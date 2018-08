El presidente Juan Manuel Santos lo intentó con el Eln y no lo logró

Santos lo intentó, perseveró en ello, se aplicó de manera durante años, pero, en ocho años, no consiguió acordar la paz con la segunda guerrilla más grande del país.

Juan Manuel Santos pasará a la historia como el presidente que fue capaz de culminar de manera exitosa un proceso de paz con las Farc, por lo menos la construcción de un acuerdo, otra cosa será su implementación que está en curso no sin pocas dificultades. Desafortunadamente no lo logró con el Eln: lo intentó, perseveró en ello, se aplicó de manera personal durante años, pero lo avanzado es muy poco para el tiempo y las energías invertidas, sobre todo por la prioridad que el tema ocupó en su agenda.

Desde que asumió su primer mandato como presidente, aquel lejano 7 de agosto de 2010, envío el mensaje: “Tengo la llave de la paz y estoy dispuesto a utilizarla si se dan las circunstancias adecuadas”. Se aplicó con juicio y compromiso al cierre del conflicto armado y, como buen estratega que es, diseñó un rumbo de actuación, allí quedó establecido que la prioridad era establecer un proceso con las Farc y luego con el Eln.

Allí empezó la trayectoria que nos trae a este precario resultado con esta última guerrilla. Las valoraciones del presidente y de su equipo no fueronn descabelladas: el Eln no está maduro para una negociación exitosa y sí puede enredar unas negociaciones con las Farc, quienes sí tienen una decisión tomada, la guerra ya no es el camino. Con esos cálculos basados en inteligencia y capacidad de análisis, se enrumbaron a un proceso con las Farc y el Eln quedó atrás.

Aunque es cierto que el gobierno del presidente Juan Santos buscó a Juan Carlos Cuellar, el principal dirigente del Eln, preso desde el año 2003 y quien participó de la mesa con el presidente Álvaro Uribe entre 2005 y 2007, contactos establecidos por Frank Pearl y Alejandro Eder en 2011, esos contactos no llevaron a un proceso en firme.

Con una agenda firmada en secreto con las Farc, Santos le pidió el favor al presidente Hugo Chávez para establecer un contacto con el Eln en agosto de 2012. ¿Por qué no lo pidió antes? ¿Estrategia? ¿Cálculo político?, lo cierto es que Chávez invitó al dirigente del Eln, Antonio García al Palacio de Miraflores y le propuso un intercambio con Frank Pearl. En esta cita la guerrilla fue informada del interés del Gobierno colombiano de unas negociaciones, así como de la existencia de una mesa y una agenda con las Farc. La respuesta de Antonio García fue recibir la iniciativa, comprometiéndose a responder, luego de las consultas pertinentes al interior del Comando Central del Eln.

El país se enteró en agosto de la agenda y la mesa con las Farc, la cual se instaló en octubre y empezó a funcionar en La Habana en noviembre de 2012, con gran expectativa nacional e internacional y, por supuesto, con el inicio de un intenso debate con el expresidente Álvaro Uribe.

De la fase secreta de las Farc con el equipo de gobierno, precedido por el alto comisionado Sergio Jaramillo, en La Habana, el equipo de la guerrilla preguntó por el Eln. Lo hizo en febrero, pero obtuvo como respuesta que ese no era un tema de la mesa. Volvió a preguntarlo en marzo, en mayo y siempre obtuvo la misma respuesta: “ese no es un asunto de este diálogo”. El equipo de gobierno fue tajante con la situación.

En enero de 2013, el Eln secuestró al canadiense Jernoc Wobert, ligado a un tema de una mina pequeña y en disputa con unas comunidades en el sur de Bolívar. Por este plagio Santos anunció de manera pública que suspendía todos los contactos con el Eln, hasta que este ciudadano no fuera liberado, lo cual ocurrió en agosto de ese mismo año. Pero los contactos no fueron restablecidos sino hasta enero de 2014. Se perdió todo un año por el secuestro.

2014 fue el año en que inició la fase exploratoria, liderada por Frank Pearl por parte del Gobierno y Antonio García por la guerrilla. Reuniones secretas en Ecuador, Venezuela, Brasil, con el apoyo del Gobierno noruego, implicado de manera decidida y profesional, como lo estuvo en el proceso con las Farc. La primera noticia de esta fase exploratoria la tuvo el país pocos días antes de la segunda vuelta presidencial, que Juan Manuel Santos disputaba con Óscar Iván Zuluaga.

En el anuncio reafirmó el compromiso con una paz negociada. El comunicado, que fue fue hecho público de manera simultánea por el gobierno y por Piedad Córdoba, líder de ‘Colombianos por la Paz’, informaba que se estaba diseñando un proceso y que habían establecido un punto de participación de la sociedad y víctimas.

Pero luego de este anuncio, vino el silencio y las especulaciones: en los primeros meses de 2015, se habló de que el Eln se resistía a que en la agenda en construcción quedara el tema de la dejación de armas, punto necesario en un proceso serio. Que el Gobierno se perdía, que el Eln no aparecía, especulaciones que tenían algo de verdad. 2015 pasó en silencio de lado y lado, quizás uno de los últimos pulsos vino por la sede de trabajo, el Gobierno popuso Ecuador y la guerrilla, Venezuela. Ese fue un pulso duro y se resolvió con la solución de establecer que la mesa iniciaría en Ecuador y rotaría por Venezuela, Brasil, Cuba y Chile, algo que no se concretó

Solo hasta el 30 de marzo de 2016, se anunció que Gobierno y guerrilla tenían una agenda que partía de la participación de la sociedad, punto en el que el Eln ha insistido desde hace 20 años cuando propuso una convención nacional. Luego la agenda habla de un punto de democracia para la paz, un punto de transformaciones y, por supuesto, el infaltable y delicado temas de las víctimas del conflicto. Los últimos puntos son los del fin del conflicto y la implementación.

