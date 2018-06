Los hijos de la guerra

Antonio Vélez, un luto que no acaba

David Carranza Muñoz / @Carranzamunoz30

El cuerpo de Antonio Vélez no aparece. Puede estar en Ituango, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. El 25 de octubre de 1991 se fue a su finca en el corregimiento de El Cinco, en Tarazá, Antioquia, y nunca volvió. Su familia no le pudo hacer un funeral, tampoco enterrarlo. Aún hoy, no saben si está muerto, pero se resignaron a su perdida. Él sabía que lo perseguían y que los muchachos lo querían agarrar. Los muchachos eran el frente 36 de las Farc.

A finales de los ochenta, Antonio Vélez cambió unas tierras que tenía en Porce por unas en Tarazá. Le gustaba tener fincas y hacerlas productivas. La mandó a delimitar con alambres, a que hicieran establos, granjas para gallinas y espacios para cultivos.

Vélez iba a su finca los miércoles, pero el día que fue y nunca volvió era viernes. Ese fin de semana, 27 de octubre de 1991, era la primera vez que los colombianos elegirían a sus gobernadores por voto popular.

— La última vez que lo vi fue a las once de la mañana.

Carlos, el hijo de Vélez, tenía 34 años cuando su papá desapareció. Lo único que supo de él fue lo que el mayordomo de la finca le contó y algunos rumores de quienes vivían en la zona. Cuenta la historia de su papá con verraquera, con las dos acepciones de la palabra: templanza y algo de ira. Su acento paisa tiene la típica característica de esa tonada: un contrapunteo que hace que las palabras suenen tan amables como severas.

—Ese día que lo mataron, salí a hacer una vuelta al centro de Medellín y cuando llegué a la oficina me contaron que mi papá se había ido; que le había dicho a la secretaria que le guardara una carterita donde él manejaba el revólver, los papeles, la plata, todo eso.

Cuando viajaba desde Medellín a su finca, siempre, antes de llegar a su tierra, paraba en algún estadero del camino. Llamaba a los conocedores de la zona y preguntaba si todo estaba tranquilo. Sabía que las Farc estaban en la región y se cuidaba. Su hijo asegura que nunca pagó una extorsión y que incluso llevó soldados a la finca.



La guerrilla lo amenazó. Le hicieron saber que no les gustaba ver a personas del Ejército por ahí. Vélez les contó a los comandantes militares sobre las intimidaciones y ellos le garantizaron que lo cuidarían. Sin embargo, él sabía que, a pesar de haberse escapado dos veces gracias a conocidos de la zona, un día su suerte se iba a acabar. Pasó el viernes 25 de octubre.

Ese día no fue con su conductor de costumbre, un hombre que, comúnmente, iba armado; sino con otro y en un camión pequeño de la empresa. Carlos nunca supo cuál fue la razón por la que su papá fue a la finca.

—Así como llegó le dijo al mayordomo que ensillara unos caballos. Se fue con el ayudante, el mayordomo, el veterinario y otra persona; no me acuerdo exactamente quién. Imagínese, eso fue hace veinte puntas de años. Ellos se fueron y en un canalón, pasando de un potrero a otro, les salieron unos tipos, salieron disparando. Ni siquiera les dijeron “paren”, sino que pasaron y mataron a los caballos en los que iban, menos al de mi papá que quedó herido. Mi papá también quedó herido. Se lo llevaron en su animal y como a los qué… como a los dos kilómetros, el caballo se murió. Siguieron. Dicen que mi papá se les murió como a las tres horas.

Han pasado 26 años y ni Carlos ni su familia tienen certeza de lo que pasó. El tiempo erosionó la esperanza de encontrar a su papá. El ADN de Antonio estuvo en la Fiscalía durante años porque el conflicto armado hizo que en esa región aparecieran cuerpos con una tormentosa regularidad, pero nunca encontraron el de él.

Cinco hermanos y una esposa tuvieron que lidiar con un luto incierto. Cuando no hay un cuerpo al cual decirle adiós se vive con una esperanza ínfima y también, a pesar de lo contradictorio, con un duelo constante.

Luego de la desaparición de su papá intentaron extorsionar a Carlos. Una vez le enviaron un anillo de esmeraldas para garantizar que Antonio estaba vivo, pero la Unidad Antisecuestro y Extorsión de Antioquia le advirtió a su familia que esa no era una prueba fehaciente.



En Colombia hay 60.630 desaparecidos forzosamente desde 1970, según la investigación “Hasta encontrarlos” del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en 2016. El mismo estudio también concluye que durante el conflicto desaparecieron personas en 1.010 de los 1.115 municipios de Colombia. Uno de los objetivos a cumplir con el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y las Farc el 24 de noviembre de 2016, es que se conozca la verdad sobre este tipo de crímenes. Sin embargo, Carlos desconfía siempre de ese proceso y piensa, en la misma línea de muchos quienes se oponen, que “con ese acuerdo se le entregó el país" a la exguerrilla, los principales sospechosos de la desaparición de Antonio Vélez.

Su hijo trabaja en la misma empresa que Vélez fundó hace más de 60 años. Tiene tres hijos y solo uno de ellos había nacido cuando Antonio desapareció. Apenas tenía año y medio.

—Todos han preguntado por el abuelo: que qué pasó, que cómo fueron las cosas.

Ellos también son víctimas de ese crimen. La desaparición es un delito que solo prescribe en el momento en que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad.

Carlos Vélez, sus hermanos y su mamá decidieron vender la finca de Tarazá a los pocos años de la desaparición de Antonio. Se deshicieron de esas tierras que se convirtieron en los vestigios del miedo, del recuerdo de un papá que nunca regresó.

—Nunca se pudo comprobar nada, pero vos sabés que la habladuría de la gente y los comentarios son muy vitales en una región y como dice el cuento: “Si el río suena, piedras lleva”.