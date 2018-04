Se proyectan inversiones por $24,3 billones

Así va el avance del programa Contratos Plan para la Paz

redacción Nacional

El escepticismo con el manejo de los recursos del posconflicto crece día a día. La oleada de críticas ya cobró una cabeza: Gloria Ospina, la gerente del Fondo Colombia en Paz que fue retirada de su cargo por los escándalos que la rodean. A pesar de este panorama y de que el gobierno se ha empeñado en demostrar que no se ha perdido un peso de los dineros de la paz, existen otros mecanismos para garantizar que la implementación de lo acordado sea una realidad. Uno de ellos, que se ha gestado desde hace años y hoy es uno de los que más resultados está generando, es el programa Contratos Plan para la Paz, una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Este programa ha logrado que en las regiones se estén ejecutando $8 billones y se hayan invertido $2,2billones en 699 proyectos, que van desde la construcción de vías secundarias y terciarias, hasta centros de salud, sedes de universidades en territorios afectados por el conflicto o acueductos. Contratos Plan para la Paz tiene una vigencia hasta el 2022, tiempo en que el DNP proyecta que se pueden invertir hasta $24,3 billones que saldrían del presupuesto general de la Nación, de las regalías y de los presupuestos de entidades territoriales. Es decir, no tiene nada que ver con los dineros que han entregado países donantes, organizaciones internacionales o lo que ha destinado el gobierno para el posconflicto.

La iniciativa comenzó el 2012 bajo el nombre Contratos Plan, que consistía en descentralizar la toma de decisiones y focalizar las inversiones en los departamentos y regiones que tuvieran grandes brechas sociales. El objetivo era que, desde los mismos territorios, surgieran propuestas para la estructuración de proyectos acordes a los intereses del gobierno nacional y así lograr una mejor distribución de la riqueza. De esta forma, el DNP creó el programa tras la firma del Conpes 3822 de 2014. La entidad se convirtió en un vehículo que permitía direccionar los recursos estratégicamente para consolidar proyectos, principalmente, para el impulso de la infraestructura vial. Ahí quedó establecido que el Estado aportaría hasta el 60% de los recursos para las iniciativas territoriales.

Tras la firma del acuerdo de paz en La Habana y del Conpes 3867 de 2016, el programa Contratos Plan fue seleccionado como una de las herramientas para lograr la implementación de los acuerdos de paz. De ahí surgió Contratos Plan para la Paz o, en otras palabras, la segunda generación de Contratos Plan del DNP, que básicamente buscan ejecutar proyectos de infraestructura social como educación, salud, producción agrícola, vías terciarias, servicios básicos, entre otros. En su proyección, el DNP tiene cifras indicativas de que cerca de $9,2 billones podrían ser invertidos en más de 1.400 proyectos para el posconflicto adicionales a los que ha creado el gobierno.

El gerente de Contratos Plan del DNP, Santos Alonso Beltrán, indicó que no se trata de un programa ligado a los recursos de la paz. Además, que estos contratos hacen parte del Plan Marco de la implementación de lo acordado, por lo que se convierte en una herramienta adicional y que no tiene un presupuesto fijo, como sí sucede con los fondos para la paz. Finalmente, Beltrán explicó que la DNP no ejecuta ningún peso, pero en caso tal que tenga que contribuir con el cierre financiero de alguna propuesta, el DNP transfiere el dinero faltante, desde el fondo de inversión que se creó para estos proyectos, a la entidad encargada de estructurar y ejecutar el contrato.

Actualmente el DNP tiene siete proyectos de Contratos Plan Para la Paz en 164 municipios que fueron afectados por el conflicto. Hay un total de 98 proyectos en ejecución y 11 terminados, lo que representa inversiones por cerca de $737.000 millones. Según las cifras, se puede asegurar que este plan ya ha logrado ejecutar $8.600 millones en contratos que permitieron la implementación de los acuerdos en los territorios. Uno de ellos fue en Montes de María, región en la que los departamentos de Bolívar y Sucre, junto a entidades del orden nacional, han adelantado la construcción de alcantarillado y acueducto en distintos municipios afectados por el conflicto armado.

Asimismo, la DNP está trabajando con varios de los departamentos que fueron los proyectos pilotos de Contratos Plan desde 2012 para adecuar sus propuestas a los lineamientos de la implementación de los acuerdos de paz. En el caso del Cauca, que priorizó las inversiones en los municipios del norte del departamento y en la que proyectaron inversiones por más de $600.000 millones, están buscando a forma de replicar lo hecho a lo largo de la región. El objetivo es que el programa ayude a estructurar y gestionar contratos similares a los que permitieron la construcción del Hospital de Santander de Quilichao, del Centro de Atención Integral a la Familia en Puerto tejada y de la adecuación de la Universidad del Norte en Santander de Quilichao, una seccional de la Universidad del Cauca.

“Contratos Plan para la Paz ha permitido que las poblaciones más afectadas vean que sí se están implementando los acuerdos de paz. Que las ayudas prometidas por el gobierno sí se están viendo y no solo los apoyan con cursos o capacitaciones. Las comunidades necesitan reconstruir infraestructura que quedó destruida por el conflicto armado y el programa ha logrado sincronizar los intereses de entidades territoriales y nacionales para que los proyectos sean viables y tengan un mayor impacto. Obviamente la mayoría de cifras que se hablan son indicativas y no hacen parte de un presupuesto fijo, pero el objetivo es lograr focalizar alrededor de $24 billones para fortalecer la implementación de lo acordado en las regiones”, concluyó Beltrán.

Fuente DNP