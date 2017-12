Congreso "desfiguró" el acuerdo de paz: Iván Márquez

Con informacíon de EFE

El representante nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, criticó a los parlamentarios por no considerar la paz como "el más elevado de todos los derechos".

"El desarrollo normativo del acuerdo paz de La Habana, base de la construcción de nuestro futuro, transfiguró por momentos los edificios del Congreso en un mercado de transacciones de vicios y ambiciones que terminaron desfigurando lo pactado".

Con esas palabras Iván Márquez, representante nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, crítico el papel desempeñado por el Congreso en el trámite de las reformas y proyectos claves para la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En ese sentido señaló "la poca visión y la insensibilidad" de algunos legisladores que considera que "no alcanzaron a ver o considerar que la paz es el más elevado de todos los derechos, el derecho síntesis sin el cual no será posible la materialización de otros derechos".

La plenaria del Senado aprobó este jueves por mayoría el informe de conciliación de la Ley Estatutaria que reglamenta la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el último día del "fast track", el mecanismo de vía legislativa rápida para tramitar leyes y normas para la implementación del acuerdo con las Farc.

En la conciliación quedaron consignados los nuevos requisitos para los magistrados de la JEP, los cuales ya fueron designados. Igualmente, con lo aprobado en el Senado se habilitó la participación en política de los exguerrilleros de las Farc, pero antes deben someterse ante la JEP, comprometerse a decir la verdad y reparar a las víctimas.

"Allí se ha desvertebrado el concepto de JEP que habíamos convenido con el Gobierno en La Habana, ahora aparece como una jurisdicción especialmente concebida para las Farc, para una de las partes, cuando su presupuesto inicial era que este sería un componente de (...) justicia, reparación y no repetición para todos los involucrados en estos crímenes", afirmó Márquez en relación a la participación de terceros civiles en dicha instancia.

#BalanceFARC || "Somos el único partido que se ha comprometido a ir a la JEP. Somos los únicos que al día de hoy hemos pedido perdón a las víctimas. Ningún otro partido lo ha hecho" @IvanMarquezFARC #VamosPorLaImplementacion Transmisión en vivo https://t.co/rAptGayqWU pic.twitter.com/xUeLSuka0H — FARC (@FARC_EPueblo) 1 de diciembre de 2017

Agregó que preocupa que los paramilitares quden excluidos de la JEP y que no se permita "el funcionamiento de la Unidad Especial de la Lucha contra el Paramilitarismo, porque no le gustó al fiscal su autonomía, a pesar de que hiciera parte de la Fiscalía. No quiere una unidad especial autónoma sino que dependa de él".

Por ello le pidió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que salve "lo que debería ser la más grande obra de su Gobierno", el proceso de paz.

"El proceso de paz atraviesa un momento de crisis que puede ser pasajera si el Presidente de la República, haciendo uso de sus potestades constitucionales, asume exclusivamente las riendas de su conducción", agregó el exguerrillero.