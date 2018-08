Nuevo caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?” en Medellín

redacción Nacional

“Pobres y patos”, así se refiere la que sería la periodista Isabel Cristina Estrada Baena a unos obreros en el sector La Loma de los Bernal, al occidente de Medellín (Antioquia), quienes le pidieron a la comunicadora que no transitara por la obra que se estaba ejecutando en la zona para evitar accidentes. Estrada, notablemente molesta, empezó a amenazar a los obreros y a presumir de su condición social.

“Espere y verá. Te va a saber a mierda. Pobreton hp. Yo si lo mando mandar. La chima sí no. Te vas a morir hp”, asegura la mujer mientras uno de los obreros la graba con la cámara de su celular.

Además de las agresiones verbales, en el video se ve claramente que la periodista también agrede a los hombres físicamente, dándoles patadas.

Al parecer, este fenómeno de ¿Usted no sabe quién soy yo? proviene de la desigualdad que existen en la sociedad. En Colombia el 1% de los más ricos recibe el 20,4% del ingreso nacional, según un análisis de los economistas Facundo Alvaredo y Juliana Londoño.

Actualmente el índice de desigualdad en Colombia es de 53,5 (100 es desigualdad extrema), por lo que el país permanece en el Top 10 de países más desiguales del mundo según el Banco Mundial. Comparte lista con Suráfrica (63,4), Haití (60,8), Lesoto (54,2), Honduras (53,7), Guatemala (52,4) y Ruanda (51,3).

Este fenómeno impacta directamente la calidad de vida de todos los ciudadanos. No importa si somos ricos o pobres. Entre todos los males, estas son cinco formas como la desigualdad nos afecta a todos:

1. Nos hace más desconfiados

La confianza es menor en los países más desiguales. Los recursos para muchos son tan limitados, que hay que hacerse a ellos como sea. Algo como “el vivo vive del bobo”.

2. Justifica a los racistas, homofóbicos y sexistas

La desigualdad genera sentimientos de superioridad y desencadena otros tipos de discriminación, como el sexismo, el racismo, y la homofobia. ¿Les suena familiar esta historia?

3. Además genera clasismo, violencia e inseguridad

Wilkinson y Pickett encontraron que en lugares donde los recursos están en manos de unos pocos se le da mayor importancia al “estatus” que al conocimiento o a los méritos. El estatus, explican en su libro ‘The spirit level: why equality is better for everyone’, “es lo que define nuestro valor y qué tanto somos valorados por los demás”. Es así como el parentesco, las propiedades, y el nivel socioeconómico de un individuo pesan más que lo que hace, o que lo que sabe.

4. ¿Nos hace más corruptos?

Desigualdad y corrupción van de la mano. Los países desiguales son más corruptos. Y Colombia siempre ha estado en el lado corrupto del espectro. En términos de transparencia, Colombia ocupa el puesto 83 de 168 países.

5. Aumenta la deserción escolar

La deserción escolar también es más alta en los países desiguales, donde importan más las redes de contactos que los méritos mismos, por lo que se habla de unos círculos de pobreza que se perpetúan. La desigualdad reduce las posibilidades de que alguien pobre mejore sus condiciones económicas con simple trabajo duro. Como en una especie de sistema de castas donde el destino de un individuo está marcado desde que nace.

