Cierre de Colombia-Francia 2017

El año de las traducciones literarias colombianas al francés

NELSON FREDY PADILLA

Cuentan quienes saben de Marcel Proust (1871-1922) que su avidez por las manifestaciones literarias de Latinoamérica era tal que le tradujeron al francés poemas del colombiano José Asunción Silva (1865-1896), pues supo que el bogotano vivió en Francia y frecuentó los salones parisinos de la intelectualidad modernista, donde el venezolano Reynaldo Hahn –quien al parecer fue el que se lo recomendó– tocaba el piano mientras el autor de En busca del tiempo perdido revisaba sus borradores.

Pues esa relación de finales del siglo XIX es propicia para evidenciar la relación binacional en narrativa que esta semana será revalidada con motivo del Año Colombia-Francia. Qué escritor colombiano no se ha acercado a la larga lista de clásicos franceses. Aparte de Proust, Victor Hugo, Moliére, Baudelaire, Voltaire, Balzac, Valéry, Verlaine, Maupassant, Chateaubriand, Rabelais, Sartre, Camus, Verne, Stendhal, Flaubert, Rimbaud, Céline, Gide y, más recientemente, a Le Clézio, Perec, Modiano, por citar los más importantes. Y a nivel femenino a Simone de Beauvoir y a las marguerites: Yourcenar y Duras.

El diario El Espectador nació en Colombia hace 130 años (1887) como consecuencia de todo el movimiento librepensador francés desde la época de la Ilustración, toma el nombre de una publicación de ese país y se inspira en el factor literario porque su fundador, don Fidel Cano Gutiérrez, era amante de la poesía francófona y traductor de ella.

En ese contexto, durante noviembre se publica en Francia una treintena de títulos colombianos traducidos al francés. El lanzamiento se debe al trabajo liderado por el Ministerio de Cultura de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Comisaría colombiana del Año Colombia-Francia 2017, apoyados por el asesor en Literatura Roberto Salazar Morales, quien estuvo a cargo del programa editorial, las traducciones y la programación.

“El Ministerio de Cultura de Colombia aportó importantes recursos para la traducción de obras inéditas en francés y para subvencionar varias antologías de cuento, poesía y cómic con lo mejor de la producción literaria nacional. Este año, gracias a nuestro programa literario, llevamos a más de cincuenta plumas colombianas a Francia. También hemos rescatado textos de autores colombianos cuya obra había tenido un impacto en francés y que merecían un homenaje”, informó la entidad. En total, se entregó el equivalente a diez estímulos de traducción, basados en un estudio detallado de la literatura de Francia y de su mercado editorial y en un seguimiento de las propuestas editoriales.

Durante el primer semestre ya se habían realizado varias conferencias y encuentros literarios, además de la inauguración de una plaza en memoria de Gabriel García Márquez, que creó en París El coronel no tiene quien le escriba. Durante octubre los autores fueron invitados a la Maison de la Poésie de París.

Los colombianos dialogaron con colegas franceses: Juan Gabriel Vásquez y Patrick Deville, Héctor Abad y Maylis de Kerangal, Piedad Bonnett y Marie-Madeleine Rigopoulos, Santiago Gamboa y Agnès Desarthe, Alberto Salcedo Ramos y Mathieu Palain.

En tres librerías de París, a partir del 8 de noviembre, en Nanterre, en la Universidad de Lyon y en el programa de Anuario, Bellas Latinas, se presentará la traducción al francés de La ceiba de la memoria, novela de Roberto Burgos Cantor, finalista del Rómulo Gallegos.

Esto se debe a que Enrique Sánchez-Albarracín, director del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, donde promueve “estudios de decolonización”, es un aplicado lector de literatura latinoamericana. En sus viajes entre Brasil y Colombia, el azar puso en sus manos La ceiba, le gustó y empezó a hacerla conocer de sus amigos en Francia. Junto a Januario Espinoza, quien fundó y dirige el programa Bellas Latinas intercambio cultural América- Francia, y preside la revista Espaces Latinos, pusieron la novela en manos de la traductora francesa, Anne Claire Huby.

