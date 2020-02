Édgar Puentes Melo: “Esta es una oportunidad de oro para Colombia”

¿Cuáles son las recomendaciones principales que, desde su punto de vista, se le hicieron en materia cultural al presidente?

Enfocar los esfuerzos en el fomento y la protección de la diversidad cultural del país, sin importar si está articulada o no a procesos productivos. Sin esa diversidad, no existe posibilidad de que las industrias creativas y culturales del país puedan aportar al desarrollo local.

Impulsar decididamente la creación y la investigación+creación como formas de producción de conocimiento e impulsar la investigación sobre las prácticas y expresiones culturales de todo el país.

Hacer esfuerzos especiales para superar la brecha entre centro y periferia en materia de infraestructura cultural, formación de maestros y oferta educativa para diferentes roles de las industrias creativas y culturales.

Ampliar el concepto de la cultura, en el que se incluye tanto a la ciencia como al arte. Un gran aporte de esta misión es comprender que estas y otras formas de conocimiento permiten, en su interacción, ahondar en dimensiones fundamentales de lo humano y de la vida.

Insistir en la importancia de la formación artística en todos los niveles de la educación en el país. De igual manera, la formación en el campo de la estética y la sensibilidad, la cual debe estar presente en las diversas áreas del conocimiento.

¿Cuál fue su contribución en esta Misión de Sabios?

Mi trabajo fue coordinar el foco de industria creativa y realizar un ejercicio consensuado, en el que el diálogo y la construcción colectiva estuvieran presentes todo el tiempo. Por otro lado, articular el diálogo de nuestra mesa con las demás coordinaciones y de esa manera implementar el texto general de recomendaciones que fue entregado en el mes de diciembre. En la actualidad, sigo apoyando el esfuerzo de implementación de las recomendaciones con el apoyo de la mesa técnica de la Universidad Javeriana, liderado por el maestro Óscar Hernández y nuestro relator del foco el maestro, Eliécer Arenas. Finalmente, mi trabajo, y en general el de los miembros de nuestro foco, ha sido, entre otros aspectos, enfatizar la importancia de fomentar el desarrollo creativo y cultural respetando su enorme diversidad, la implementación de una formación artística para el país, la apropiación de nuevas formas de investigación a partir de los modelos creación e investigación+ creación.

¿Qué opina de lo que sucedió recientemente con Mabel Torres, quien hizo parte de la Misión de Sabios y quien fue nombrada ministra de Ciencia? Le hablo de sus declaraciones en torno al método científico y sus estudios sobre el cáncer y los hongos...

Si bien es importante señalar la posibilidad de que haya problemas éticos en la postura de la ministra, opino que la reacción ha orientado el debate hacia lugares que no le convienen a nadie. Se está demonizando a los saberes ancestrales cuando precisamente una de las recomendaciones de la Misión es facilitar el diálogo entre diferentes formas de producción de conocimiento. Esto es muy peligroso, especialmente porque se hace, no desde una actitud científica —de apertura, curiosidad y cuestionamiento—, sino desde la protección casi instintiva de una institucionalidad que se justifica a sí misma y se pone por encima de cualquier otra consideración.

La pregunta no es si la ministra debe renunciar o no (que es lo único en lo que se ha insistido), sino si es posible o no dar en este país un debate epistemológico profundo sobre la diversidad de formas de conocer. El problema es que, si no somos capaces de dar ese debate, iríamos en contravía de la Constitución y de todos los marcos que cobijan la cultura y la ciencia en el país.

¿Qué opina de las críticas que hizo Camila Loboguerrero, quien cuestionó al presidente Duque?

Son críticas que apuntan, no al trabajo realizado en la Misión, que ella reconoció como profundo y necesario, sino a su visión particular de la agenda política del actual gobierno, opiniones que hizo a título personal. Por lo tanto, son críticas totalmente respetables, que no comprometen la seriedad y pertinencia de las recomendaciones que está haciendo la Misión, ni al trabajo desarrollado en el interior de nuestro foco.

¿El método de reunión fue el más indicado?

Sí. Planteamos desde el inicio una agenda estricta con los miembros de nuestro foco y definimos las temáticas que serían desarrolladas a través del año, junto con la posibilidad de generar espacios de participación colectiva, tanto de gremios, universidades, empresarios, maestros, estudiantes, entre otros, a través de diversos foros y encuentros que fueron desarrollados por todo el país.

¿Cree que el trabajo que se hizo desde la Misión de Sabios servirá para algo?

Sin lugar a duda. Las recomendaciones están construidas con una estructura que facilita su implementación. La perspectiva de misiones permite formular una propuesta de desarrollo para el país (basada en los tres grandes retos) que se desglosa en una serie de programas con metas e indicadores claros.

Es posible que desde el Gobierno se quiera acompañar la implementación de algunas recomendaciones y no de todas, pero esto no tendría mucho sentido, porque lo que se logró —con gran esfuerzo de todos— fue articular el trabajo de los diferentes focos alrededor de una visión de país. En ese sentido, si el Gobierno es coherente con lo que ha expresado en múltiples instancias, debería dar prioridad a la implementación integral de las propuestas y recomendaciones.

Si se hace de esa manera, estamos seguros de que representará avances significativos para el país en múltiples frentes. Esta es una oportunidad de oro para Colombia: la Misión se desarrolló privilegiando la diversidad de enfoques, formas de conocimiento, áreas disciplinares. Habremos dado un gran paso, si logramos entender como sociedad que nuestro aporte es la construcción desde una mirada crítica en el respeto y en la validación de la diferencia. Seguramente, así podremos tener un proyecto de país donde podamos avanzar como sociedad y donde cada individuo encuentre su lugar de realización y plenitud.