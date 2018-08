William Ospina: “La civilización es un ejercicio de acumulación de saberes”

Hans Vargas Pardo

¿Cuál es el objetivo de su participación en el programa “Cita con los maestros”, promovido por la Gobernación del Valle del Cauca?

Es un programa que se propone acercar a los autores con los lectores en distintos municipios del Valle del Cauca. Es una iniciativa que forma parte del estímulo a la lectura y a la participación ciudadana.

Hablemos de su reciente obra, “El taller, el templo y el hogar”. ¿De qué trata?

Yo presenté hace más de 20 años el libro Es tarde para el hombre, con reflexiones y consideraciones sobre los peligros de nuestra manera de vivir y los desafíos del mundo contemporáneo. Hace un par de años presenté Parar en seco, que es ya una reflexión sobre las causas culturales y el trasfondo cultural del cambio climático, y ahora, este libro, El taller, el templo y el hogar, vuelve a reflexionar sobre estos temas, sobre la situación actual en términos ambientales, la educación, la justicia, y sobre la necesidad de un mundo en el que prevalezcan el taller, o sea, nuestra capacidad de hacer cosas; el templo, nuestra capacidad de ritualizar y respetar el mundo, y el hogar, nuestra manera de habitarlo para estar más en armonía.

Usted se refiere en este escrito a que la humanidad debe aprender de su pasado. Pero, específicamente, ¿qué es lo más importante que se debe aprender?

Bueno, son muchas cosas. Pero yo diría que ya sería mucho no pensar que ser moderno es olvidar las costumbres, las tradiciones, las destrezas y los saberes que nos permitieron concebir la tradición. Es como si un día decidiéramos que sólo los autores contemporáneos importan y que ya no vamos a leer más a Homero, a Dante, ni a Shakespeare. Es como si un día decidiéramos que sólo las músicas de esta semana tienen valor y que nunca vamos a volver a escuchar a los grandes clásicos, ni las tradiciones musicales de todos los pueblos.

Yo creo que la civilización es un ejercicio de acumulación de saberes, de destrezas, que nos enseñan a vivir, que nos permiten hacer del mundo una morada, y en esa medida no significa que no tengamos que aprender cosas nuevas, ni vivir la aventura de descubrir y explorar, pero sí mantener la continuidad de una cultura y mantener la coherencia de una manera de vivir.

El periplo propuesto en esta actividad que recorre seis municipios del Valle del Cauca busca formar públicos en cuanto al cambio climático. Sin embargo, ¿considera que la gente a la que se dirige está preparada para ese cambio de actitud?

La verdad es que esto también tiene que ver con los peligros con los que vive el mundo contemporáneo. Si la humanidad llegara a verse en peligro por los excesos de la técnica, de la industria, por los excesos de nuestro propio saber ante el mundo, no creo que debamos preguntarnos si estamos preparados para salvarnos; nos toca salvarnos así no estemos preparados.

Para algunos, el tema ambiental puede tornarse monótono. ¿Cuál es la novedad que usted imprimió en su obra?

Esta es la primera vez en la historia en que el mundo está en peligro por nuestra manera de vivir. Hay un profeta bíblico que afirma que no hay nada nuevo bajo el sol, pero nosotros podemos decir que sí hay algo nuevo bajo el sol. El cambio climático es algo que nunca había ocurrido, debido a la acción humana. El continente de plástico en el Pacífico, la proliferación de basuras, las ciudades de 20 o 30 millones de habitantes, eso no había existido jamás. El mundo está encontrando problemas nuevos y va a tener que encontrar soluciones originales que nunca se había planteado, y la única manera de acercarnos a ellas es tomando conciencia de lo que está pasando realmente en la actualidad, porque no es sólo una alarma más. Es grave en este nuevo momento de la historia.

¿Cómo calificaría este ensayo: revolucionario, inquietante, revelador?

Esa es una tarea que les corresponde a los lectores. Para mí, es un esfuerzo para estar a la altura de los desafíos del mundo moderno, y no me interesa tanto que el ensayo sea clasificado o calificado. Me interesa que los lectores puedan entrar en diálogo con él y que puedan asumir, frente a la situación que describe, una exactitud.

¿En la actualidad prepara otra obra? ¿Puede adelantarnos algo?

Bueno, estoy permanentemente escribiendo. Hay una novela que tengo prometida a mis editores para comienzos del próximo año. Este año he publicado un par de libros de poemas, ya que hace tiempo no publicaba poesía: uno titulado Más allá de la aurora y del Ganges, que son poemas que nacieron de un viaje a la India y con ilustraciones del pintor Pedro Ruiz, y el otro es un libro de poemas titulado Sanseti y que acaba de ser publicado en España.