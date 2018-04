“El único enemigo de la paz es el narcotráfico”: Néstor Humberto Martínez

Para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha revivido un nuevo enemigo en Colombia: el narcotráfico. Por eso, se hace necesario refundar la política antidrogas en el país; definir estrategias para lograr la ayuda de la comunidad internacional en la erradicación de los cultivos ilícitos, e impulsar leyes contra el narcomenudeo o microtráfico, entre ellas, una que confronte la llamada dosis de aprovisonamiento. Leyes que, de cualquier manera, no pueden permitir concesiones, como legalizar cultivos ilícitos de menos de tres o 1,8 hectáreas.

Fue la radiografía de la Colombia del posconflicto que hizo el jefe del ente acusador ante más de 600 alcaldes reunidos en el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena. Y la actual realidad, expuso, muestra un preocupante incremento de los homicidios en varias regiones del país, producido por esa guerra sin cuartel de las bandas criminales por quedarse con el negocio de la droga, tras la salida de las Farc de esos territorios. Martínez reveló incluso que se tiene información judicializada de que alias “Guacho”, el disidente que tiene en jaque la frontera con Ecuador, es el brazo armado en Colombia del cartel de Sinaloa.

“Al cerrar 2017, se presentaba como una de las mejores noticias para el país, y lo era, y como uno de los frutos del proceso de paz, la disminución de la tasa de homicidios en casi un 5%. Pero las cosas están cambiando, las tendencias hoy son negativas y hay que decirlo: en año corrido, si comparamos enero-abril de 2017 con el mismo período de 2018, el homicidio está creciendo a una tasa positiva del 7,2% (…) Ustedes viven la realidad de la seguridad ciudadana en sus municipios. Tenemos que identificar qué está pasando en el posconflicto, cuando se esperaba que el proceso de paz consolidara la tendencia a la baja en materia de homicidios en Colombia”, señaló.

Según el fiscal general, lo que se observa es que, en los territorios, el crimen organizado es el que le está quitando ahora el sosiego y la tranquilidad a los colombianos, y ya no lo es la intolerancia o el delito común. “La Fiscalía ha identificado 12 territorios en donde las tasas de homicidios están creciendo exponencialmente, entre ellas, por ejemplo, el nordeste antioqueño, el sur de Córdoba, el Catatumbo, el Pacífico caucano, el norte del Cauca, Nariño, Arauca, el centro de Córdoba”.

La radiografía muestra que la situación más crítica se da en las zonas de frontera, que es por donde se da la salida de la droga, ligado a los corredores para la exportación. “Los cultivos ilícitos fueron ubicándose estratégicamente hacia esas zonas de frontera. Y hay que reconocer otra realidad: el crecimiento de esos cultivos ilícitos. De ahí la tendencia al incremento de los homicidios, producto de los conflictos que se están viviendo en esas zonas, entre bandas organizadas, que están tratando de cooptar los territorios que abandonaron las Farc”, agregó.

Martínez dijo además que otro grave fenómeno que incrementa los asesinatos tiene que ver con el microtráfico y el narcomenudeo en las ciudades intermedias. La mitad de ellos se presentan con la modalidad del sicariato. “Son disputas entre las bandas locales. Cómo no hablar de lo que esta pasando alrededor de los colegios, las escuelas, las universidades. El drama que se está viviendo (…) los sectores del micromenudeo de drogas están a punto de expropiarle a Colombia una generación completa en medio de la adicción al vicio y eso hay que decirlo con claridad porque demanda políticas publicas”, enfatizó.

Así las cosas, para el fiscal general, el problema del tráfico de drogas se ha convertido en el nuevo desafío de la sociedad colombiana. “En medio de la aclimatación de la paz, concentramos los esfuerzos como sociedad en crear unas condiciones para que se callaran los fusiles de los alzados en armas, y amén que fuimos exitosos, pero en el entretanto fue gestándose y creciendo ese demonio del narcotráfico, que tiene su máxima expresión en el crecimiento de los cultivos ilícitos. Lo denuncie al mes de haber tomado posesión, en septiembre de 2016, y la historia ha terminado por darnos la razón dos años después: estamos bordeando las 200 mil hectáreas de coca”.

