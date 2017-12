Juan C. Restrepo renunció como jefe negociador del gobierno en diálogos con el Eln

-Redacción Paz

El pasado primero de diciembre, Juan Camilo Restrepo publicó en su cuenta de Twitter un video en el que presentaba un balance del cuarto ciclo de los diálogos de paz con el Eln. "El balance es satisfactorio (...) durante este ciclo se puso en marcha el primer cese al fuego que se ha pactado nunca con el Eln en 52 años de historia de este grupo subversivo".

Tres días después, el exministro anunció que renuncia a su cargo como jefe negociador del gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. En diálogo con Caracol Radio, Restrepo señaló que, "cumplió un ciclo" y que por eso le pidió al presidente Juan Manuel Santos que lo relevara del cargo.

“Todo esto se lo he comentado al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con él he venido hablando y le he solicitado por lo tanto que me libere de estas responsabilidades como jefe del equipo negociador. Liberación, que será efectiva en los primeros días del año entrante a fin de que precisemos la fecha con el presidente y se dé solución de continuidad”, dijo. Lea también: "Cuarto ciclo de negociación con el Eln fue satisfactorio": Gobierno

Para renunciar al cargo, Restrepo argumenta motivos profesionales. Dice que hace parte de un Tribunal de Arbitramento radicado en la Cámara de Comercio de París y que, a partir del primer trimestre del 2018, su presencia debe ser más constante en la capital de la República. Restrepo llegó al cargo el 24 de octubre de 2016.

El próximo ciclo de los diálogos con el Eln inicia el 9 de enero en Quito. Quien sea designado como jefe negociador de los diálogos, deberá buscar, en primera instancia, la prolongación del cese al fuego que finaliza ese mismo día.

Ese cese al fuego empezó a regir el 1 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero, día de inicio del próximo ciclo de negociaciones.

La semana pasada, cuando Restrepo hizo en Quito un balance del proceso, destacó que de forma paralela al cese al fuego, se han aplicado "medidas de carácter humanitario" que acompañan este periodo sin hostilidades con el objetivo de "ir desescalando (reduciendo) el conflicto".

Restrepo informó de que los delegados del ELN en las mesas de negociación irán en estos días a unas consultas internas para aclarar "cual es la posición de ellos frente a la continuidad o no del cese al fuego".