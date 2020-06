Cuestionamientos a Sayco: los ruidos de un antiguo problema

Laura Camila Arévalo Dominguez- Germán Gómez Polo

El problema parece sencillo. En medio de la emergencia sanitaria producida por el nuevo coronavirus, cuando el sector de la música intenta encontrar maneras de subsistencia ante la imposibilidad de realizar eventos públicos, se conocieron las intenciones de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) de cobrar por las transmisiones que varios artistas o empresarios hacen a través de canales digitales. El tema fue la comidilla en varios medios en los últimos días y generó el reclamo aireado de algunos autores y empresarios del espectáculo: ¿Cómo así que, ante tantas adversidades y falta de dinero, ahora se tendría que pagar por la realización de espectáculos que la gente apreciaría desde sus casas?

Las explicaciones de Sayco también suenan lógicas. Siendo los encargados de recaudar los recursos que son producto de las reproducciones musicales en el país, manifestaron que los autores y compositores, a quienes representan, en pocas palabras, no viven en otro planeta, sino que también han resultado afectados por la pandemia. Si hay eventos que generen ganancias, es apenas justo que los creadores obtengan un porcentaje. Sin embargo, quienes conocen la entraña de la industria musical en el país aseguran que el embrollo no es por el cobro de un dinero al que los autores tienen derecho, sino la poca transparencia con la que Sayco, según ellos, ha manejado las tarifas. El asunto, incluso, motivó un llamado a debate de control político en el Congreso de la República por parte del senador Efraín Cepeda, programado para el próximo 14 de junio.

Generalmente, el derecho de autor se percibe así: si alguien va a sacar una copia de mi disco, me tiene que pagar. El asunto es complejo, sobre todo ahora que la música se vende cada vez menos por medios físicos. Hay una pregunta que resume la esencia de Sayco: si esa persona no sacó una copia, pero sí reprodujo mi canción, ¿también paga? La respuesta es afirmativa. Debe pagar por el derecho de comunicación al público que se da cuando la obra le llega a un grupo de personas sin que se les entregue un ejemplar. Eso es lo que cobra Sayco, que es una sociedad de gestión colectiva.

Estas sociedades existen para facilitarles a los autores el cobro por el uso de sus obras, ya que esta labor, teniendo en cuenta las veces y los lugares en los que la obra podría sonar (televisión, bares, discotecas, tiendas, restaurantes, hoteles), resultaría casi imposible de seguir con precisión por parte de cada artista. Es un servicio para los autores, pero también para los que se benefician de la canción, ya que el pago por la comunicación de la obra es obligatorio. Cuando hablamos de música, existen dos sociedades. La que nos convoca, que es Sayco, y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (Acinpro), que cumple la misma función, pero con los intérpretes. Posteriormente, ese recaudo se distribuye.

Para explicar el recaudo de las dos sociedades, Felipe García, exdirector de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), entidad adscrita al Ministerio del Interior, pone este ejemplo: “Rafael Escalona hizo una composición que interpreta Carlos Vives. Lo que le corresponde a Escalona lo cobra Sayco, y lo que le corresponde a Vives lo cobra la (Acinpro). Ambas tienen una sociedad que se llama Organización Sayco-Acinpro, que se conoce como OSA, y es la encargada de recaudar las regalías por el uso de las piezas musicales en los lugares públicos como bares o restaurantes”.

La OSA, además de cobrar el derecho de comunicación al público, está a cargo de cobrar el derecho conexo, que es el que se le paga a los intérpretes y productores fonográficos. En teoría, del segundo tendría que encargarse solamente Acinpro, pero para que los dos derechos no se tengan que cobrar en distintos momentos, Sayco y Acinpro se asociaron. Es así como la OSA cobra, tanto el derecho de comunicación al público (autores) como el derecho conexo (intérpretes) en un solo paso. Ante la posibilidad de conciertos remotos y cobrar por ver la transmisión por canales digitales, Sayco publicó un nuevo tarifario. Hubo indignación, especialmente en los empresarios porque, según ellos, lo que se pretendía recaudar por un concierto digital, era un abuso. En el tarifario inicial, Sayco comunicó que el porcentaje que cobraría sería del 10 %.

