Amor barista

Un café al gusto del espectador

Un montaje de tipo multimedia que combina el teatro, el amor, la contemporaneidad tecnológica y el café es la nueva propuesta de la directora argentina Lorena Briscoe, quien, junto al actor colombiano Bernardo García, pretenderá cautivar los sentidos del espectador. Con la producción de la compañía de teatro Medea73, ¿Amor, café? se enmarcará en el gusto que comparte una pareja por el café. Él es barista profesional y ella escritora, lo que los convertirá en un homenaje a la mejor combinación: el café y las letras.

Tras una escritura de catorce meses, la creación tomó forma en el marco de un taller con estudiantes de la Academia Superior de Artes de Bogotá, dirigido por Briscoe, elaborado en conjunto con la compañía de teatro Petra y sus directores Fabio Rubiano y Marcela Valencia. El taller de investigación e improvisación tuvo como objetivo indagar sobre si existe o no el amor perfecto. El experimento concluyó con un producto multimedia elaborado por los estudiantes y materializado en un canal de YouTube que será incluido en la narrativa de la obra. Este tipo de trabajo es común en la directora, pues le permite ahondar en nuevas formas de creación que complementan su estilo y el de su compañía teatral.

Basada en una historia de amor real y personal, esta puesta en escena buscará cautivar los sentidos a través de las preparaciones de café que se explicarán y elaborarán durante el desarrollo de la obra. “Cuando llego a un lugar tengo mucho respeto por lo que se vive, no juzgo nunca. Estoy muy agradecida de estar en Colombia, pero hay cosas que me llaman la atención y me parece que la única forma respetuosa para demostrarlo es trabajarlas en escena”, dijo Briscoe sobre las distintas temáticas que vinculará dentro de su propuesta.

La ira, el intenso dolor, el aborto y el perdón serán algunos de los temas que exhortarán al público para hacer su propia interpretación de lo que verán. El escenario acogerá cada sensación como parte de la misma escenografía, la cual hará referencia a una molécula de dopamina. Repisas, sillas y artículos relacionados con el arte del barismo serán dispuestos de forma estratégica para permitir que la obra sea narrada desde allí.

Como parte del deleite para los sentidos, los espectadores disfrutarán de música original a cargo de la compositora colombiana Eliana Echeverry. Un trabajo versátil que combinará ritmos como el jazz, música colombiana y pop. ¿Amor y café? conducirá a los espectadores a un viaje dramático lleno de sensaciones y experiencias que reflejarán la vida en pareja. Un amor que perderá la noción del tiempo y que, por momentos, regresará a la realidad con la preparación de cada taza de café.

¿Existe el amor perfecto? ¿Cómo se cuenta el tiempo? Son algunas de las preguntas con las que los actores vincularán al público.

Por tradición, las historias son contadas de forma lineal; sin embargo, la partitura y los movimientos sobre los que trabajará la compañía ponen en primer lugar el cuerpo. Como un ente que acciona y siente; en consecuencia, se creará el estado del personaje, y la palabra será el resultado de ese estado. La obra dejará abiertas las preguntas para que cada observador encuentre sus propias respuestas. El café y algunas de sus preparaciones serán las encargadas de traer de vuelta la memoria de Margarita, una de las protagonistas de la historia. Según la preparación, el espectador sabrá si el día terminó, es un momento especial o un recuerdo específico. Por su parte, Max y su arte con esta bebida se encargarán de dar sentido a una relación que se mueve entre vagos recuerdos, obras inconclusas y los anhelos de volver a ser lo que eran antes de que les robaran el amor.