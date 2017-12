Poema de la semana

El transeúnte

Rogelio Echavarría*

Todas las calles que conozco

son un largo monólogo mío,

llenas de gentes como árboles

batidos por oscura batahola.

O si el sol florece en los balcones

y siembra su calor en el polvo movedizo,

las gentes que hallo son simples piedras

que no sé por qué viven rodando.

Bajo sus ojos —que me miran hostiles

como si yo fuera enemigo de todos no

puedo descubrir una conciencia libre,

de criminal o de artista,

pero sé que todos luchan solos

por lo que buscan todos juntos.

Son un largo gemido

todas las calles que conozco.

***

Poeta y periodista colombiano. Desde muy joven trabajó en diarios de Medellín y Bogotá, como “El Siglo”, El Espectador y “El Tiempo”, como redactor de planta, subjefe de redacción y columnista. Fue uno de los colaboradores de la revista “Golpe de Dados”, que dirigió el poeta Mario Rivero, y de la revista “Mito”. Con Felipe González Toledo fundó el semanario “Sucesos” (1956-1962). Se formó en el contexto de la generación de los cuadernícolas y en estrecha amistad con Aurelio Arturo, Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cote Lamus, integrantes del grupo de Mito.