Quince años apostando por el cine colombiano

REDACCIÓN CULTURA

En 2002, un grupo de profesionales conformado por diseñadores, directores, productores de cine, economistas y músicos se unieron para crear sus propios contenidos y producir cine en Colombia, con el que, además de tener un medio de expresión artístico y cultural, hubiera una forma posible y eficiente de mantenerlo.

Durante algunos años estos amantes del cine participaron en la realización de producciones de personajes tan destacados como Luis Ospina, Fernando Vallejo, Gustavo Fernández y Jaime Osorio Gómez, por nombrar algunos. En 2004, su sueño comenzó a hacerse realidad: Día Fragma realizó con gran éxito La cerca, un corto que en su etapa de guion obtuvo el primer premio de la convocatoria de la Cinemateca Distrital de Bogotá y fue el proyecto ganador de las Pasantías Colombia-Argentina, para posteriormente ser estrenado en la Selección Oficial del Festival de Cannes y empezar un recorrido internacional.

En 2005, el sueño de los realizadores colombianos empezó a tomar mayor fuerza cuando comenzaron el desarrollo de la que sería su ópera prima: La sociedad del semáforo, dirigida por Rubén Mendoza. En su primera etapa de producción, la cinta recibió la beca para escritura de guion de la Fundación Carolina, el estímulo para escritura de guion del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) de Colombia, una beca para asistir a la fundación TYPA al laboratorio de guion en Colón (Argentina), participación en L’Atelier del Festival de Cannes, el premio del Festival de Amiens para desarrollo de proyecto y el estímulo del Programa Ibermedia para desarrollo de proyecto. Al final obtuvieron más de 15 premios alrededor del mundo.

Después de la realización de su primer largometraje, la productora bogotana continuó realizando exitosas cintas en distintos formatos, que la catapultaron como una de las casas productoras más destacadas y reconocidas del país. Largometrajes como Tierra en la lengua, Mateo, Memorias del Calavero, El valle sin sombras, My way or the highway y la recién estrenada comercialmente en Colombia Señorita María, la falda de la montaña.

En estos años han viajado por diferentes festivales del mundo cautivando a los espectadores con historias íntimas y profundas que reflejan la realidad del pueblo colombiano. Para 2018 estrenarán Niña errante, el sexto largometraje escrito y dirigido por Rubén Mendoza.

Día Fragma en corto

Algo que ha caracterizado a Día Fragma en estos 15 años de trayectoria es que nunca ha dejado de creer en el cortometraje, produciendo y coproduciendo cortos de gran reconocimiento nacional e internacional. Esta es la empresa productora de El corazón de la mancha, La casa por la ventana, El reino animal y Montañita, escritos y dirigidos por Rubén Mendoza. También ha trabajado con María Gamboa para 20 mil (2006) y con Andrés Barrientos y Carlos Reyes para el corto de animación En agosto (2008). Asimismo ha sido coproductora de ¿De qué barrio llama? (2005), de Juan Pablo Félix, y Esa única mujer, de Carlos Medina.

Por su trayectoria y su amor por el corto, Bogoshorts presenta el especial sobre los 15 años de esta empresa colombiana, en el que se exaltan sus ocho producciones en formato cortometraje. Adicionalmente, y como parte de Bogoshorts al Tablero, el jueves 7 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Cinemateca Distrital, se realizará un conversatorio con Rubén Mendoza y Daniel García, quienes hablarán con los asistentes sobre su experiencia durante estos años de trabajo audiovisual.

Finalmente, el viernes 8 de diciembre, a las 10:00 p.m., Boogaloop Club se llenará de música y sabor para festejar los 15 años de Día Fragma - Fábrica de Películas.