Don Ramón, youtuber 32 años después de muerto

Si la familia de Don Ramón hubiera aceptado la oferta, Monchito habría podido, además de pagar los 14 meses de renta atrasados, comprar la vecindad, comprarle unos calcetines nuevos a la Chilindrina, cambiar la vieja cámara fotográfica e invitar a desayunar al Chavo del 8.

Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés, cuenta que hace meses una reconocida plataforma de video streaming los buscó -a él y a su tío Antonio Valdés (hermano de Don Ramón)- para respaldar la idea que tenían sobre la realización de un documental en torno a la vida de vecino del departamento número 72 de la vecindad.

“Nos dijeron que las entrevistas las iba a hacer un profesional y eso no nos gustó porque las queríamos hacer nosotros. Otra persona iba a direccionar las cosas hacia las peleas que tuvo el elenco a otras cosas amarillistas. Nosotros queríamos contar aspectos de la vida familiar de mi abuelito que nadie conocía. El Ramón Valdes detrás de cámaras”, dijo a El Espectador Miguel Valdés.

Además, dice, “queríamos que la gente no pagara un solo peso por acceder a esta información. Mi abuelito sigue vivo gracias a que miles de personas aún lo ven en televisión y hacen memes o lo retratan en camisetas, pocillos, botones y grafitis”. El próximo 8 de agosto se cumplen 32 años de la muerte de Ramón Valdés. Desde entonces, ninguno de sus descendientes (10 hijos y una cantidad por determinar de nietos) ha emprendido batallas legales para reclamar dinero por el uso de la imagen del Roro.

Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo del 8, siempre dijo que Ramón Valdés fue su cómico favorito. Un elogio no pequeño viniendo de su boca y en un país que se acostumbró a parir comediantes. Germán Valdés "Tin Tan", Gaspar Henaine, María Elena Velasco y Mario Moreno, solo por nombrar algunos. “Nadie me hacía reír tanto como él. Ni Tin Tan, su hermano, ni Cantinflas. Ramón tenía una gracia superior”, decía el 'Shakespeare latinoamericano'.

Fue en 1971 que el actor nacido en 1923, en Ciudad de México, empezaría a interpretar el personaje más importante de su carrera. Y bueno, interpretar es un decir. Don Ramón, en realidad, era Ramón llevado a la pantalla chica. El acierto de Gómez Bolaños fue permitir llevar esa personalidad a un programa de televisión. Los jeans desteñidos, las camisetas negras, los tenis viejos y el sombrero azul que cada capítulo se acercaba más al color blanco, eran prendas de vestir del actor. Nunca se destinó un peso para la personificación del señor que tenía patas del chichicuilote. Por si acaso, ese ese nombre de una pequeña ave mexicana caracterizada por sus delgadas extremidades inferiores.

“Don Ramón nunca tuvo pretensiones. Quería ganar su dinerito seguro para esto y para lo otro y nada más. No quería figurar. No tenía ambiciones artísticas, pero excelente”, decía Gómez Bolaños.

Como los Valdés tomaron la decisión de no explotar para uso comercial las muecas del papá de la Chilindrina, el pasado 2 de junio el canal de Youtube, "Con permisito dijo Monchito", salió al aire. Con videos inéditos, como el de Ramón Valdés nadando en una casa de Cuernavaca o abriendo huecos en la tierra para la construcción de cualquier cosa, y anécdotas contadas por Antonio Valdés Castillo, el hermano de Don Ramón conocido como “El ratón”, el canal no es otra cosa que un esfuerzo por mantener viva la memoria de un genio de la industria cultural mexicana. Es Don Ramón como youtuber, 32 años después de muerto.

El dinero fue, para muchos, el motivo real de la discordia que terminó por atomizar a los integrantes de la vecindad. Cuando Carlos Villagrán (Quico) y María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) se fueron del programa para intentar crear su propio camino con los personajes que creó Chespirito, empezaron los problemas. Villagrán se fue (o lo fueron) en 1978 después de la grabación de los capítulos en Acapulco. Tiempo después, según Esteban Valdés Julián, hijo de Ramón Valdés, se fue Don Ramón. El viejo no estuvo de acuerdo cómo, con el pasar de los días, Florinda Meza (Doña Florinda) tenía cada vez más poder.

En uno de los capítulos, "Con permisito dijo Monchito", “El ratón” cuenta que su hermano no tuvo una obsesión desbordada por el dinero.

“Para una Navidad, en Lima, Perú, lo buscaron para una publicidad de un panetón. La agencia de publicidad le hizo firmar por 3 mil dólares por un día de grabación. Él estaba contento porque era mucho dinero para un solo día. Sin embargo, lo estaban engañando. Le pregunté a La Chilindrina y al profesor Jirafales por cuánto habían cobrado y era una barbaridad por lo que había firmado (…) les rompí el contrato en la cara. Finalmente se hizo el trato por 7.500 dólares”.

Según Miguel Valdés, para Don Ramón “el dinero no fue un factor que lo obsesionara. No dejó herencias y cosas así que generaran peleas. Y eso lo conservan todos sus hijos o nietos. Fue muy sabio. No s enseñó que lo más importante para todo en la vida es el ser humano. No el dinero”. Quizá, solo quizá, es la única razón por la que Ramón Valdés nunca entró en disputas. Ni siquiera con la señora que durante años le agitó el cráneo a punta de cachetadas.

“No tuve el honor de conocer al genio detrás de esta maravillosa creación, de estrechar la mano a quien con su perspicacia pudo encontrar justo lo que deseaba en cada uno de sus actores, pero tengo el gusto de saber que mi abuelo lo quiso y respetó ¡Muchísimo! Roberto Gómez”, agrega el nieto de Don Ramón.

En el canal de Youtube que dirigen su hijo, Esteban Valdés Julián y su nieto Miguel Valdés, Don Ramón seguirá revelando aspectos de su personalidad, vida y familia. “Otro tesoro increíble que espero que disfruten igual que yo, es el de mi abuela, Araceli Julián, amada esposa de mi abuelo, compañera y amiga que lo acompaño tanto en los años de carencia como en los de abundancia, el amor de su vida a quien amó hasta el último momento que respiró”, dice Miguel.

Nunca, ni siquiera cuando la muerte le respiraba en la nuca, Ramón Valdés dejo de fumar. En Televisa era el único autorizado para hacerlo. También era el único paciente que fumaba en la habitación del hospital, en el que estuvo interno por cuenta del cáncer de estómago que le cobró la vida. Carlos Villagrán recordó su último diálogo con la chusma.

- ¿Ya te vas viejo?

- Si. Pero no llores. Tu también vas para allá.

- ¿Para el cielo?

- No te hagas wey. Nos vemos allá abajo.

¿Por qué es inmortal un personaje como Don Ramón? Cuando en América dejen de existir los arrendatarios morosos, los desempleados, los analfabetos, los vecinos incómodos o la chusma, ese día, dejará de existir Don Ramón. Por eso, con permiso, dijo Monchito…aunque le vayas al Necaxa.