Desde Las Vegas

Quentin Tarantino: “Vamos a traer el dúo de estrellas más emocionante”

Fabián W. Waintal

Mucho antes de que el adelanto de las películas más populares con las famosas publicidades o trailers traten de convencer al público, incluso antes de que los fans sepan por internet lo que están por protagonizar sus más admiradas estrellas, los famosos se trasladan hasta Cinemacon de Las Vegas, como otro estilo de fans, para convencer ellos mismos sobre sus próximos estrenos a los dueños de las salas de cine, mucho antes que a sus propios admiradores. Y es ahí mismo donde Quentin Tarantino sorprendió con una presentación en vivo, revelando el secreto mejor guardado en Hollywood... hasta ahora.

¿Cuál es el gran secreto que piensa revelar?

Con los estudios Sony, vamos a traer al cine el dúo de estrellas más emocionante desde Robert Redford y Paul Newman... con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

¿Qué más nos puede contar? ¿De qué trata la historia?

En el mundo en que vivimos solía haber un tiempo en que los secretos que se contaban quedaban adentro de cuatro paredes. Ya no sucede así. Es por eso que tengo que mantener el mayor de los secretos bajo las sábanas y no puedo entrar en demasiados detalles sobre la historia. Pero puedo decir que se llama Érase una vez en Hollywood y va a transcurrir en la era de Hollywood de 1969, durante la explosión cultural que pudo haber revolucionado el cine, en la cima del nuevo estilo del cine en Hollywood.

¿Va a contar la historia desde un ángulo personal?

Yo también soy de Los Ángeles y crecí en esa ciudad. En 1969 tenía siete años y tengo mis propios recuerdos. Incluso, esta es la primera película que hago sobre Los Ángeles, desde Jackie Brown, después de Pulp Fiction.

¿Tendrá algo que ver con “Pulp Fiction”, entonces?

Bueno, es lo más parecido a Pulp Fiction que he hecho, con una película que trata totalmente sobre Los Ángeles. Es la historia de un par de personajes pero con un montón de personajes secundarios increíbles diseminados por la ciudad.

***

El mismo Quentin Tarantino asegura que piensa jubilarse a los 60 años, en su tan querida ciudad de Los Ángeles. Y después de haber cumplido 55 el pasado 27 de marzo, no queda demasiado cine por filmar, habiendo asegurado que “si ni siquiera podemos mostrar películas en 35 mm en las salas, donde hoy todo es digital, no creo que llegue a los 60”. Es por eso que él mismo invirtió de su propio bolsillo para comprar el teatro New Beverly en Los Ángeles, donde asegura que “mientras yo esté vivo, mientras sea millonario, New Beverly va a seguir estando abierto, para pasar cine de 35 mm”.

Como en una verdadera historia de película, Tarantino se había enterado de que estaban por cerrar el New Beverly, en el 7165 de Beverly Boulevard, cuando le ofreció al dueño, Sherman Torgan, cubrir los gastos con una mensualidad de US$5.000, sin la necesidad de devolver un solo centavo. Pero al morir el mismo dueño, en junio del 2007, los propietarios del terreno quisieron convertir el cine en un comercio totalmente diferente, y así fue como Quentin Tarantino decidió comprar la propiedad, con una sola condición: seguir proyectando películas en 35 mm. En ese mismo cine fue donde proyectó por primera vez su última película, The Hateful Eight, que incluso agotó las entradas en el estreno del 25 de diciembre del 2016. Pero también fue Tarantino quien sorprendió al cerrar las puertas de aquel mismo cine al comienzo de este año, hasta que vino la aclaración: “Desde el mes de enero, el New Bev cerrará las puertas durante parte del 2018 para una variedad de emocionantes mejoras. Tenemos grandes planes en mente”. Y entre esos grandes planes está que Quentin Tarantino eligió develar su secreto nada menos que en la convención de Las Vegas Cinemacon que reúne a los dueños de las salas de cine más importante del planeta.

¿Cómo eligió Cinemacon para anunciar la gran noticia de reunir a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en una misma película?

Es porque Cinemacon es el lugar a donde vienen los más importantes dueños de las cadenas de cine que todavía ofrecen la experiencia de salir de casa para ir a una sala de cine, donde realmente se vive la mejor reacción del público. Y después de todo... yo también soy colega, como el dueño de la sala de cine New Beverly en Los Ángeles.

¿Qué opina, entonces, de los estudios como Netflix que filman cine sin pasar por una sala de cine?

Amo el cine y lo amo en las salas de cine. Es mi lugar favorito y por eso tengo que agradecer a quienes exponen el cine de esa forma, porque son los que mantienen vivo el espectáculo. Nos dan una buena excusa para salir los fines de semana. Y también quiero mantener la emoción de ese estilo de espectáculo.

***

Leonardo DiCaprio también estuvo presente en Cinemacon para contarlo con sus propias palabras: “Es difícil hablar sobre una película que ni siquiera hemos empezado a filmar”, dijo, con Tarantino a su lado. “Pero estoy increíblemente entusiasmado de ver otra película de Quentin Tarantino con Brad Pitt (ya habían filmado Inglourious Basterds) y creo que nos va a transportar a una era diferente”. Teniendo en cuenta las clásicas películas que Leo también filmó sobre antiguas épocas, desde Titanic hasta The Great Gatsby o Aviator, él mismo confesó su pasión por mostrar la mejor época del cine: “Soy un gran admirador del cine como Cantando bajo la lluvia, por ejemplo. Películas sobre Hollywood que muestran la historia detrás del cine y los mecanismos como trabaja Hollywood. Y al vivir en Los Ángeles, sumergirme en esta era y en la forma que Quentin Tarantino la quiere filmar, lo vamos a hacer con una increíble autenticidad. Lo puedo confirmar después de haber leído el guion, que también me parece uno de los guiones más increíbles que se hayan escrito. Y eso ya es mucho decir porque él ha filmado trabajos maestros en la historia del cine. Por eso estoy tan entusiasmado por empezar a trabajar en esta película. Vamos a dar lo mejor para que el resultado final sea fantástico”.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, juntos por primera vez, es algo que sólo el cine puede lograr. Nadie los imagina en TV ni en una serie de Netflix. Pero, claro, a la hora de saber más detalles, tuvimos que volver al gran creador, Quentin Tarantino.

¿Cuándo empieza el rodaje de “Érase una vez en Hollywood”?

Durante este verano. De a poco vamos a transformar Los Ángeles calle por calle, cuadra por cuadra, en la era psicodélica de Hollywood en 1969, para estrenar en el 2019.

¿Ya tienen una fecha de estreno?

Va a ser en el 2019, al fin del verano (invierno para el sur del continente), cuando los cines ya hayan terminado de mostrar las últimas proyecciones típicas de la temporada.

El secreto ya fue revelado. Al menos por esta vez, lo que pasó en Las Vegas no pudo quedarse en Las Vegas. Y Érase una vez en Hollywood es la mejor manera de empezar a contar una nueva historia del cine, para demostrar que se equivocan quienes dicen que está desapareciendo. Quienes prefieren el control remoto del televisor a la butaca de una sala a oscuras rodeada de extraños, pueden seguir viendo Stranger Things. Pero cine, lo que se dice cine, es esto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y la dirección de Quentin Tarantino. Continuará… en el 2019.