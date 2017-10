Jesús Santrich: 'El Paisa' no va a traicionarnos jamás

-Redacción Paz

Fueron horas de incertidumbre. El pasado viernes las alarmas se prendieron luego de que se filtrara una información que reseñaba que Óscar Montero, El Paisa, había abandonado el campamento de Miravalle.

Se sospechó lo peor y se llegó a decir que el excomandante de la columna móvil Teófilo Forero había decidido seguir los pasos de 'Rodrigo Cadete' para sumarse a la disidencia de las Farc.

La información generó una movilización de alto nivel. Comisiones del gobierno y las mismas Farc viajaron hasta la zona. Funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Luciano Marín (Iván Márquez), Jesús Santrich y Raúl Rosende, jefe de la misión de la ONU en Colombia, llegaron al lugar.

El incendio se apagó y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño (Timochenko ), dijo que El Paisa salió de Marivalle por razones de seguridad. "El Paisa sigue siendo un militante de la paz", dijo en Twitter el líder de la Fuerza Autónoma Revolucionaria del Común.

Tres días después, Jesús Santrich, otro de los líderes del naciente partido político, habló de lo que pasó el pasado viernes. Dijo a Caracol Radio que "El Paisa es un comunista insobornable, indoblegable que no va a traicionarnos jamás".



Según Santrich, Óscar Montero salió momentáneamente de Miravalle para verificar el avance del proyecto productivo económico que lidera en la zona.

"El Paisa no necesita autorización para salir de la zona. El día que se quiera ir porque le da la gana se va y punto. Es un hombre de carácter, de criterio y palabra. Pero ese carácter, criterio y palabra lo tiene empeñado con la paz (...) las Zonas de Reincorporación no son centros de reclusión o confinamiento. De ahí puede salir la gente cuando quiera y para donde quiera", añadió en el diálogo con la cadena radial.

En la polémica que se atizó en redes sociales y medios de comunicación el pasado viernes, se registró la opinión del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien calificó de "pataleta" la salida de El Paisa del Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación que está a solo dos horas del casco urbano.

"Por qué esta actitud de este señor de haberse querido ir del campamento dejando una razón, es importante que las Farc le hablen con la verdad al país, cuáles son las diferencias que existen con la cúpula”, dijo el mandatario local.

Santrich califica a Humberto Sánchez de "personaje oscuro" que "lanza petardos al proceso de reconciliación e la región".

Dijo a Caracol Radio que las Farc y el alcalde no tienen "ningún tipo de relación cordial. Se le ha invitado, se le ha abierto los brazos, se le ha pedido que participe en el proceso. Pero él sigue en esta línea obstinada del uribismo de la confrontación y de volver a la guerra".

El alcalde de San Vicente del Caguán asegura que El Paisa tiene serias diferencias con la cúpula de las Farc y los acuerdos firmados con el gobierno. Al respecto, Jesús Santrich dice que el inconformismo de todos los integrantes de las Farc es con el gobierno.

"La implementación se ha convertido en una renegociación incómoda, fastidiosa, asquerosa que ha derivado en inseguridad jurídica, inseguridad personal, inseguridad socioeconómica. Al acuerdo no se le puede seguir cambiando una coma más. Los que son están haciendo trizas el acuerdo no son solamente los sectores del uribismo sino dentro del mismo seno del gobierno. Entonces nosotros tenemos que seguir cediendo y cediendo, eso no puede ser más. A ese ritmo están empujando hacia un despeñadero lo que se acordó en La Habana".

Candidato presidencial de las Farc para las elecciones de 2018

"Al rededor de nombres no podemos construir nada si no al rededor de proyectos. Si hay líneas de convergencia sería bueno. Es más, hemos pensado en lanzar candidato presidencial, no hemos definido quién, pero vamos a hacerlo para ir mirando las posibilidades de convergencia con quién se puede construir paz. (...) Clara López, no sé si Gustavo Petro esté habilitado, o Piedad Córdoba, son nombres excelentes para hacer una campaña de convergencia por la reconciliación".