Pero la dicha no duro ni horas. El mismo día que se firmaba la agenda en Caracas, Santos dijo en alocución presidencial desde Bogotá que había firmado una agenda y un proceso con el Eln, pero que este no iniciaría hasta que la guerrilla no liberara a Patrocinio Sánchez, político chocoano secuestrado en 2015 y quien luego fue canjeado, por problemas de salud, con su hermano Odín, esta crisis duro hasta octubre, donde, nuevamente desde Caracas, Mauricio Rodríguez, en representación del presidente, y Pablo Beltrán, por el Eln, anunciaron que la mesa se instalaría en Quito a finales de ese mes.

El Gobierno ecuatoriano participó en todos los detalles para la instalación. La delegación guerrillera viajó a Quito, todo estaba listo, pero no pasó nada. Santos se sintió manipulado por el Eln, pues, aunque supuestamente se habían comprometido con la liberación de Sánchez, esto no pasó. Ellos afirmaron que ese no era un compromiso y se evidenció que el presidente “estaba siendo mal informado”, causando grandes dificultades. La situación fue tal que la instalación de la mesa solo se dio hasta febrero de 2017.

Para entonces ya había culminado la mesa con las Farc. Todo pareciera indicar que tanto el gobierno como el Eln, se aplicaron a dilatar hasta que el proceso de negociaciones con las Farc estuviera resuelto. Esto siempre fue un tema delicado, pues la sombra de las Farcen este proceso y la pretensión del gobierno de negociar con el Eln, lo más parecido a lo que había pactado con las Farc.

Juan Camilo Restrepo y su equipo iniciaron la fase pública con el Eln, trabajaron diez meses, desarrollaron cuatro rondas e insistieron en exigirles la suspensión del secuestro; la guerrilla se resistió argumentando que podía ejercer esta práctica como parte de su rebelión armada. No escucharon razones sobre el amplio repudio, sacaron a relucir que había muchas más prácticas de victimización igualmente repudiables, que ya no estaba dispuesta a gestos unilaterales y que todo era posible de discutir y pactar en la mesa, pero con un sentido de bilateralidad.

Pasaron los meses de 2017, la mesa no producía nada concreto, hasta que se acercó la visita del papa Francisco y, entonces, pactaron un cese bilateral, sin concentración ni suspensión de muchas prácticas ilegales. Fue un cese flexible y frágil, importante y valioso para las regiones que sufren el rigor de las confrontaciones, ayudó proteger la infraestructura petrolera y, además, se dieron las primeras audiencias en Tocancipá, en Bogotá y virtuales para escuchar una pluralidad social e institucional, que giraron sobre el punto clave de participación. Allí importante el trabajo de Luz Helena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, por parte del Gobierno, y de María Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, por la guerrilla.

En diciembre renunció Juan Camilo Restrepo y parte del equipo de gobierno, mostrando la constante inestabilidad del equipo de gobierno. El cargo como jefe negociador lo asumió Gustavo Bell, quien reforzó su equipo con Socorro Ramírez, Angelika Rettberg, además se mantuvieron Juan Mayr y el general Fredy Padilla de León. Pero su estreno fue con crisis, pues el Eln no quiso prorrogar el cese bilateral, planteando la necesidad de evaluarlo, para conseguir uno de “mejor calidad”, además, insistió en que era inadmisible la continuidad de la violencia contra los líderes sociales.

A la distensión vivida entre el 1 de octubre del 2017 y el 9 de enero de 2018, sobrevinieron los estruendos de la guerra. En la madrugada del 10 de enero ya la guerrilla había atacado en oleoducto Caño Limón-Coveñas. Además, atacó a unos infantes de marina en Arauca y otros hechos de guerra. Santos respondió dándole la orden a su equipo negociador para que regresara a Bogotá. La crisis solo se resolvió cuando el Eln anunció una suspensión unilateral de acciones de guerra para que las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo fueran en paz, como efectivamente sucedió, un hecho histórico en los últimos cuarenta años.

La recta final de las negociaciones entre Gobierno y Eln durante el mandato de Santos tuvo nuevos sobresaltos. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno dio por finalizada su participación como garante y pidió a Gobierno y al Eln que salieran de su país, en medio del dolor por el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio a mano de la disidencia de las Farc liderada por alias ‘Guacho’. Esto llevó a una suspensión de tres semanas, hasta que las partes acordaron instalar la mesa en Cuba.

Esta semana fue el último contacto entre el presidente Juan Manuel Santos y el Eln. A pesar de las pretensiones del gobierno, no lograron pactar un nuevo cese bilateral. Algunas voces lo veían como inconveniente. Tenemos un nuevo presidente, Iván Duque, quien debe valorar con calma cómo darle continuidad a un proceso de diálogos y negociaciones con una guerrilla como el Eln, que tiene muchas dudas y debates internos sobre la viabilidad de un proceso negociado.

El presidente Santos quiso terminar el conflicto con el Eln, pero siendo un estratega, le faltó calidad en su estrategia, le faltó propuesta negociadora, convicción del camino de participación, estabilidad en su equipo negociador y utilizar bien el tiempo. La guerrilla ha dicho que sigue interesada y comprometida con la salida negociada del conflicto. Esperemos que el presidente Duque aprenda de estos ocho años y logremos en este cuatrienio un acuerdo con el Enln, para lo cual se requiere de un proceso de participación y lograr la distensión del conflicto.