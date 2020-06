Seleccionada para el Festival de Cannes

“Es justicia poética contar la historia de Abad Gómez”: Javier Cámara

María José Noriega Ramírez / @Majonori

“El niño, yo, amaba al señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá”. Así se lee en las primeras líneas de El olvido que seremos, historia que narra el amor entre un hijo y su padre. La película inspirada en estas páginas nació del mismo sentimiento. De la fascinación y admiración que Héctor Abad Faciolince siente por su papá y que logró plasmar en palabras. Aquellas que penetraron los sentimientos de Fernando Trueba y Javier Cámara, dos españoles que, de la mano de Dago García Producciones y Caracol Televisión, emprendieron la tarea de llevar al séptimo arte la historia de Héctor Abad Gómez. Y ahora a hacer historia luego de que el filme fuera incluido el miércoles pasado en la selección oficial del Festival de Cannes.

Catorce años han pasado desde que Abad Faciolince escribió su libro, casi un diario, de los recuerdos más íntimos que vivió con su padre. Por su cabeza no pasó la idea de convertir la vida de quien fue su más grande amor en una película. Sin embargo, tras la insistencia de algún amigo, terminó por convencerse. “Me puse contento con eso”, admite Abad hijo.

El escritor colombiano se conmueve de solo pensar que entre tantas historias, libros y películas, la vida de su padre y los recuerdos que atesora con él toquen las fibras de quienes los conocen. Así conoció a Fernando Trueba. Cuando en un Hay Festival él le habló cariñosamente sobre su libro. Una carta de Abad Faciolince y un fin de semana en La Inés, su finca, fueron suficientes para que el español, ganador de un Oscar de la academia en 1994 por Belle époque, aceptara el reto de hacer una película de un libro del cual pensaba no podía salir ninguna. Su principal preocupación era el manejo del tiempo. “En una historia escrita no es difícil que pasen diez o veinte años, pero en una película eso se hace técnicamente muy difícil. Los niños se vuelven adolescentes, jóvenes; los adultos se hacen viejos; las cosas cambian, los carros, los muebles. El paso del tiempo es complejo en el cine”, cuenta Abad Faciolince.

La visita de un fin de semana a Jericó terminó por dispersar las dudas de Trueba alrededor de la realización de la película, comenta Dago García, el productor. La reconstrucción de los pasos de Héctor Abad Gómez, a través de un recorrido por su casa, el hospital en el que trabajó y la universidad en la que dictó clases, mostró que treinta años de ausencia no han logrado borrar del imaginario de las personas a aquel paisa que, siendo médico, luchó contra la injusticia social y dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y la salud.

El viaje a la casa Abad, aunque no hace parte del desarrollo de la película, fue parte fundamental de ella. Abad Faciolince cuenta que fue precisamente allí donde director y productores se encontraron con el entorno del libro y lograron crear una relación de confianza y complicidad. “Unos y otros se daban cuenta de que había un buen matrimonio: un gran director y unos grandes productores. Y algo muy importante: que todos eran buenas personas, apasionados por el cine y por sus oficios. Con ganas de hacerlo todo bien”, puntualiza el escritor.

Abad hijo cuenta haber disfrutado todo el proceso de la realización de la película. Desde un principio tuvo confianza en el equipo de trabajo. Quizás el único temor que tuvo fue cuando se enfrentó al libreto. “Yo no quería leerlo porque tenía mucho miedo de que no me gustara. Hasta que una mañana lo pude leer, me encantó, y les escribí diciendo que me encantaba y que por mí estaba listo, que siguieran adelante. Ese era mi único poder: el poder de veto. Y qué dicha, no tuve que ejercerlo”, dice. Con la pluma de David Trueba, mezcla de literatura y dramaturgia, se dio luz verde al siguiente paso.

Quién iba a asumir el papel de Héctor Abad Gómez pasó a ser la preocupación central de los realizadores de la película. Javier Cámara era el indicado para ello. “A mi favor jugaba que Héctor Abad Faciolince pensaba que yo tenía un gran parecido a su papá”, afirma el actor. Y es que el hijo del doctor Abad reconoció en el español, además de su físico, “cierta alegría, un cierto goce de la vida”. Claro, asumir el papel de una persona como Abad Gómez fue todo un reto. Cámara admite haber dudado, pero ante la historia y el significado detrás del doctor no se pudo negar: “Cuanto más bello es un guion más miedo da, pero más fuerzas hay para hacerlo. Era imposible decirle que no a una historia tan bella”.

