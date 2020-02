“Soy un escritor con sangre nueva”: Javier Cercas

Karina Medina Pino

Javier Cercas afirma que su nueva novela no tiene nada que ver con él. Sin embargo, está convencido de que le dio al protagonista de Terra Alta, la sangre nueva que ahora él tiene. Se considera un escritor distinto porque se siente una persona distinta. “Este libro nació de la necesidad de no repetirme, de ir hacia otro lado. Así que era reinventarme o morir”, expresa con una sonrisa desbordante, y cómo no, si con esta obra ha obtenido el premio Planeta de Novela 2019, al contar la historia de Melchor Marín, hijo de una prostituta y exdelincuente que pasó por la cárcel, y que se ha dedicado a investigar el asesinato de un matrimonio de industriales.

Le sugerimos: 'La película que posterga el olvido': conversatorio entre Abad Faciolince y Fernando Trueba

El autor le apostó esta vez a la ficción pura. “Ya llevaba demasiado tiempo explorando la autoficción. Desde Soldados de Salamina (2001) sentía que podía convertirme en un imitador de mi mismo, que es lo peor que le puede pasar a un escritor. Terra Alta me salió de las tripas, que es de donde deben salir todas las novelas”.

Por eso sigue tan metido en la vida de Melchor Marín. Así se la pase de festival en festival literario, sigue escribiendo sobre el mundo de este personaje. Terra Alta es el primero de cuatro libros que continuarán siguiendo el rumbo de esta historia. “No sé si este sujeto es el que está siguiéndome la pista a mí, la cuestión es que no me lo puedo sacar de encima. Mis lectores hasta me han dado maravillosas ideas sobre cómo continuar. Así me sucedió con muchos de los asistentes al club de lectura organizado aquí en Cartagena por el Hay Festival. Me encantaron los aportes que hicieron. Definitivamente, son los lectores quienes terminan los libros. Sin lectores no hay literatura. La literatura es un dialogo entre el libro y el lector”.

Javier Cercas es un convencido de que la lectura crea gente insumisa. “Por eso me alegra este auge de los clubes de lectura en todo el mundo. Las tertulias literarias hacen mejores lectores y los mejores lectores hacen una sociedad mejor. El poder detesta a la gente insumisa”.

Le sugerimos: Alejandro Morellón: “A través de la culpa también se genera la identidad”

El autor español también expresó su admiración por los escritores colombianos y el gran aporte que están haciendo al país. “La literatura colombiana está afrontando los verdaderos problemas que tienen. El principal, sin duda, es la violencia. En mi conocimiento, los escritores de esta tierra no están eludiendo este escabroso tema. Y eso me alegra. Qué mejor que la literatura para reflexionar sobre los conflictos de los seres humanos y las naciones. Me vienen muchos nombres de escritores a la cabeza: Juan Gabriel Vásquez, Piedad Bonnett, William Ospina, Santiago Gamboa, Héctor Abad Faciolince, todos brillantes, comprometidos con la concordia y no con la discordia, seguidores de la paz. No pudo dejar de manifestar mi admiración por los escritores colombianos y por cómo están afrontando la actualidad que vive el país”.

Concluyó diciendo que todos los países tienen una buena y una mala herencia. “Y ustedes los colombianos no son los únicos que han tenido una guerra civil, no son la excepción. Es vital que Colombia afronte su pasado. Deben ser capaces de sobreponerse al dolor para no repetir los mismos errores. Sí, hay unos problemas enormes de desigualdad, pero es obvio que este país está mejorando. Si todos se unen, trabajan y le meten ganas, están a las puertas de convertirse muy pronto en ‘la hostia’, como decimos en España”.