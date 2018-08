“Fuerza Pública debe copar territorios que dejaron las Farc”: OEA

-Redacción Paz

El más reciente informe de la Misión de Paz de la Organización de Estados Americanos señaló que las zonas más vulnerables del país todavía no sienten los beneficios de la paz.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), presentó este jueves en Washington, ante el Consejo Permanente de esa Organización, su vigésimo cuarto informe sobre el avance de la construcción de paz en el país. El jefe de la Misión, Roberto Menéndez, valoró la voluntad manifestada por el presidente Iván Duque de continuar trabajando para consolidar la paz.

En el informe, la Misión plantea los avances que ha tenido la implementación del Acuerdo de paz con las Farc y además los retos y desafíos que debe asumir el nuevo gobierno para llevar la paz a los territorios más afectados por el conflicto, que “aún no perciben los beneficios y los dividendos de la paz”, según señala la Organización.

Si bien reconoce la labor llevada a cabo por la Fuerza Pública, el informe señala que “el Acuerdo no ha logrado impedir aún el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de sus territorios; los atentados y homicidios contra líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, entre otros.”

Precisamente la ola de violencia desatada contra líderes sociales en el país es uno de los temas centrales en este nuevo informe de la Misión. “La OEA reitera su preocupación sobre la situación de seguridad de quienes son representantes de comunidades y ejercen acciones de reivindicación social, dada la continuidad de asesinatos, amenazas, atentados, desplazamiento forzado y estigmatización contra dicha población.”

Frente a este tema, la OEA hace un llamado para que tanto la Fiscalía General de la Nación, como el Cuerpo Élite de la Policía no se limiten únicamente a la identificación de los autores materiales, sino que promuevan investigaciones para dar con los posibles autores intelectuales.

Asimismo, el informe plantea que además de la identificación de los responsables de los ataques a líderes sociales, las autoridades velen por el esclarecimiento adecuado de las causas, “tales como la disputa por la tierra, la defensa del territorio, la oposición o participación frente a la sustitución de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras y actividades extractivas; disputa por espacios políticos, reivindicación de derechos; estigmatización vinculada a la relación con actores del conflicto armado, de la criminalidad o la institucionalidad, entre otros”.

A lo largo del informe, la Organización deja claro que la Fuerza Pública no está copando los territorios en los que ejercían control territorial las antiguas Farc y que eso ha dado paso para que se incremente la violencia debido a las disputas territoriales de los otros actores armados.

“El monitoreo constante de la MAPP/OEA evidencia que la violencia no cesa y los entornos criminales no dan tregua. La disputa entre la guerrilla del ELN, Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) por el control territorial, se acrecienta proporcionalmente en los territorios dejados por las FARC-EP, acentuándose en las zonas donde los recursos naturales y las condiciones para la realización de actividades criminales son adecuadas para sus intereses y donde el Estado no llega eficientemente”, señala el informe.

A su vez, en el documento la Organización reitera su apoyo al proceso de paz con el Eln y destaca la participación activa que ha tenido la Iglesia, la sociedad civil y la comunidad internacional. Además, se refirió al cese bilateral que no pudo ser pactado en el gobierno del expresidente Santos.

“Un cese bilateral amplio con mecanismos de verificación adecuados que asegure la llegada a los territorios y actúe de manera articulada, es clave para garantizar la estabilidad del proceso y llevar alivio a las comunidades más afectadas por la confrontación”, puntualiza el informe.