Aunque Cámara no es colombiano ni conoce la historia del país, logró construir el personaje de Héctor Abad Gómez a partir de oír grabaciones de los programas de radio del doctor, leer las cartas que enviaba a su familia cuando estaba en el extranjero, escuchar a personas con el acento paisa e incluso charlar hasta la madrugada con Abad Faciolince. A su disposición tuvo toda la vida de Abad Gómez abierta, y el material escrito y audiovisual con el que pudo acercarse a la esencia del personaje. Tan fuerte fue su apropiación que Dago García admite que quien no sepa que Cámara es español bien puede pensar que es oriundo de Antioquia.

La responsabilidad de asumir un personaje de la vida real, una persona que tuvo una vida y una familia, fue grande. Por ello, Cámara dice que se acercó con objetividad al personaje, pues finalmente él le estaba dando vida, en la pantalla grande, a un ser humano de carne y hueso. Sin embargo, esa objetividad no le impidió disfrutar del proceso de grabación. Con emoción, el actor recuerda las múltiples visitas de la familia Abad. “Había un perfume, una magia en el ambiente. Sabíamos que estábamos haciendo una preciosa película”, enfatiza.

—¿Alguna anécdota que recuerde de la grabación? —le pregunto a Cámara.

—Cada día venía con una nueva. Algunas veces las personas me hablaban como si fuera el doctor. Eso me sobrecogió un poco. Otros me agarraban la mano y me saludaban. Me contaban, por ejemplo, cómo el doctor ayudó a algún familiar en el pasado.

Y aunque Cámara no pensó detenidamente qué rasgos de Abad Gómez iba a destacar mientras grababa las escenas de la película, pues su principal preocupación era construir un ser humano con defectos y virtudes, una persona real, en la cabeza del actor estaban la carcajada, la energía, el positivismo, las ganas de vivir y de cambiar las cosas, características de la personalidad de Abad padre.

Abad Faciolince también menciona algunos recuerdos y afirma que “lo más raro es verse representado en vida, por un niño y un joven, que no son, claro, no pueden ser exactamente como yo, pero al mismo tiempo sí lo son. Y lo mismo la relación mía con mi mamá, mis hermanas y con mi papá. Hay como otra película, otra obra de teatro, en verse representado por otros. Mi mamá decía de Patricia Tamayo: ‘La mía’, y estaba muy contenta con la suya”.

Esta semana les llegó la noticia de que la película El olvido que seremos entró a la selección del Festival de Cannes. “Esto implica abrir la sensibilidad hacia otro tipo de contenidos que le hacen mucho bien a la industria. Supone una apertura hacia narrativas menos oscuras y bizarras”, opina Dago García. Según el productor, poco se ven personajes que conciben la ética desde su cotidianidad. “Héctor Abad Gómez es un héroe bueno en un mundo cotidiano y, con la dificultad que hay en construir una película alrededor de este tipo de personajes, me parece que el reconocimiento a contenidos que no están centrando su atractivo en la violencia, por ejemplo, es positivo”.

Hablar hoy de la vida de Abad Gómez resulta pertinente. Abad Faciolince destaca:“En la crisis que estamos viviendo, se ha visto que médicos, enfermeras, epidemiólogas, son más importantes que banqueros y futbolistas. Esas vidas nos parecen aburridas, menos dignas de exaltación y de películas que las vidas de los matones, de los sicarios, los traficantes, los violadores, los asesinos. Contar el mal es importante y es necesario, es una pulsión humana. Pero de vez en cuando también es importante y necesario que nos recuerden que la vida grata, la vida bonita, la que vale la pena vivir, es la que nos ayudan a tener las personas buenas, no las malas personas”.

Cámara se suma a estas voces y comenta que vivimos en una época en donde el mal vence constantemente. Para el actor, es importante que se cuenten historias que permitan volver al origen de la empatía y del amor por el ser humano, y la historia de Héctor Abad Gómez es una de ellas. “Para mí, es justicia poética contar la historia de este hombre”.