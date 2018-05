Estados Unidos sí investiga a Iván Márquez por narcotráfico, según Univisión

Redacción Política.

Los rumores sobre una investigación que se llevaría a cabo en Estados Unidos en contra del líder del partido FARC Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, siguen en el ambiente. Primero fue el diario The Wall Strett Journal, que señaló en un artículo publicado el fin de semana que las autoridades norteamericanas tendrían información que vincula al antiguo líder guerrillero con un capo mexicano.

Esta vez es la cadena Univisión la que asegura que la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, en efecto, investiga a Márquez y a un alto miembro del gobierno de Venezuela por tráfico de drogas, y que la identidad de este último se ha mantenido en reserva por el medio “para no afectar el avance de la investigación”.

De acuerdo con la información que publica Univisión en su portal, las autoridades de Estados Unidos están investigando un video en el que Márquez estaría hablando con quien se presenta como un colaborador del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, en una reunión que habría sucedido luego de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.

Contexto: Controversia por la supuesta vinculación de Márquez con narcotráfico

Asegura la cadena de televisión que las autoridades intentan establecer si el exlíder guerrillero participó en el mismo hecho por el que fue capturado Jesús Santrich, capturado por al CIT de la Fiscalía y recluido en la cárcel La Picota, después de que un juez del distrito sur de Nueva York lo solicitara en extradición.

Santrich entró en huelga de hambre desde el 9 de abril y tuvo que ser trasladado, posteriormente, al hospital El Tunal, en Bogotá, en donde, según un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se encuentra estable y continúa bajo observación. “La vida no vale nada si no dejamos un ejemplo de dignidad que perdure”, escribió Santrich en una carta que fue publicada en la cuenta oficial de Twitter del partido FARC.

Le puede interesar: Fiscalía no tiene investigación contra Márquez por narcotráfico

Lo que asegura el medio estadounidense llega luego de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez señala que, al menos desde la Fiscalía colombiana, no había ninguna investigación en contra de Iván Márquez. A través de su cuenta de Twitter, el ente acusador declaró: “Fiscalía de Colombia reitera que no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz”. El trino fue en respuesta a lo publicado primero por el artículo de The Wall Street Journal.