Ese porcentaje, en teoría, deben tener un nivel de correspondencia con el beneficio que genere la utilización: no es igual el beneficio de un bar al de un supermercado por el uso de la música. Además, dichas tarifas no son un impuesto porque no se le pagan al Estado, sino a una entidad privada. Según Sayco, el nuevo tarifario era “simplemente una guía” con la que se podía concertar y explican que esos porcentajes siempre estuvieron sujetos a negociación. “Fuimos víctimas de una campaña de desinformación para defender unos intereses particulares. Haber publicado ese manual de tarifas fue un acto de ingenuidad e imprudencia por el momento, pero ese manual de tarifas, y así lo saben los empresarios, es una herramienta para concertar. le dijo a este diario Rafael Manjarrez, vicepresidente de Sayco.

Manjarrez aseguró que incluso hubo una contrapropuesta por parte de los empresarios. Sin embargo, aclaró que aunque hubo una flexibilización de las tarifas, no se podía poner en riesgo ni el equilibrio ni la viabilidad de la empresa al tener compromisos por cumplir. “¿Por qué salieron a los medios a agredir a la sociedad como si no estuviésemos negociando? Hace cuatro días les informamos que Sayco había bajado el 50% del valor de la tarifa, pero eso sí no lo han dicho”, concluyó.

La conclusión general de algunos empresarios consultados por El Espectador es que la queja no es por el cobro del uso de las obras, lo que consideran justo, sino la falta de transparencia por parte de Sayco. Luis Javier Burgos, socio fundador de la productora de eventos Árbol Naranja, cree que Sayco, por ejemplo, no debería “jugar en el mundo privado y público”, refiriéndose a que la organización tiene la potestad de cerrar un evento o un establecimiento que, como lo obliga la ley, no esté cumpliendo con los pagos por el derecho de comunicación al público de los autores.

Felipe Jaramillo, fundador del Festival Detonante, también reclamó transparencia por parte de Sayco. “Con Sayco sí hay interacción, se puede hablar con ellos. Lo que hay que entender es que Sayco cobra una tarifa que oscila entre el 5 y el 9 % de los ingresos brutos del concierto. En términos económicos, ese ingreso es monumental. Ahí hay un desbalance”. Por su parte, Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, añade que el negocio se debe acoplar a la realidad desatada por el nuevo coronavirus: “Lo que buscamos es que se acuerden tarifas que se ajusten a lo que atravesamos. El gremio está negociando y conciliando para que toda la cadena de valor pueda acoplarse”.

Las fuentes consultadas, además, piden mayor transparencia sobre los montos que reciben los artistas.“No se sabe cómo Sayco llega a determinar la plata que les entrega a los autores y no ha habido un avance en temas de tecnología para tener el control del uso de las obras. Hace unos años se hacía a través de plantillas escritas, pero había mucho margen de error y manipulación porque una emisora, por ejemplo, tenía que llenar planillas con todas las canciones que programaba”.

Esa misma pregunta se la hace el senador Cepeda, al explicar las razones de la citación a debate de control político, pues considera que Sayco permea tanto el sector público como el privado. La preocupación de Cepeda es que no hay claridad en las tarifas y denuncia que estas son negociables, lo que considera grave: “Me parece poco serio porque no hay tarifas fijas, sino que cada quien negocia. Eso es lo que llamamos una tarifa SM (según el marrano). Allí no hay seguridad jurídica, no hay libre competencia si se puede negociar porque a unos les cobran menos que otros. Es como si viniera una empresa extranjera a negociar impuestos con la DIAN”.

Las quejas contra Sayco no son nuevas, pero vinieron in crescendo luego del anuncio de las nuevas tarifas en medio de la pandemia. La inspección de Sayco está a cargo de la DNDA, en cabeza de Carolina Romero, quien ha llamado a “mesas de diálogo que permitan llegar a un gana-gana entre empresarios, artistas y compositores”.