El arte de accionar, según Fred Moten

“La vida social es estética”, dice el académico norteamericano Fred Moten, mientras mira asombrado los constantes actos performáticos en la plaza de mercado La Perseverancia, en Bogotá. Pensador incansable de las artes e investigador de la performance, además de ser uno de los personajes más influyentes en estudios afroamericanos, retoma una conversación sobre el papel de las artes en la sociedad.

Para él, la poesía surgió con el afán de tomar esa forma estética de vida en la que había crecido para volverla arte, sin embargo, y sin estar de acuerdo con ello, las experiencias se transmiten de manera estética para dejar huella en la sociedad y retomar el pasado con el fin de hacer una reflexión con ideas de cambio.

Los hechos históricos, entonces, podrían salir a flote y desencajarse fuera de su materialidad, de los espacios institucionales y de los monumentos que frecuentemente representan a personajes relevantes para causar acciones útiles en la sociedad.

Respecto a ello, opina Moten: “Para que existan estas acciones deben iniciarse desde lo social, tiene que ser comunal, no hay solamente una práctica que se pueda hacer individual. Normalmente usamos el arte y la historia para reforzar esa idea falsa, pero me gustaría que pudieran pasar dos cosas: primero, que se reconociera la parte social y comunitaria en el arte, y segundo, que se pudiera practicar más en comunidad y que fuera más voluntaria”.

Esta posición argumenta que la participación activa de la sociedad en el arte diversificaría nuevas maneras de accionar frente a los acontecimientos que preocupan. Es así que los artistas optan por desarrollar obras site specific, valorando los espacios en donde se desarrollan como poseedores de historias y anécdotas que buscan alimentar posibles soluciones; pero también desde experiencias personales que se entretejen colectivamente y originan nuevos pensamientos, citando así al artista y curador Richard Martel, quien decía: “Debemos contaminar la realidad con imaginarios para reafirmar nuestros métodos de pensar. Puesto que el pensamiento se halla sometido al orden social, nuestras opiniones son relativas y nuestras percepciones son diferencias culturales igualmente sujetas a fluctuaciones de todo tipo. Así, el artista no es libre, pues es moldeado por el territorio de su acción y es prisionero de la puesta en escena del orden de su experiencia vivida”.

El interés de Moten se origina frente al comportamiento social tras accionar a través de estéticas que viven cotidianamente. Su interés profundo por la performance lo ha llevado a colaborar con diferentes colectivos artísticos como Arika y los artistas Arthur Jafa, Wu Tsang, Suné Woods, Andrea Geyer, entre otros.

Además, actualmente es docente en el Departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Nueva York. “Una de las primeras personas que estudié fue al performer brasileño Augusto Boal y hay un término que él creó que es el espect-actor (…) La performance es un campo social que se diferencia entre el actor y el espectador que comienza a disolverse. Me interesa una disolución secundaria, donde no solamente la línea entre el espectador y el actor se disuelve, sino también lo que está afuera de la performance, que se empieza a derrumbar”, explica Moten.

La performance, entonces, pasa de ser una acción individual para construirse de manera colectiva, desencadenando diversas sensaciones dentro del espectador, despertando memorias internas e individuales que se conectan en un momento determinado para lograr nutrir una especie de circunstancia experimental, todo ello ligado a lo que evoca un cuerpo en consonancia con otros, citando así al investigador Rubén Darío Yepes Muñoz:

“Las diversas modalidades de violencia y de sometimiento a las que se ha visto sujeta la vida, tanto en nuestro rincón del mundo como en otros lugares, solo pueden ser transmutadas mediante la experimentación creativa con las fuerzas de la vida misma, eso es, por medio de la exploración de lo que podemos lograr con el cuerpo. Como enfatizan tanto Michel Foucault como Gille Deleuze, no resistimos, no creamos desde nuestra subjetividad, desde nuestra historia personal, sino justamente desmarcándonos de ellas, abriéndonos a las fuerzas inexploradas de la vida”.

El arte es un campo social en construcción, un laboratorio que se amplifica con diálogos y posibles intercambios culturales. Un espacio transitable entre el pasado y presente para pensarse un futuro, en el que las experiencias individuales logran conectarse como una especie de tejido social para reconstruir la memoria perdida o tal vez distorsionada.

Moten, célebre por su libro escrito con Stephano Harney The Undercommons, Fugitive Planning and Black Study y por el estudio de muchos otros objetos culturales sobre los que reflexiona desde la academia y la música, generalmente con un enfoque transdisciplinar que lo ha hecho excepcionalmente influyente en el pensamiento contemporáneo, concluye que el arte debe salir de sus paredes, reconfigurarse en un espacio no institucional, teniendo un cambio más estructural, porque las ideas tienen que cambiar.

“Esas formas viejas eran formas de innovación”, dice. “La manera en que se preservaban era cambiándolas, compartiéndolas, permitiendo que se vuelvan impuras, y esto ocurre a menor escala en mil maneras distintas y en mil lugares distintos”.