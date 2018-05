Italcine presenta su imagen oficial y la programación de su edición 2018 en Colombia

REDACCIÓN CULTURA

La Embajada de Italia en Colombia y el Instituto Italiano de Cultura presentan la quinta edición del Ciclo de Cine Italiano Italcine. Sin perder el lazo con la grandiosa tradición del cine italiano de los años '50 y '60. El evento busca exponer al público lo mejor del cine italiano de los últimos años, enfocado en contar historias de la Italia actual con sus retos y avances.



"En esta edición, Italcine se enmarca en "Fare Cinema", iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia que tiene como objetivo no solo la promoción del cine italiano contemporáneo, sino también el conocimiento de las profesiones relacionadas con la industria cinematográfica. Además de las proyecciones en salas, tendremos conferencias y charlas organizadas por el Instituto Italiano de Cultura sobre estas profesiones con invitados italianos de la industria. Por otra parte, como Embajada hemos tratado de dar a conocer al público colombiano el cine italiano contemporáneo, partiendo de la convicción que su atractivo principal es la facilidad para el espectador de relacionarse con las situaciones, problemas y emociones de la cotidianidad que el cine italiano, quizás más que otros, es capaz de transmitir. La esperanza es que el ciclo pueda seguir creciendo a lo largo de los años tanto en número de películas como en variedad de géneros, ciudades y salas involucradas; por supuesto esperamos que el público también siga creciendo y disfrutando de la muestra", afirma Anita Gentile, Encargada de la Oficina Cultural de la Embajada de Italia en Colombia.



La imagen de la quinta edición

La imagen de este año aparte de representar la mirada y el punto de vista del público de Italcine sobre las películas y el ciclo, quiere rendir homenaje, a través del ícono de las gafas de sol, a uno de los sectores productivos más representativos de la Italia contemporánea: el diseño.

"La curaduría se realizó enfocándose en seleccionar las películas más significativas en el panorama italiano de los últimos 2-3 años, que presentaran una variedad de temas y guiones para que el ciclo pueda resultar interesante al público colombiano de diferentes edades e intereses. Se agregaron además dos clásicos para incluir en el ciclo un lazo de continuidad con el cine italiano de los años ’60, que siempre resulta muy placentero volver a ver en pantalla grande", comenta Anita Gentile.

TÍTULOS



Noi eravamo (nosotros éramos)

Drama

Italia – 2017 – 90’

Director: Leonardo Tiberi





Veneto en los últimos meses de la Gran Guerra: en un hospital cerca de un campo de aviación, se cruzan las historias de dos jóvenes, hijos de inmigrantes, que habían llegado como voluntarios de Argentina, una joven enfermera de la Cruz Roja y el asombroso piloto Fiorello La Guardia, futuro alcalde de Nueva York. Las extraordinarias imágenes de archivo son el trasfondo sobre el cual actúan los protagonistas en un encuentro de emociones, pasiones e historias personales.



Dirección: Leonardo Tiberi - Guión: Leonardo Tiberi, Salvatore De Mola - Producción: Maurizio Tedesco, Manuel Tedesco - Fotografía: Stefano Paradiso – Música: Baptiste Allard - Reparto: Alessandro Tersigni, Yari Gugliucci, Davide Giordano, Beatrice Arnera, Emanuela Grimalda, Roberto Citran, Eliana Miglio, Michele Vigilante.



Il contagio (el contagio)

Drama



Italia – 2017 – 105’

Director: Matteo Borugno, Daniele Coluccini







En un edificio de las afueras de Roma, se agitan las vidas de Marcello y Chiara, de Mauro y Simona, de Valeria y Attilio, de Flaminia y Bruno, del jefe del distrito Carmine y del profesor Walter. Una trama en la que se mezclan el amor y la prostitución, la criminalidad y la esperanza, lo trágico y lo cómico, formando un variado mosaico en el que la periferia es un gigante monstruo varado en el borde de una gran ciudad. Pero incluso el centro de Roma, formado por palacios y empresarios, no es diferente.



Dirección: Matteo Borugno, Daniele Coluccini - Guión: Matteo Botrugno, Daniele Coluccini, Nuccio Siano - Producción: Francesca Cima - Fotografía: Davide Manca

Producción: Simone Isola, Paolo Bogna, Francesco Dainotti, Gianluca Arcopinto - Música: Paolo Vivaldi - Reparto: Vinicio Marchioni, Vincenzo Salemme, Maurizio Tesei, Anna Foglietta, Daniele Parisi,Giulia Bevilacqua, Luciana De Falco.



Un bacio (un beso)

Drama



Italia – 2016 – 102’

Director: Ivan Cotroneo







Lorenzo, Blu y Antonio son alumnos de la escuela secundaria en una pequeña ciudad del norte de Italia. Por motivos distintos, ninguno de ellos se puede integrar al grupo. Rápidamente se convierten en mejores amigos y descubren que su amistad les da la fuerza para pelear contra los insultos y los matones que les molestan. Pero un día, Lorenzo muestra su atracción por Antonio y trata de acercárse a él. Pero Antonio, que todavía está enamorado de Blu y lo rechaza de manera violenta. A partir de ese momento, todo cambia. Los amigos se pelean y caen bajo la influencia de otros alumnos/estudiantes, aunque todavía queda alguna esperanza.



