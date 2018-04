Entre líneas

Mi hijo no lee

JULIANA MUÑOZ TORO

Los envidio porque nunca vi a mis padres leer algo distinto al periódico, porque en mi casa sólo había una colección de enciclopedias de Plaza & Janés, con un apartado especial para las mujeres con consejos de cómo ser buenas amas de casa. En el colegio, el plan de lectura incluía a María o Pepita Jiménez, con dramas amorosos con los que no me identificaba, y del Quijote nos dejaron leer apenas un resumen. Los años pasaban y yo no tenía un libro memorable en mi vida.

La lectura me llegó tarde, pero llegó. Tendría unos diez años cuando una de mis hermanas mayores, de cumpleaños, me invitó a la Feria del Libro. Llegamos directo a un stand de una conocida editorial infantil y me dejó escoger el libro que yo quisiera. El-que-yo-qui-sie-

ra. Lomos coloridos, portadas como obras de arte, páginas de olor celestial. Perdón el cliché, pero era como estar en una tienda de dulces, o mejor. Escogí una versión de los cuentos de los hermanos Grimm ilustrada por Neftalí Vanegas (aún lo conservo), y la devoré en un solo día. Mi hermana, que no podía comprarme más libros, se afilió a la Biblioteca Luis Ángel Arango y me llevaba un libro a la vez. No habría un siguiente título hasta que no terminara el primero. La lectura, desde entonces, fue para mí un premio y un placer, no una responsabilidad, ni una tarea, ni un manual de instrucciones.

Quiero mencionar este recuerdo a propósito de la llegada de la Feria del Libro de Bogotá (17 de abril al 2 de mayo), y porque lo que más me preguntan cuando estoy presentando un libro es: “¿Cómo hago para que mi hijo lea?”. Les preocupa que en esta “época de las tecnologías, con todo eso de las redes sociales y videojuegos”, los niños no estén leyendo. Yo pregunto: “¿Y ustedes leen? ¿Cuántas horas al día pasan con el celular, respondiendo correos de trabajo o revisando sus redes?”.

Claro, no sólo es cuestión de ejemplo. En algunos casos el acto de leer es un castigo y no un premio. ¿Qué pasaría si fuera un juego? Con mi sobrina escogemos un cuento al azar y luego de leerlo lo dibujamos o nos inventamos una nueva versión. Esto también significa un tiempo de estar juntos, de conversar con nuestros niños. O, por otro lado, un pasaporte para que ese, que ya no es tan pequeño, tenga un espacio propio en el que lea los libros que le venga en gana. Los cómics, injustamente subvalorados por algunos, son grandes obras, llenas de referentes históricos y de símbolos, con personajes bien construidos y situaciones con las que uno se puede identificar o, al contrario, escapar de la realidad, a veces tan lluviosa. ¿Y si son sagas? ¿O libros de youtubers? Adelante. Cualquier libro es una ventana a un mundo más grande.

@julianadelaurel