Ladj Ly: “La próxima revolución vendrá de los suburbios”

Janina Pérez

Desde que Ladj Ly (Mali, 1978) fuera reconocido con el Premio del Jurado (ex-aequo) en el pasado Festival de Cannes, no ha parado de recoger reconocimientos. Les Misérables (Los miserables) ha llegado tan lejos, que ni el mismo Ly puede digerirlo por completo.

“Estamos muy contentos y orgullosos”, confesaba durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián: “Nos parece increíble todo lo que ha pasado”. Y es que su primer largometraje, coescrito con Giordano Gederlini y el coprotagonista Alexis Manenti, y realizado junto a un buen puñado de antiguos amigos, relata una realidad que duele, y que, sobre todo, enciende todas las alarmas.

Este thriller urbano se centra en tres policías (Damien Bonnard, A. Manenti y Djebril Zonga), pertenecientes a la Brigada de Lucha contra la Delincuencia, que generan más miedo que respeto en la barriada compuesta por musulmanes, gitanos y afrodescendientes. A través de la historia se reflejan no solo las relaciones de poder de las bandas que controlan el barrio y la tirantez con las fuerzas del orden, sino también los problemas sociales a los que se enfrentan diariamente sus habitantes.

Con sus tomas de las revueltas de 2005 (registradas en las afueras de París) sentó un precedente judicial, ¿era consciente del poder de la imagen?

Estoy convencido del poder de la imagen. Formo parte del colectivo (de artistas del audiovisual) Kourtrajmé (creado en 1994), y desde hacía un tiempo estaba observando a las fuerzas policiales. Capté una acción policial, tuve mucha presión para que no difundiera las imágenes, por lo que estuve pensando lo que iba a hacer con ellas. Al final decidí subirlas a internet y esto dio pie a que se abriera una investigación judicial y los policías involucrados fueran condenados. Era la primera vez que sucedía algo así en una época en la que no existían los teléfonos inteligentes. Ahí fue cuando me di cuenta de la enorme fuerza que tiene la imagen y de que tengo entre mis manos un arma con la que puedo cambiar las cosas.

¿Por qué su apego hacia Montfermeil, el problemático barrio que retrata en “Los miserables”?

Crecí en Montfermeil (lugar donde Víctor Hugo centra la acción de Los miserables, novela publicada en 1862). Ahora vivo en un barrio vecino, pero no quiero irme muy lejos porque pienso que ese es mi pueblo, que tiene que ver con mi identidad y que es un lugar donde hay mucho por hacer y por denunciar. De hecho, mi segunda película va a desarrollarse también allí. Montfermeil es, en cierta forma, mi estudio cinematográfico, como también es el lugar donde me uní con mis amigos para fundar Kourtrajmé, con quienes hemos hecho varios cortometrajes, y recientemente fundamos una escuela de cine, cuyo modelo queremos exportar. ¿Cree que gracias a su película y a ese trabajo comunitario se pueden lograr cambios reales?

¡Eso espero! La película es una alarma y llama a atención al gobierno. Le hemos enviado un mensaje directo a Emmanuel Macron para mostrarle el filme en una sesión privada: es necesario que lo vea. Tengo la impresión de que Macron, de alguna manera, ha perdido el sentido de la realidad: se ha metido en una burbuja olvidando lo mucho que puede sufrir la gente. No lo creas, también es duro para nosotros ponernos al frente.

Al ver su película es inevitable remitirse a la toma de la Bastilla. Tomando en cuenta el descontento imperante, ¿cree que pueda darse algo parecido en esta época?

Hago un guiño a la novela de Víctor Hugo porque hace siglo y medio él hablaba de la miseria y la miseria todavía existe. La veo a diario donde crecí y donde vivo, por eso lo tengo muy presente. Tenemos por un lado la Revolución Francesa y, por el otro, los disturbios de 2005, que sucedieron precisamente en Montfermeil. De una cosa estoy convencido: la próxima revolución vendrá de los suburbios.

¿Se puede decir que el movimiento de los Chalecos Amarillos (protestas iniciadas en 2018) es parte de esa revolución?

El movimiento de los Chalecos Amarillos es bastante reciente, mientras que nosotros hemos estado luchando por nuestros derechos desde hace más de 20 años. En todo este tiempo hemos sido víctimas de la violencia policial, de la que tanto mis amigos como yo tenemos varias marcas en el cuerpo. Entendemos a los chalecos amarillos, porque en cierto modo es nuestra lucha también, pero no vamos con ellos a las calles. De hecho, el mensaje que les damos a los jóvenes de los barrios es el de no ir a los Campos Elíseos para protestar, porque de hacerlo serán las primeras víctimas, de eso no hay duda. Los problemas empezaron en los suburbios y ahora se han extendido por toda Francia. Existe gente que se levanta a trabajar a las cuatro de la mañana y al final del mes no tiene suficiente dinero para alimentar a sus familias. Tengo la impresión de que a los políticos no les importa nada de lo que está pasando. Ya no es suficiente salir a la calle a protestar todos los sábados, porque si quieres hacer una revolución tienes que tomar las calles todos los días. Si se detiene la economía del país, entonces sí se verán en la necesidad de encontrar las soluciones.

En ese sentido, ¿ve como una justicia poética el hecho de que “Los miserables” represente a Francia en los Premios Óscar?

(Risas) Todo es una de señal de que se está recibiendo el mensaje que quisimos dar con esta película: la gente del exterior va a entender por fin lo que está ocurriendo en el interior de los barrios. Este es solo el principio, porque nos va a dar mucha más visibilidad, lo cual es muy importante para nosotros.