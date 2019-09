Guillermo Arriaga

“No creo que el cine pueda cambiar la realidad, pero sí puede suscitar preguntas”

Janina Pérez Arias (Venecia)

En medio de un caótico día de la Mostra de Venecia, Guillermo Arriaga camina a paso ligero por el lobby del hotel Excelsior de Lido. El escritor mexicano ha hecho un espacio en lo que él llama “su vida casi monacal”, que no es más cuando está sumergido en la creación de una nueva novela, para acercarse a esta cita cinematográfica con una nueva película bajo el brazo, No One Left Behind.

Esta vez Arriaga presenta un cortometraje desarrollado en un pueblo mexicano cercano a la frontera con EE. UU., al cual llega un grupo de soldados para rendirle honores a un compañero de filas. Mostrado fuera de competición, No One Left Behind marca su regreso a la dirección después de cuatro años. “No he estado alejado del cine, he estado allí pero de otra manera”, afirma quien en su faceta de productor compartió el éxito de Desde allá, del venezolano Lorenzo Vigas, ganadora del León de Oro en Venecia en 2015.

El punto de partida de No One Left Behind, protagonizada por Danny Huston y Jorge A. Jiménez, se encuentra en el pasado y gracias a la casualidad. "Cuando estaba buscando las locaciones de Fuego (The Burning Plain, 2008) visité muchas casas, y en la mayoría de ellas había altares de hijos muertos en combate o hijos que fueron deportados y que se suicidaron en el lado mexicano", describe. La impresión que le causaron esas imágenes perduró en su mente durante un buen tiempo, hasta que llegó el momento de darles forma para llevarlas al cine.

Cada día figuran en la prensa los resultados de las políticas de deportación aplicadas por el gobierno estadounidense a personas de origen mexicano, incluso a aquellas nacidas allá o con muchos años de residencia en ese país, conocidas como dreamers. El caso de los deportados que combatieron en las guerras de Vietnam, Irak y el golfo Pérsico representa una de las afiladas aristas de la pantanosa problemática.

“Quiero mostrar la dimensión humana del conflicto”, pone en claro sus intenciones. “Además quería humanizar al ejército estadounidense porque siempre se los presenta como los malos de la película. Quise mostrarlos como gente con valores, que pelean por no dejar a nadie atrás”.

Aunque con este filme Guillermo Arriaga muestra una posición política, admite que principalmente quiso hacer “una película humana, que suscite diálogo, no confrontación, y de ninguna manera mi intención es ofender”.

Quien formara el binomio de oro con Alejandro González Iñárritu (Amores perros, 21 gramos, Babel) hasta que ambos decidieran tomar caminos diferentes, tanto en su obra literaria como en guiones y películas suele abordar temas que reflejan los diferentes conflictos a los que se confronta la sociedad, diseccionando a la perfección las relaciones humanas.

“No creo que el cine pueda cambiar la realidad. Lo qué sí creo es que puede suscitar preguntas, y estas preguntas cuando se responden pueden cambiar la realidad”, afirma categórico. “El cine o el arte por sí mismos están muy acotados, y lo más que podemos hacer los creadores es humanizar los problemas, y al humanizarlos crear una dinámica que engendra preguntas”

En cuanto al impacto que espera que tenga No One Left Behind, cuenta que “está haciendo mucho ruido en México, como también en los medios latinos en Estados Unidos. No importa si un filme es corto o largo, lo que importa es el impacto que pueda tener o los espacios que pueda crear”.

Con varios proyectos cinematográficos entre manos, entre ellos un filme basado en su novela Escuadrón guillotina, y tras el éxito rotundo de su libro El salvaje, Guillermo Arriaga ahora mismo desea más que nada volver a su confinamiento para terminar su próxima novela, lejos del mundanal ruido.