Sale publicada bajo el título L’arbre de mémoire, porque representa el árbol de ceiba, “cuyas ramificaciones permiten unir África y las Américas hispánicas coloniales sobre el fondo de la trata negrera y la rebelión; las Américas y la Europa de la Segunda Guerra Mundial sobre el fondo de abuso de poder, de la intolerancia, de discriminación y exterminación; el pasado y el presente americano tanto como el europeo sobre el fondo de dudas, cuestionamientos y luchas interiores”.

El 15 de noviembre, un gran evento reunirá en la Bibliothèque de l'Arsenal de París a diez autores colombianos: William Ospina, Juan Cárdenas, Sinar Alvarado, Pablo Montoya, Octavio Escobar Giraldo, Luis Noriega, Jorge Franco, José Zuleta Ortiz, Juan Álvarez y Jorge Aristizábal Gáfaro.

Para redondear el año, Colombia es el país invitado en el '10e Salon du livre de Cayenne' del 22 al 25 de noviembre. Además, habrá 72 encuentros en las Bibliotecas Públicas de París, durante noviembre y diciembre. Del 22 al 25 de noviembre la feria del libro de la Guyana Francesa tendrá a Colombia como país invitado.

Aparte de los géneros clásicos, es la primera vez que se publica en francés una antología de cómic subvencionada por el Ministerio de Cultura de Colombia. Los editores infantiles, juveniles y de cómic fueron invitados a participar en el Salón del Libro de Montreuil, el segundo más grande de Europa. El tiempo recobrado, volviendo a Proust.

Lista de escritores traducidos

Sinar Alvarado, “Portrait d'un cannibale”(editorial Marchialy); Piedad Bonnett, “Ce qui n'a pas de nom” (Métailié); Roberto Burgos Cantor, “La ceiba: l'arbre de la mémoire”(Zinnia); Santiago Gamboa, “Retourner dans l'obscure vallée”(Métailié); Gabriel García Márquez, “L'atelier d'écriture”, (Seghers); Octavio Escobar Giraldo, “Avant et après Dieu” (Actes Sud); Pablo Montoya, “L'homme en ruines”, (Mémoire vivante); Emma Reyes, “Mémoires par correspondance” (Fayard); Juan Gabriel Vásquez, “Le corps des ruines”(Seuil).

Poesía

• F. Charry Lara (dir.), “Anthologie de la poésie colombienne du XXe siècle”, L'Oreille du Loup.

• Myriam Montoya (dir.), Anthologie de la poésie colombienne du XXIe siècle, L'Oreille du Loup.

• Revista Europe, septiembre-octubre 2017. Selección de algunos poetas colombianos en la edición dedicada a Kurt Schwitters y Tristan Tzara.

Cómic

• Maël Rannou, Roberto Salazar (dir.),” Anthologie de bande dessinée colombienne”, L'Egouttoir.

Ediciones de bolsillo

• Santiago Gamboa, “Perdre est une question de méthode”, Métailié.

• Santiago Gamboa, “Nécropolis 1209”, Métailié.

Cuento

• Andrés Candela (dir.), “Nouvelles de Colombie”, Magellan et Cie.

• Ernesto Mächler/Bibliothèque nationale de Colombie (dir.), “La littérature colombienne contemporaine”, Revue Siècle 21, Supplément au num. 28.

• Roberto Salazar (dir.), “Nouvelles de Colombie”, Brèves 110.

Recomercializados para el Año Colombia-Francia

• Héctor Abad Faciolince, “La secrète”, Gallimard, 2016

• Alberto Salcedo Ramos, “L'or et l'obscurité”, Marchialy, 2016.

• Jorge Franco, “Le monde extérieur”, Métailié, 2016.

• Evelio Rosero, “Le carnaval des innocents”, Métailié, 2016.