Dirección: Ivan Cotroneo- Guión: Ivan Cotroneo- Producción: Francesca Cima - Fotografía: Luca Bigazzi - Música: - Alfredo Lacosegliaz. Reparto: Rimau Ritzberger Grillo, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli, Thomas Trabacchi, Susy Laude, Giorgio Marchesi.



Indivisibili (indivisibiles)

Drama

Italia – 2016 – 100’

Director: Edoardo De Angelis





Daisy y Violet son hermanas gemelas a punto de cumplir 18 años. Debido a su voz son buscadas para cantar en bodas, comuniones y bautismos y con sus espectaculos mantienen a su familia. Pero su verdadero atractivo es que son gemelas siamesas. Cuando descubren que se pueden separar, todo cambia…



Dirección: Edoardo De Angelis - Guión: Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis - Producción: Attilio de Razza, Pierpaolo Verga - Fotografía: Ferran Paredes Rubio - Música: Enzo Avitabile - Reparto: Angela Fontana, Marianna Fontana, Antonia Truppo, Toni Laudadio, Peppe Servillo, Gaetano Bruno, Massimiliano Rossi.



La bella gente (Gente bonita)

Drama

Italia – 2009 – 98’

Director: Ivano De Matteo







Alfredo y Susanna son una pareja de cincuenta años, acomodados y con una vida culturalmente estimulante. Arquitecto él y psicóloga ella, viven en Roma, pero pasan los fines de semana en una casa de campo en la región de Umbría. Ahí sus días transcurren realizando paseos en los bosques o relajándose en la piscina con un buen libro en mano. Un día, mientras se dirige a su casa de campo, Susanna ve una muchacha que se prostituye en la maleza y decide salvarle de su infeliz condición, a pesar de la enorme diferencia que separa sus vidas.



Dirección: Ivano De Matteo - Guión: Valentina Ferlan - Producción: Giudo Servino, Guglielmo Arié - Fotografía: Duccio Cimatti – Música: Fracesco Cerasi - Reparto: Monica Guerritore, Antonio Catania, Victoria Larchenko, Iaia Forte, Myriam Catania, Elio Germano, Giorgio Gobbi.



Puccini e la Fanciulla (Pucciini y la chica)

Ficción

Italia – 2008 – 84’

Director: Paolo Benvenuti







1908: Giacomo Puccini, entonces uno de los compositores de ópera más famosos de su época, trabaja en una nueva obra, "La Fanciulla del West". Está retirado en su Villa en Torre del Lago dónde la belleza idílica del paisaje inspira al Maestro. Pero la tranquilidad en la que se sumerge se ve perturbada por un asunto dramático: Doria Manfedi, su sirviente, se suicida, después de haber sido acusada por la esposa del compositor de tener una aventura con él.



Dirección: Paolo Benvenuti - Guión: Paola Baroni, Paolo Benvenuti - Producción: Giovanni Carratori, Paolo Benvenuti - Fotografía: Giovanni Battista Marras - Reparto: Riccardo Moretti, Tania Squillaro, Federica Chezzi, Giovanna Daddi, Dario Marconcini.





Segreti segreti (segretos segretos)

Drama

Italia – 1985 – 92’

Director: Giuseppe Bertolucci







En Venecia, un grupo de terroristas liderado por Laura, mata a un juez. Después de que uno de los tres integrantes del grupo entra en crisis, Laura lo elimina.

Luego huye y llega a una villa familiar veneciana, donde es recibida por su vieja ama de llaves. El reencuentro entre las dos mujeres es tierno y conmovedor, pero la institutriz intuye que algo anda mal y se da cuenta de que los terroristas buscan a Laura. Mientras tanto, la madre de Laura ayuda a su amiga Renée, quien ha intentado suicidarse...





Dirección: Giuseppe Bertolucci - Guión: Giuseppe Bertolucci, Vincenzo Cerami -Producción: Gianni Minervini - Fotografía: Renato Tafuri – Música: Nicola Piovani - Reparto: Lina Sastri, Rossana Podestà, Giulia Boschi, Alida Valli, Stefania Sandrelli, Lea Massari, Mariangela Melato, Lorella Morlotti, Massimo Ghini.





