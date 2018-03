Habla el ministro de Cultura de Argentina

Pablo Avelluto: “Queremos mostrar una cultura viva”

Laura Camila Arévalo Domínguez

Pablo Avelluto, ministro de Cultura de Argentina, habló con El Espectador sobre la propuesta que trajo su país al Festival Iberoamericano de Teatro, la proyección a futuro y las estrategias que podrían atraer público nuevo al consumo de arte y cultura.

El viernes 15 de marzo, el Teatro Nacional La Castellana fue la sede de la premier del Festival, con la presentación de la Compañía de Tango Leonardo Cuello, de Argentina, país invitado de honor. En el evento, Avelluto dio un discurso en el que recalcó la necesidad de darle más importancia a lo que esta ocurriendo en la actualidad con la cultura.

¿Por qué la insistente alusión a dejar de concentrarse en la cultura pasada y enfocarse en el presente?

Porque estamos vivos. Esta reflexión del presente nace de haber vivido en un país donde por mucho tiempo tuve la sensación de que lo mejor había pasado antes, que había llegado tarde. Leí tarde a Borges y a Cortázar. Los leí mucho después de haber sido publicados y tengo la presencia opresiva del pasado, de un pasado brillante, que además se dio, sobre todo en el caso de la Argentina, no sólo en términos culturales, sino también en términos económicos. Eso siempre trajo una sensación de nostalgia y de melancolía que se expresó muchas veces en la cultura.

Es decir, ¿se estancaron?

Yo tenía la sensación de que no estábamos fijándonos en la vitalidad del presente, la diversidad del presente, la ruptura precisamente entre cultura de élite y cultura popular. De eso se trata lo que veremos en el Festival. La cultura popular revisitada desde el presente.

¿Y desde el Ministerio?

Nos interesa lo que se está produciendo ahora, lo que es contemporáneo, lo que busca extender los límites, y esa es una visión filosófica y política en un sentido amplio. Desde lo que a mí me toca, que es la política cultural pública, tratamos de apoyar esas manifestaciones. Que sean conocidas. Eso de la cultura de élite separada de la popular ya no. Vivimos en un tiempo de hibridación permanente.

Como ministro de Cultura, ¿cree que este campo cultural sigue siendo sectorizado?

Nosotros vinimos de otro siglo. Yo nací en 1966, o sea que he vivido más en el siglo pasado que en este. Eso puede tener algún peso en algún tiempo; hoy ya no lo tiene. Hay cosas que intentan parecerlo. Los bordes de las disciplinas se van corriendo. Eso para mí tiene que ver con el nuevo siglo. No hay un saber ilustrado cultural que diga esto es cultura, esto no, esto es arte, esto no.

¿Y cómo cree que podrían atraer a ese público que quieren conquistar y juntar con el que ya es potencial?

El arte y la cultura no pueden expresarse en términos conservadores. Lo que tratamos de mostrar es que estamos vivos y que somos contemporáneos con estas expresiones. Ese es un camino.

Respecto a la pertinencia del Festival y el momento coyuntural en Colombia, hay una atención mayor en el arte como una herramienta de sanación respecto a la transición que vivimos. ¿Cuál es su opinión en relación con la cultura y estas etapas que, no iguales, pero de un rigor similar, se han vivido en Argentina?

No hemos tenido un proceso tan cruento como el colombiano, pero también tenemos nuestros grandes fracasos y es una historia de lo más interesante. Mi sensación es que el arte deja en suspenso esas otras discusiones y genera un espacio de encuentro con uno mismo. Coincido contigo: hay una enorme oportunidad de sanación a través del arte, y no solamente a través del arte sobre un escenario, también en la producción artística de los sectores excluidos.