Desde este lunes, Gobierno y Eln buscarán nuevo cese del fuego

-Redacción Política

Tal como había sido anunciado el pasado 22 de marzo, desde este lunes el Gobierno y el Eln buscarán pactar un nuevo cese bilateral del fuego desde Quito (Ecuador), en donde se desarrollan los diálogos de paz con esa guerrilla.

Según Gustavo Bell, jefe del equipo negociador del Gobierno en la mesa con el Eln, ha habido avances importantes en la agenda de diálogos, sin embargo, uno de los puntos fundamentales para poder avanzar a paso firmo con lo que está previsto es que se pueda lograr un nuevo cese de hostilidades. El pasado acuerdo de cese del fuego bilateral culminó el pasado 9 de enero.

La intención es que este nuevo acuerdo se pueda dar de manera indefinida y no tenga un límite, como lo tuvo el que se logró en septiembre de 2017. Además, según dijo Bell en entrevista con el diario El Tiempo, esta sería la garantía para que la agenda siga avanzando.

En esta nueva ocasión, de acuerdo con el negociador, el Eln se debe comprometer a no atacar la infraestructura civil, así como no reclutar menores de edad, no secuestrar y no hacer minados.

La idea de que el nuevo cese sea indefinido, incluso definitivo, también la comparte la Iglesia católica, que hizo parte de la veeduría en el pasado acuerdo con esa guerrilla. Según el cardenal Rubén Salazar, el siguiente paso indiscutible en la mesa de negociación en el cese y que esa será la única forma de creerle al Eln su voluntad de negociar la paz.

“El Eln tiene que entrar en razón y darse cuenta de que, hoy en día, una guerrilla como esa destruye el país, impide que salgamos adelante y que se construya una sociedad justa”, señaló Salazar.