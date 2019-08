Ricardo Figueredo: “el guion es la poesía del cine”

Andrés Osorio Guillot

Ricardo Figueredo llegó al Gimnasio Moderno para presentar La teoría cubana de la sociedad perfecta. Previo a la presentación del documental, el pasado lunes, habló para El Espectador con el fin de ilustrar el estado del cine y del arte en general en Cuba. En su relato recordó los días en los que veía una película cuatro o cinco veces en los cinemas de su país, en los días en los que un boleto para cine no costaba más de cinco centavos. Las películas rusas de guerra y algunos clásicos de Fellini.

“Cuando hago una película nunca pienso si la van a censurar o no. A mí me interesa un tema y una situación determinada. Y muchas veces son temas de los que no se conversa, temas que pasan como tabúes, y eso es lo que me motiva. Yo no pienso políticamente, pienso social y culturalmente. Me interesa que las personas conozcan y piensen”.

Junto al documental ya mencionado, Figueredo presentó La singular historia de Juan sin nada, otro documental que refleja, desde la intimidad de las calles y los adentros de la sociedad cubana, los modos de vida de la clase obrera, los modos de vida de una sociedad que desde afuera no logra ser definida, que es catalogada como mística, mágica, atrasada en términos de progreso y utópica por los paisajes que suenan a son y emanan un olor a ron y tabaco.

“Tengo como política de productor que mis contenidos sean críticos, pero que no sean burdos, irrespetuosos. Dentro del respeto se puede tratar y ventilar todo”, cuenta Figueredo, mientras señala los casos de censura por parte de la revolución, no como una queja y un elemento que impide la creación de historias que muestren otros ángulos de la realidad cubana, sino como una serie de sucesos que él mismo visibilizó en La teoría cubana de la sociedad perfecta, documental en el que las múltiples voces de gestores culturales y artistas cuentan sus testimonios y muestran su postura contracultural por medio de obras que no necesariamente implican discursos políticos, pues también hablan de las moralidades de su aldea y de las perspectivas que aprendió a anudar hace un par de décadas, cuando estudió cine en Estados Unidos y vio que la diversidad de culturas y opiniones son igualmente válidas a la hora de construir la imagen y la identidad de una comunidad.

¿Es válido considerar este tipo de producciones, que reflejan una verdad por fuera de versiones “oficiales”, como actos contestatarios que se ubican al margen de lo establecido?

“Yo no me autodenomino contestatario; soy crítico. Sé que censuran algunas películas y me han sacado de festivales. Yo ofrezco mi voluntad de que mis películas se vean. Y no me molesto por eso, no me lo tomo tan a pecho. No tengo lío en poner mis películas en centros capitalistas, en centros comunistas, de extrema derecha, de extrema izquierda. Yo expreso una opinión para que los humanos la consuman y debatan si están de acuerdo o no. No tengo la absoluta verdad. El cine documental expone hechos, situaciones y vidas, más que nada. Eso es lo que hago y siempre trato de que mi cine refleje esto”.

Usted menciona que empezó como guionista. ¿Cómo combinar el poder de la palabra con el poder de la imagen? ¿Cómo logra el equilibrio?

El cine es para mí el arte que engloba todo el recuerdo. El guion es el inicio, la estructura, la poesía que le quiera poner a la película. El embrión del cine es el guion. Este elemento es fundamental y como productor usted me puede estar hablando de un proyecto maravilloso, pero si yo no tengo el guion para mí no empieza a ser algo tangible. Mientras tanto es un sueño.