La primera biblioteca del proceso de paz está en los Montes de María

-Redacción Política

El Gobierno Nacional lanzó este sábado la Biblioteca del Proceso de Paz con las Farc en el Carmen de Bolívar, región de los Montes de María (Bolívar), con la entrega de 10 tomos que relatan los detalles y contienen los documentos más importantes recolectados durante siete años de conversaciones entre el gobierno de Santos y la exguerilla.

Según informó la Presidencia de la República, los bolivarenses recibieron los contenidos en versión digital y física para poder consultar la información inédita y de conocimiento público de lo ocurrido durante el tiempo de la negociación que terminó con la dejación de armas por parte de las Farc.

En el evento estuvieron el embajador de Suecia, Tommy Stromberg; la Consejera para los Derechos Humanos, Paula Gaviria; el Director Temático de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, Gerson Arias, y el Alcalde del municipio, Rafael Gallo.

“Seguimos trabajando con Colombia porque queremos menos muertos y más sueños hechos realidad”, afirmó Stromberg durante su discurso.

De hecho, el gobierno de Suecia fue un actor importante en la materialización de este proyecto, razón por la que el embajador de ese país estará acompañando los lanzamientos de las bibliotecas en las diferentes regiones del país.

“Este esfuerzo de paz valió la pena, me he encontrado con personas que no estarían vivas de no ser por este Acuerdo de Paz”, agregó el diplomático.