Documentales





L'uomo che non cambiò la storia (el hombre que no cambió la historia)

Documental

Italia – 2016 – 77’

Director: Enrico Caria





Ranuccio Bianchi Bandinelli, un respetado erudito del arte romano y uno de los padres fundadores de la arqueología moderna es un antifascista implacable. Los problemas llegan cuando, con motivo del famoso viaje de Hitler a Italia en 1938, a Bandinelli lo invitan amablemente a acompañar a Mussolini y al Führer como su guía turístico e intérprete en los museos y lugares arqueológicos. Cuando la cortés invitación se transforma en una orden que no puede rechazar, solo tiene una posibilidad. Sin embargo, una vez que lo han persuadido, se da cuenta de que nadie lo controla, tiene via libre para decidir cuándo y dónde realiza las visitas guiadas. Durante cuatro días estará cara a cara con los dos villanos. La historia le ofrece una oportunidad: podría acabar con ellos, acabar con su locura, asesirnarlos. A pesar de ser una persona tranquila y pacífica, el profesor no solo baraja la posibilidad, sino que empieza a elaborar un plan. Algunos años más tarde se encontraría un diario donde el profesor anotaba cada detalle y lo publicarían bajo el nombre de Hitler e Mussolini 1938. Il viaggio del Führer in Italia.



Dirección: Enrico Caria - Guión: Enrico Caria - Fotografía: Giuseppe Schifani – Música: Daniele Sepe, Tony Carnevale, Pivio, Aldo de Scalzi.



Il profumo del tempo delle favole (El perfume del tiempo de las fábulas)

Documental

Italia – 2016 – 65’

Director: Mauro Caputo







Trieste, una ciudad en la frontera, simboliza la unión cosmopolita, donde personas de diferentes culturas y nacionalidades viven juntas, gente que mantiene sus tradiciones vivas en lugares de culto, como en los nueve cementerios de la ciudad que pertenecen a diferentes religiones. Es en estos lugares y con este telón de fondo es donde Giorgio Pressburger busca, a través de la duda y la tormenta, señales de su propia fe, desnudando su propia historia, reconstruyendo certezas e hipocresías y surcando hacia los más profundos pliegues de la mente humana. Para retroceder hasta donde empezó a perder esperanzas en su fe, Pressburguer investiga los miedos de la infancia, las mentiras de la edad adulta, la iluminación de la Gracia. Finalmente, con la ayuda de compañeros de viaje como Dostoyevsky, Kafka y Kant, su debate se transforma en una discusión coherente entre el mal y el sufrimiento.

Dirección: Mauro Caputo - Guión: Mauro Caputo – Producción: Mauro Caputo - Fotografía: Daniele Trani – Música: Alfredo Lacosegliatz



Clásicos



L’Eclisse (El eclipse)

Drama - Romance

Italia/Francia – 1962 – 126’

Director: Michelangelo Antonioni







Vittoria tras una acalorada discusión, decide romper con su novio Riccardo. Mientras disfruta de su libertad en compañía de su madre, conoce a Piero, un joven y atractivo corredor de bolsa, un seductor arrogante con el que mantiene un tórrido y apasionado romance.



Dirección: Michelangelo Antonioni - Guión: Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, Elio Bartolini - Producción: Raymond Hakim, Robert Hakim - Fotografía: Gianni di Venanzo - Producción: - Música: Giovanni Fusco - Reparto: Monica Vitti, Alain Delon, Francisco Rabal, Louis Seigner, Lilla Brignone, RossanaRory, MirellaRicciardi.



Il sorpasso (la escapada)

Comedia/Drama

Italia – 1962 – 105’

Director: Dino Risi





Roma en pleno “ferragosto” (vacaciones de agosto) es una ciudad desierta. Bruno Cortona, un cuarentón fanfarrón y locuaz, conduciendo su vehículo deportivo descapotable, recorre la ciudad en busca de un paquete de cigarrillos y de un teléfono. Se detiene a beber agua de un grifo y divisa a un solitario joven que lo observa. Después de un corto diálogo, el joven, llamado Roberto Mariani, lo invita a su apartamento para que haga su llamada telefónica. Cortona se entera de que el joven se ha quedado en Roma para preparar sus exámenes. La locuacidad de Cortona lo convence de acompañarlo en su viaje por unos días. Comienza así un trayecto a alta velocidad, lleno de episodios audaces y exóticos por las carreteras italianas. El joven estudiante comienza a arrepentirse de su decisión, pero al mismo tiempo está fascinado por Bruno Cortona y su forma de tomar la vida, hasta que, cuando finalmente comienza a disfrutar de una vida relajada y superficial, ocurre un accidente.



Dirección: Dino Risi - Guión: Dino Risi, Ettore Scola, Ruggero Maccari - Producción: Mario Cecchi Gori - Fotografía: Alfio Contini - Música: Riz Ortolani- Reparto: Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora, Luciana Angiolillo.



Obra teatral



Tutto Dante (todo Dante)

Canto I Inferno – 2007 – 78’

Presentación teatral de Roberto Benigni





En esta película vemos un espectáculo teatral - poético de Roberto Benigni que se lleva a cabo en el bonito escenario natural de la estupenda Piazza Santa Croce de la ciudad natal del actor florentino. Benigni cuenta y explica de su manera particular y entretenida “La divina comedia” del famoso poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321). Se dice que ésta es una de las obras más extraordinarias de todos los tiempos y Benigni la presenta de tal forma, que el público pueda redescubrir lo contemporáneo y significativo que es este "gran poeta” aun en nuestros tiempos.