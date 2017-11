Vuelve la “Liga de la Justicia"

Natalia Constain y Allyson Martinez

En el mes de noviembre llegará a las pantallas de cine la tan aclamada Liga de la Justicia. DC Comics, junto con Warner Bros, lanzarán la quinta entrega de la saga, enmarcada en el DC Extended Universe, la cual pretende servir de continuación a Batman vs Superman: Dawn of Justice. En la cinta se reunirán varios de los superhéroes más famosos del mundo DC, como Flash, la Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Batman.

La nueva película de la saga viene con un casting de primera calidad, conformado por los ganadores del Oscar: Ben Affleck (Argo), Jeremy Irons (Reversal of Fortune), J.K. Simmons (Whiplash); y los nominados al premio de la academia: Amy Adams (American Hustle, The Master), Willem Dafoe (Shadow of the Vampire), Diane Lane (Unfaithful) y Jesse Eisenberg (The Social Network). Adicionalmente, los espectadores volverán a ver Gal Gadot en su papel de Mujer Maravilla, cuya cinta fue lanzada en junio del presente año y fue vista por más de dos millones de espectadores en Colombia. Jason Momoa, conocido por su interpretación en Game of Thrones, interpretará el papel de Aquaman.

Dirigida en sus inicios y hasta el final de la producción por Zack Snyder, quien es director, productor y guionista estadounidense de películas como 300 (2007), Watchmen (2009), Man of Steel (2013), y Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016), dejó las labores de post producción a cargo de Joss Whedon, director de The Avengers (2012) y Avengers Age of Ultron (2015).

En esta película veremos cómo Bruce Wayne – Batman (Ben Affleck), cambia su perspectiva de la humanidad luego del acto heroico y desinteresado de Superman en Dawn of Justice. A raíz de esto, ha iniciado el reclutamiento de un equipo que reunirá a los grandes héroes del Universo DC. Cada uno cuenta con habilidades extraordinarias que utilizarán para combatir a un poderoso enemigo que podría acabar con la Tierra.

Tras la presentación del primer tráiler de la película, DC Comics y Warner dejaron en el aire numerosas incógnitas para los fans de la saga. ¿Regresará Superman, o realmente murió en Dawn of Justice? ¿Quién será el villano que pondrá a temblar a los miembros de la liga? ¿La aparición de Steppenwolf en el tráiler podría dar unos indicios?, o ¿ será que Darkseid tomará este papel tal como en los comics? Sin Superman en el grupo, ¿será demasiado tarde para salvar el mundo de este gran enemigo? Estas y otras incógnitas son las que tienen a los seguidores, que están contando las horas para el estreno el próximo 16 de noviembre.

Antes de ser estrenada, ya se dice que están planeando lanzar una secuela de esta película a mediados de junio de 2019.