Nostalgia

Giovanna Zuluaga

La poesía también es arte para no morir en el especial de El Magazín de este lunes festivo.

Ante transeúnte desprevenido no eran más que una pareja mayor, cansada del tiempo, de los años compartidos, del deterioro de la vida, de esas que se sientan al caer la tarde en un lugar cualquiera,

a contemplar las horas deslizarse inexorablemente.

El café de ella, sin azúcar como siempre,

el de él, oscuro y caliente como la noche que se avecinaba.

Sus ojos se encontraron brevemente, para luego apartarse.

Pero cada martes, sin falta, después de aquel café silente,

sus cuerpos desgastados se encontraban bajo las sábanas,

ya sin el desenfreno que antaño los consumía.

Ya no había terneza en sus pieles, pero sus pliegues contaban infinidad de historias,

de las risas compartidas, de los hijos, la rutina, del paso implacable de los años.

Esa complicidad no era algo que pudiera expresarse con palabras,

por eso cada martes, él la miraba por encima de la mesa,

y al terminar su café, se alejaban calle abajo,

haciéndose cada vez más pequeños, más distantes…