo que permite es encontrar otras formas de asumir la vida. Otras maneras de entender el trabajo. Otras formas de comunicarse”. Cierra la llave y sale de un cuartito estrecho en el que se guardan traperos, escobas y bastidores rotos. En una de las paredes del cuarto se lee un garabato hecho de afán que parece complementar la conversación que el pintor tiene con el periodista. “Peligra la vida del artista… y la de cualquier pendejo”. La charla es en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali.

Díaz llegó de afán y caminando rápido con un cuadro bajo el brazo. La obra está recubierta por una tela suave y verdosa que, se nota, colocó con extremo cuidado. Con delicadeza descubre el cuadro y lo pone en un caballete del taller de artes número 2. El sitio es iluminado. El ruido de los carros que pasan por la calle 8N se mezcla con la salsa y el rock en español que suena en el salón contiguo. Allí Díaz habla de su obra: Un banano. Uno que no es cualquiera, es un banano que se resbala con la cáscara de un banano. Es la representación de la tragedia latinoamericana. De las repúblicas bananeras. De los países que se resbalan con sus propias desgracias.

“El banano ha sido una imagen iconográfica en mi trabajo como pintor. Lo publiqué por primera vez en la serie cómica Enciclopedia de 2004. El origen tiene que ver con los álbumes coleccionables de los años 70 y 80, que de alguna forma se conectan con la historia sociopolítica colombiana. Es una imagen que es infantil, chistosa y trágica”.

Y sí, el trabajo de Wilson Díaz (nacido en Pitalito, Huila, en 1963) hace referencia a la compleja situación social y política que históricamente ha padecido Colombia; sin embargo, hay un hecho que retó al artista plástico a contar realidades de una forma menos cruda, pero más reflexiva. En 2003 un grupo de delincuentes prendieron fuego a la casa de la familia Díaz. En el momento del atentado Yaneth, su hermana, estaba en la casa junto con su hija. “Mi sobrina sobrevivió; mi hermana no. Es un crimen sin resolver (como muchos otros) y fue un momento duro que me motivó a hablar de la muerte y de lo trágico, sin abordarlo directamente sino de manera tangencial”.

Díaz transita líneas delgadas. Su preparación en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional lo llevó a explorar, además de la pintura, la fotografía, la performance y el video. “Vivo entre el documental y la ficción”. Eso explica sus influencias: Beatriz González, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Alicia Barne, José Alejando Restrepo y María Teresa Hincapié. “En un momento pensé que podía ser poeta. Fue como una cosa ilusa. Luego descubrí que tenía más sintonía con las imágenes que con las palabras”.

Un grabado (im)popular

A propósito de la participación de Wilson Díaz en el marco de Artbo, El Espectador presentará el próximo domingo 15 de septiembre un grabado popular del artista, inserto en un cuadernillo preparado especialmente para el festival de arte que este año cumple su edición número 15.



El grabado hace parte de la serie Enciclopedia cómica (versión 2004).

Artbo se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre en el Gran Salón de Corferias, donde se podrán ver obras de Wilson Díaz en la sección Referentes.



“El banano es una representación infantil, chistosa y trágica de lo que sucede en varios países de América”, explica Díaz.



Es una forma de contar la tragedia latinoamericana. Una historia marcada por las caídas propias de las que poco se aprende.

Díaz indaga al interior del contexto histórico, social y político del país desde la década de los años 80, por medio de operaciones artísticas como la apropiación de imágenes de los mass media, o de imágenes históricas que él mismo documenta y utiliza como fuente en varios proyectos.