Con un agravante, agregó Martínez, la productividad de esos cultivos no es la misma del pasado. En los años 90, cuando se enfrentaba a los carteles, cada mata de coca producía dos cosechas al año, hoy está produciendo entre cuatro y cinco. De ahí que ahora las incautaciones se hagan en toneladas y no en kilos, como sucedía en el pasado. “Ha revivido un nuevo enemigo en Colombia, el narcotráfico. Y es necesario que en esta transición de poder podamos construir entre todos los colombianos un nuevo acuerdo que nos permita refundar la política antidrogas o vamos a perder nuestra estabilidad institucional. Es un imperativo ético, político, económico y, si se quiere, de instinto de conservación como sociedad”.

Eso sí, el jefe del ente acusador considera que se debe construir una nueva agenda que apunte a la erradicación, no de 50 ni de 100 hectáreas de coca y marihuana, sino de 200, dada precisamente la productividad de cada planta. Y también que se hace absolutamente necesaria la colaboración internacional. “Esto no lo podemos hacer solo nosotros y con nuestro bolsillo, necesitamos de la cooperación decidida de los países, pero si no ponemos este punto en la agenda internacional, en la agenda diplomática, nunca vamos a tener esa cooperación. Debemos buscar ayuda para el desarrollo de proyectos productivos que permitan emancipar esas comunidades agrícolas de los cultivos ilícitos y hagan viable su acceso a una economía formal, que es lo que se requiere”, argumentó.

Y advirtió: “Si creemos que lo podemos hacer solo con nuestras limitaciones fiscales, estaremos induciendo a una nueva frustración, postrando estos territorios, por la incapacidad de nuestro Estado para brindar bienes públicos necesarios para que estas economías sea realmente formales”.

Por último, el fiscal Martínez resaltó que el tema de la lucha antidrogas implica también confrontar una nueva realidad y es la viabilidad como nación de incertarnos en una comunidad de naciones y no convertirnos en un problema geopolítico para la región. “Hoy, con lo de los disidentes de las Farc, como los liderados por ‘Guacho’ en Nariño, que según información que tenemos en la Fiscalía son el brazo armado del cartel de Sinaloa en Colombia, nos vamos a convertir en un problema geopolítico que está alterando la tranquilidad y el sosiego ciudadano de un país amigo limítrofe como Ecuador, o los problemas que podemos estar generando en Centroamérica, a través de la exportación de base de coca y el desarrollo allá de cristalizaderos”.

Y concluyó el fiscal: “Necesitamos leyes que ayuden a combatir el narcotráfico, el narcomenudeo, el microtráfico. Necesitamos de inmediato una normatividad que confronte la denominada dosis de aprovisonamiento. Nadie está proponiendo penalizar la dosis de consumo, pero la tenencia de papeletas es necesario regularla si queremos ganar la guerra jurídica en las ciudades y las veredas en Colombia contra los responsables de ese negocio, de lo contrario tenemos perdido esta batalla. Y esas leyes no pueden estar en contravía de la realidad, no pueden haber leyes concesionarias, que manden mensajes inapropiados. Por eso nos hemos parado una y otra vez en la raya para decir que leyes que legalizan los cultivos ilícitos en tres hectáreas y ahora en 1,8 son un peligro para la sociedad. Y necesitamos una legislación que sea más dura frente a la incautación de bienes, que haya procesos de expropiación ‘express’ para doblegar a estos narcotraficantes. Alcaldes, tenemos un nuevo desafío en la sociedad colombiana, tenemos que refundar la política antidrogas porque el único enemigo de la paz es el narcotráfico”.