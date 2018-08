Teatro

“Humo”, la vida de Humberto Monroy

Argenis Leal

“Humo no es un musical”, dice el actor Ericsson Gómez, mientras sonríe nerviosamente, aclarando que no cumple con los parámetros norteamericanos para serlo. Es una obra de teatro con música en vivo, la cual hace un recorrido por la vida y obra de Humberto Monroy, pionero del rock colombiano, que estará en Bogotá este viernes 31 de agosto como invitada especial de la Semana Teatral de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), con una única función en el Teatro Petra.

Este espectáculo es un homenaje a una generación, visto a través de la historia de la banda Génesis, que surgió en los años 60 y murió en los 90 bajo la dirección de Humberto Monroy, más conocido como Humo. Esta creación colectiva de la compañía PFU en Collor, de Bucaramanga, es dirigida por Lizardo Chalo Flórez y cuenta con las actuaciones de los actores-músicos Ericsson Gómez, Liliana López Ibáñez, Susana Ortiz Córdoba, John Manrique Pabón, Elkin Moreno y William Montero.

“Buscamos con nuestras creaciones reivindicar personajes importantes de nuestra historia nacional que están en el olvido.

Nuestro trabajo anterior fue sobre heroínas colombianas y de ahí saltamos a Monroy, tras encontrarme en un mercado de las pulgas con uno de sus discos,” cuenta el director. Pero esa casualidad solo fue el primer eslabón de una extensa investigación de más de cuatro años sobre la historia del rock colombiano, donde se destacan los aportes de Ángela Guerrero, viuda del artista, Tania Moreno, integrante de la banda y documentalista, que guardó un amplio archivo del rock nacional y la tesis de grado de Jorge Esteban Benavides sobre la discografía de Génesis.

Esta pieza atraviesa décadas de sueños, ilusiones, utopías y frustraciones en un país intolerante, y no solo desde el punto de vista político e ideológico. Humo comenzó su vida musical con Los Speakers, en 1968, claramente influenciados por The Beatles, pero ingresó al movimiento hippie y se trasladó a una comuna en Lijacá, donde creó la banda Génesis en 1972, que se caracterizó por fusionar elementos del folk rock con aires folclóricos colombianos, especialmente de la zona andina y de la costa Caribe. Su trabajo artístico duró más de veinte años. Monroy murió el 24 de marzo de 1992 en Zipaquirá, donde vivía modestamente con su esposa y sus tres pequeños hijos, por una falla cardíaca y la imposibilidad de una adecuada atención médica.

Esta pieza, inicialmente, no fue concebida como un musical, pero al ser un homenaje a músicos, estos elementos fueron apareciendo, transformando la dramaturgia, de tal forma que fue necesario que sus canciones llegaran al escenario; seleccionarlas fue proceso muy difícil, ya que Monroy compuso más de cien temas. El montaje de la obra se inició con solo veinte, de los cuales quedaron ocho, que remiten a un momento particular de su vida. Cada nota musical y sonido ayudaron hilar la historia.

Hojas secas, Muchos no son tantos, Cuando me muera y, por supuesto, Cómo decirte, (versión en español de la canción de Cat Stevens, que posteriormente también fue grabada por Compañía Ilimitada) son solo algunas de las canciones que hacen parte fundamental de este montaje, aunque muchas no son recordadas por el público, pues no llegaron a ser grandes éxitos de la radio. El encargado de revivirlas y encontrar ese sonido setentero, tan característico de la música de época, fue el director musical Elkin Moreno. “Buscamos un sonido que fuera lo más parecido a la banda sin ser ellos, sin traicionar su sonoridad y con un total respeto”.