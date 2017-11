Dibujante recomendada del mes

Los Naked: el desnudo es una fiesta de todos los días

Si fuera porque quedamos en la superficie, diríamos que el universo creativo del proyecto de dibujo Los Naked —una de las creaciones más populares de la ilustración colombiana de este año— está repleto de personajes chuecos y empelotas que se la pasan ensayando poses corporales tan enrevesadas como atrevidas, tan lujuriosas como fantasiosas. Y es que, por norma, cada vez que vemos desnudos dibujados —sobre todo cuando fueron dibujados rápidamente y con aires caricaturescos—, pensamos que nada va en serio con ellos, que todo entre esas líneas chungas apenas va a tener que ver con el erotismo básico, el chiste o la maroma pornográfica. Que en el fondo no hay ni habrá nada más. Y claro, es que en una sociedad tan moralizada y moralizante como la colombiana, tan conservadora y por lo mismo pacata y tímida, siempre “nos va a dar pena” hablar del desnudo y sus matices, minimizando u ocultando en la risita mojigata. Pero no todo en el desnudo es broma simple o provocación descarada. Así que si queremos ir un poco más a profundidad a la hora de hablar de Los Naked, porque es de lo que pretendemos hablar aquí, tendremos que reconocer que en esos muchos dibujos suaves pero tan “estropeaditos” hay algo más, algo consciente y decidido, algo que oscila entre el deseo militante y la ligereza del bromista político. Política resuelta desde la voluntad celebratoria de la diversidad. Hablemos de eso, hablemos brevemente de Los Naked para ponerlo en foco y recomendarlo en esta sección como lo que es: uno de los trabajos emergentes menos distraídos y más simpáticos de la actualidad del dibujo nacional.

Los Naked comienzan a publicarse en el 2013 en Facebook. Los Naked suenan a legión, a mucha gente dibujando al tiempo, pero no, la verdad es que son una creación particular de Natalia Rojas Castro (Bogotá, 1993), artista visual que comenzó a construir ese particular mundo desde los últimos semestres de su pregrado en la Universidad Javeriana. En el principio fue sólo un dibujo, unos matachos posteados en internet que fueron usados por Natalia para celebrar la aprobación de un examen de inglés en su carrera. “Tuvieron tanto éxito entre mis amigos y generaron tantos comentarios por el solo hecho de estar sin ropa que quise seguir explorando eso: el contraste de las ideas más serias contadas por personajes desnudos, exhibiendo sus cuerpos”, dice la autora. Los Naked comenzaron a crecer, a escaparse de su mano hasta convertirse en un universo expandido de ideas, de muchos personajes, algunos intelectuales y otros muy desinformados, otros salvajes y nudistas de bosque o playa o calle, mientras que otros comenzaron a ser filósofos y otros deportistas o políticos, unos muy tristes y otros saltarines. Aprovechándose de los recursos del cómic, la animación, los dioramas y la cerámica, así como de la publicación en línea, Natalia cuenta ya con una larga serie de dibujos que en la actualidad son admirados y seguidos por cientos de lectores.

Hoy en día podemos hablar de Los Naked como algo que maduró desde la anécdota para convertirse en una suerte de nudismo-gráfico-dibujado-activista, una marcha de cuerpecitos pintorescos que se toman pantallas y papeles y que hablan de esas cosas que hacen todas las personas, pero con una particularidad: que todo lo que hacen o dicen va en bola. ¿Y cuál es el chiste? Pues el chiste es que no hay un chiste en mostrar cuerpos desnudos, porque el objetivo de esos dibujos coloridos y espontáneos, y sus historias, es naturalizar el cuerpo y mostrar cómo hay que celebrarlo en la gloria de lo mofletudo o enjuto, de lo grande y lo pequeño, de los cuerpos que reavivan y celebran el corazón de la diversidad. “Para mí, Los Naked son una declaración de principios y amor por el cuerpo humano, un raye contra los complejos del cuerpo. Creo que hay que querer los muchos tipos de cuerpos que hay, porque no hay uno solo, y hay que celebrar que en esa diferencia somos más fuertes”.

Los Naked son una de las pistas que hay que seguir en el dibujo colombiano. Sus piezas traspasan barreras religiosas y de género, y en su humor y simpleza hacen que nos comencemos a preguntar por el otro, por la diversidad y las identidades. Una idea sencilla, pero tan redonda.

