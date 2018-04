Bitácora de la feria

La lista de mercado

JULIANA MUÑOZ TORO

Aprovechando que en la Feria del Libro de Bogotá habrá un pabellón con exquisiteces de autores argentinos que quizá nunca volveremos tener a la mano, mi “lista de mercado” de esta semana incluye solo títulos del país invitado, algunos ni tan conocidos, ni tan clásicos.

1. Eisejuaz, de Sara Gallardo. “Hijo, un animal demasiado solitario se come a sí mismo”, dice uno de los protagonistas de esta novela que narra la vida de Eisejuaz, quien cree ser llamado por el Señor para cumplir una misión. Un libro del que se dice estar escrito en “una lengua aparte”, reproduciendo formas del habla, atravesado por los sueños, los astros, los indígenas y su relación con la naturaleza.

2. Hasta que puedas quererte solo, de Pablo Ramos. Este es el retrato de la vida de un adicto, sin estigmatizarlo, llenando la narración con fantasmas de una sociedad decadente. Dato curioso: todos los títulos de Ramos tienen cinco palabras, pero más importante que eso es que son títulos muy originales.

3. El fondo del cielo, de Rodrigo Fresán. “Los recuerdos son material sensible, volátil. Los recuerdos son partículas en constante y creciente alteración. Los recuerdos han hecho arder neuronas. Los recuerdos pueden hacer que lo olvides todo”. ¿Debo agregar algo más? Tal vez que es una historia de amor entre tres personas en medio de uno de los finales del mundo, una novela con ciencia ficción que hay que devorar con cuchara pequeña.

4. La respiración cavernaria, de Samanta Schweblin. Cualquiera de los cuentos de esta escritora vale la pena ser leído. Esta edición sobre uno de sus relatos -centrado en la pérdida, el desconcierto, la obsesión y los recuerdos— tiene de “atesorable” el dueto con las pinturas de Duna Rolando. De esta autora también vale la pena buscar su libro de cuentos Pájaros en la boca, reeditado recientemente.

5. Los siete locos, de Roberto Arlt. Le escuché a alguien decir que el ABC de la literatura argentina comenzaba con Arlt, Borges, Cortázar. Estemos o no de acuerdo, indudablemente Arlt es un iniciador del modernismo en la literatura, alguien que propuso una nueva forma de escribir en ese país. Este libro surge de su amistad con rufianes, falsificadores y pistoleros. Serán siete locos, o siete personajes memorables, narrados con humor y poesía.

6. El mar y la serpiente, de Paula Bombara. “Se fue el sol del patio. Mamá tiene los ojos verdes y rojos, parece una monstrua. Llora para adentro. El abuelo se fue en el auto. La abuela me dio la muñeca que no se toca. Y la toqué. Y le metí el dedo en los ojos y la abuela no me retó. Mamá se sienta en el sillón conmigo. La miro. Digo, ¿y papá? Me dice, no sé. Papá se fue en bici”. Sí, es sobre la última dictadura militar argentina, pero a través de la voz de una niña. Una voz contundente y poética.

7. Los cuerpos del verano, de Martín Felipe Castagnet. Le llaman ficción imaginativa. Aquí los muertos tiene la opción de regresar a un cuerpo. Surgen preguntas sobre la vida, más que la muerte; la identidad de género, la propiedad privada y la individualidad.

8. Falsa Calma: un recorrido por los pueblos fantasma de la Patagonia, de María Sonia Cristoff. Una crónica que se lee como novela, dura y apasionante, que explora un territorio hostil alrededor de sus pueblos fantasmales y de la soledad de sus gentes.

La lista también podría incluir, entre tantos más, a: Hebe Uhart (Cuentos reunidos), Roberto Fontanarrosa (Best Seller), Mempo Giardinelli (Luna Caliente), Rodolfo Enrique Fogwill (Los Pichiciegos), Carlos Busqued (Bajo este sol tremendo), Ana María Shua (Que tengas una vida interesante) y Mariana Travacio (Como si existiese el perdón).

Gracias a los amigos que me ayudaron a alimentar esta lista. Esta semana el mercado de mi casa saldrá de lujo.