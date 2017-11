Eln convoca a comunidad a encuentro en Chocó, y gobierno lo desautoriza

-Redacción Política

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado aclarando que la convocatoria hecha por el Eln para un encuentro regional en Chocó con las comunidades, no está autorizada por la delegación de paz del gobierno.

Un comunicado en el que la dirección del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Eln convoca a la comunidad del Chocó a participar en un "Encuentro Regional", despertó este mércoles las alarmas del Gobierno. En el texto, dicha estructura guerrillera argumenta que, teniendo en cuenta que un componente fundamental de la mesa de diálogos entre Gobierno y Eln en Quito es el tema de la participación ciudadana, es necesario que se den espacios de diálogo y se establezca una "comunicación directa y fluida entre el Eln en terreno con las organizaciones sociales, Ong, institucionalidad, partidos, gremios, diferentes iglesias, y otros, que nos permita informar y aclarar oportinamente las situaciones que se presenten".

Acto seguido, el Frente de Guerra Occidental invita a la comunidad y a las organizaciones a un encuentro el martes 12 de diciembre en el corregimiento San Miguel del medio San Juan, señalando que el cese al fuego pactado con el Gobierno hasta enero "debe garantizar las condiciones para que este encuentro sea posible".

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz no tardó en emitir un comunicado en el que dejó claro que estos encuentros no están autorizados ni se van a autorizar por parte de la delegación del Gobierno. "Este tipo de reuniones contraría lo que dicen los protocolos del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN) acordados por las delegaciones el pasado 4 de septiembre de 2017, en el sentido de que una estructura del Eln no puede convocar a la comunidad a un encuentro donde estarán armados", señala el texto.

De acuerdo con el Gobierno, estas convocatorias, además, constituyen un "amedrentamiento a la sociedad civil y una provocación que podría afectar gravemente el CFBTN. Por tal motivo este tipo de reuniones son prohibidas por la legislación nacional y también son contrarias al Acuerdo de CFBTN, y la población civil debe abstenerse de atender este tipo de convocatorias".

El Gobierno insistió en que aunque su delegación de paz está decidida a avanzar y alcanzar los acuerdos para acabar con el conflicto armado con esa guerrilla, debe quedar claro que "las negociaciones se hacen con todo el Eln, no al menudeo con frentes regionales de este grupo".

Además, la Oficina del Alto Comisionado recordó que en varias ocasiones se ha solicitado a los negociadores del Eln en Quito que acrediten en la mesa a un representante de los frentes en Chocó, y que sin embargo, "la solicitud hasta ahora no ha sido atendida".

La convocatoria del Eln, denominada Encuentro Regional Chocó construyendo visión de País y Región, tiene como fecha plenaria el 12, 13 y 14 de diciembre y señala que aparte de este espacio se habilitarán "intercambios con quienes tengan temas pendientes o inquietudes para tratar con el Eln y deseen aprovechar la oportunidad de encontrarnos para aclararlos".

Y finaliza: "Esperamos contar con su presencia porque el futuro es de todos, construyámoslo de manera participativa".